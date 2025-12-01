eXp Realty เปิดตัว LYVVE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มค้นหาอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก ที่ยกระดับประสบการณ์การมองหาที่อยู่อาศัยของผู้คนทั่วโลก

แพลตฟอร์มใหม่นี้นำมาซึ่งการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในระดับสากล ซึ่งช่วยให้ตัวแทนและผู้บริโภคสามารถค้นหาบ้านได้จากทุกที่ทั่วโลก
เบลลิงแฮม รัฐวอชิงตัน, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty®, “บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับตัวแทนมากที่สุดในโลก” และบริษัทย่อยหลักของ eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) วันนี้ได้ประกาศเปิดตัว LYVVE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มค้นหาอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติที่เข้ามาปรับวิธีการเชื่อมต่อข้ามพรมแดนระหว่างตัวแทนของ eXp และผู้บริโภค
หลังจากประสบความสำเร็จในช่วงทดสอบเบต้าต้นปีนี้ LYVVE ได้เข้าสู่การใช้งานเต็มรูปแบบ โดยขยายการให้บริการรวมถึงประกาศขายอสังหาริมทรัพย์จากเกือบ 30 ประเทศที่ eXp Realty ดำเนินงานอยู่ แพลตฟอร์มนี้สามารถใช้งานได้ที่ LYVVE.com โดยได้รับการปรับปรุงให้มีความรวดเร็วและใช้งานง่ายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการค้นหาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก
“วิธีการซื้อขายบ้านได้เปลี่ยนไปแล้ว โลกเชื่อมต่อกันมากขึ้น และผู้ซื้อก็คิดในมุมสากลมากขึ้นด้วย” Felix Bravo กรรมการผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศของ eXp Realty กล่าว “LYVVE ทำให้ตัวแทนและลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกันแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้การค้นหาบ้านในต่างประเทศเป็นเรื่องที่ง่าย โปร่งใส และสะดวกขึ้น ด้วยฟีเจอร์ที่ติดตั้งมาในตัว เช่น การส่งข้อความผ่าน WhatsApp ทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่าย ตรงไปตรงมา และทันทีทันใด นี่คือภาพของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่อย่างแท้จริง
ที่ eXp เราเชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ควรหยุดอยู่แค่พรมแดน และโอกาสก็เช่นกัน LYVVE สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สิ่งนั้น ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้การค้นหาวิลล่าพักร้อนในเม็กซิโกหรือสถานที่อันเงียบสงบในไร่องุ่นที่ฝรั่งเศสเกิดขึ้นได้ในที่เดียว พร้อมเชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งข้อมูลที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ ตัวแทนของเรามีอำนาจควบคุมรายการประกาศ ข้อมูล และลูกค้าที่สนใจได้อย่างเต็มที่”
ในขณะที่หลายแพลตฟอร์มยังคงจำกัดอยู่ในแต่ละภูมิภาค LYVVE ได้ทำให้แท็กไลน์ของตน The World, Listed มีความหมายอย่างแท้จริง ได้รับการออกแบบให้เป็นมากกว่าโปรแกรมค้นหา ขับเคลื่อนด้วยการรองรับหลายสกุลเงิน รายละเอียดตามภูมิภาค และประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่รวมเอาไว้ในที่เดียว แพลตฟอร์มนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาและผู้พัฒนาโครงการสามารถนำเสนอโครงการสู่กลุ่มเป้าหมายทั่วโลก เชื่อมต่อชุมชนใหม่ ๆ และโอกาสการลงทุนแบบเรียลไทม์ นี่คือช่องทางทรงพลังสำหรับการสร้างการมองเห็นในระดับสากลและการร่วมมือกัน ซึ่งนำการพัฒนาแห่งอนาคตเข้าสู่ตลาดได้เร็วกว่าที่เคย
LYVVE ที่คิดค้นโดย Bravo และพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และวิศวกรที่เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตัวแทน ได้รับการสร้างขึ้นมาเพื่อคงความเป็นศูนย์กลางที่ตัวแทนเป็นหลัก และเพิ่มศักยภาพให้ผู้ที่เป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ แพลตฟอร์มนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของ eXp ในการสร้างเทคโนโลยีเฉพาะของตนเอง และการนำ AI มาใช้เพื่อสร้างวิธีการเชื่อมต่อข้ามพรมแดนระหว่างตัวแทนและผู้บริโภคที่ฉลาดขึ้น ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อ eXp กำลังก้าวสู่เป้าหมายในการขยายสู่ 50 ประเทศภายในปี 2030 แพลตฟอร์ม LYVVE จะยังคงพัฒนาต่อไป เพิ่มรายการอสังหาริมทรัพย์ ตลาดใหม่ ๆ และฟีเจอร์ที่ช่วยเชื่อมต่อโอกาสระดับโลกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
“LYVVE แก้ปัญหาความท้าทายสำคัญสามประการของอุตสาหกรรม นั่นคือ ความกระจัดกระจาย การมองเห็น และการเข้าถึง” Bravo กล่าว “แพลตฟอร์มนี้นำทุกอย่างมารวมไว้ในที่เดียว เป็นตลาดแบบไร้พรมแดนที่ใช้งานง่ายและเป็นหนึ่งเดียว ที่ซึ่งโอกาสเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระเช่นเดียวกับข้อมูล เป้าหมายของเรานั้นง่ายมาก นั่นคือการทำให้อสังหาริมทรัพย์ระดับโลกสามารถสำรวจได้ง่ายพอ ๆ กับอสังหาริมทรัพย์ในท้องถิ่น”
ชื่อ LYVVE ก็สะท้อนวิสัยทัศน์นั้น นั่นคือโอกาสในการอยู่อาศัยในสถานที่ที่คุณใฝ่ฝันมาโดยตลอด
ผู้บริโภคและตัวแทนสามารถเข้าไปสำรวจ LYVVE ได้ที่ LYVVE.com
เกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc.
eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (“บริษัท”) เป็นบริษัทโฮลดิ้งของ eXp Realty® และ SUCCESS® Enterprises eXp Realty เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีตัวแทนมากกว่า 83,000 รายใน 29 ประเทศ eXp Realty ในฐานะบริษัทนายหน้าที่เน้นตัวแทนเป็นหลักซึ่งทำงานผ่านระบบคลาวด์ เสนอการแบ่งคอมมิชชันให้แก่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในอัตราชั้นนำของอุตสาหกรรม การแบ่งรายได้ โอกาสการเป็นเจ้าของในส่วนของผู้ถือหุ้น และเครือข่ายระดับโลกที่มอบอำนาจให้ตัวแทนในการสร้างธุรกิจที่เติบโตก้าวหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc. โปรดไปที่: expworldholdings.com
SUCCESS® Enterprises ซึ่งก่อตั้งโดยนิตยสาร SUCCESS® เป็นชื่อที่เชื่อถือได้ในด้านการพัฒนาส่วนบุคคลและวิชาชีพมาตั้งแต่ปี 1897 โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ eXp ซึ่งเสนอการเข้าถึงทรัพยากรที่มีค่าให้แก่ตัวแทน เพื่อยกระดับทักษะ สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของตน และบรรลุความสำเร็จระยะยาว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUCCESS โปรดไปที่: success.com
หลักการยกเว้นความรับผิด (Safe Harbor) และข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ข้อความเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังในปัจจุบันของบริษัทและฝ่ายบริหาร แต่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและยังไม่ทราบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่แท้จริงอย่างมีนัยสำคัญ ข้อความเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความที่เกี่ยวกับการพัฒนา การทำงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากแพลตฟอร์ม LYVVE ความสามารถของบริษัทในการขยายธุรกิจในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัทต่อประสิทธิภาพของตัวแทน การเชื่อมต่อ และประสบการณ์ของผู้บริโภค ปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญและเป็นไปในทางลบจากที่ระบุไว้ในข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ อัตราการเติบโตและการรักษาตัวแทน ความสามารถของบริษัทในการดำเนินตามแผนเทคโนโลยีและขยายการดำเนินงานในระดับนานาชาติ แรงกดดันจากการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบหรือภาวะเศรษฐกิจในตลาดที่บริษัทดำเนินงาน และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีการระบุเป็นระยะในการยื่นข้อมูลของบริษัทต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานประจำไตรมาสล่าสุดตามแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานประจำปีตามแบบฟอร์ม 10-K เราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความเหล่านี้ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้
ติดต่อฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์:
eXp World Holdings, Inc.
mediarelations@expworldholdings.com
ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์:
Denise Garcia
investors@expworldholdings.com
ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f55dc94c-fad4-473c-a852-e9cdfa74d2f7
GlobeNewswire Distribution ID 9592940