Search
Close this search box.

EMGA จัดหาเงินทุนมูลค่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ Asia Alliance Bank จาก OeEB

ลอนดอน, May 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Emerging Markets Global Advisory LLP มีความยินดีประกาศความสำเร็จปิดการระดมทุนอีกครั้งในอุซเบกิสถาน โดยได้จัดหาเงินทุนจาก OeEB ซึ่งเป็น Development Bank of Austria เพื่อสนับสนุน Asia Alliance Bank

นาย Umidjon Abduazimov ซีอีโอของ Asia Alliance Bank กล่าวถึงธุรกรรมนี้ว่า “วงเงินใหม่มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาที่ต่อเนื่องของธนาคาร และจะสนับสนุนการขยายการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SME ผู้ประกอบการสตรี และโครงการสีเขียวในอุซเบกิสถาน ซึ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นต่อเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกรรมครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธนาคาร การกระจายแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ และความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการพัฒนาภาคเอกชนที่ยั่งยืนในอุซเบกิสถาน ในขณะเดียวกัน ความร่วมมือครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ทั้งต่อ Asia Alliance Bank และต่อศักยภาพของภาคธนาคารและเศรษฐกิจของอุซเบกิสถานโดยรวม”

นอกจากนี้ Sabine Gaber ซีอีโอและกรรมการบริหารของ OeEB ยังให้ความเห็นต่อธุรกรรมดังกล่าวกว่า “ความร่วมมือของเรากับ Asia Alliance Bank สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักสามด้านของเรา ได้แก่ การขยายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจ MSME ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่านการสนับสนุนธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ และการผลักดันการลงทุนด้านการเงินสีเขียวที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น การลงทุนครั้งนี้ เรามุ่งสนับสนุนการสร้างความครอบคลุมทางเศรษฐกิจในระยะยาว ความยืดหยุ่นของระบบเศรษฐกิจ และการสร้างงานทั่วทั้งอุซเบกิสถาน”

Sajeev Chakkalakal กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจของ Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) กล่าวว่า “ถือเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ AAB ในธุรกรรมแรกนี้ และเปิดโอกาสให้เกิดการระดมทุนรูปแบบใหม่นี้สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) และภาคธุรกิจสีเขียวในเศรษฐกิจของอุซเบกิสถาน นอกจากนี้ เรารู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับ OeEB อีกครั้ง ซึ่งในฐานะสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชั้นนำ (DFI) ได้เป็นผู้ลงทุนรายสำคัญที่ให้การสนับสนุนธุรกรรมของเราทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน”

Jeremy Dobson กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) ให้ความเห็นว่า “AAB เป็นสถาบันการเงินที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภาคธนาคารอุซเบกิสถานซึ่งมีการแข่งขันสูง และเราภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยให้ธนาคารก้าวไปอีกขั้นบนเส้นทางการเติบโต”

Asia Alliance Bank (AAB) เป็นธนาคารพาณิชย์เอกชนชั้นนำในอุซเบกิสถาน โดยให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งลูกค้าองค์กร ธุรกิจ SME การเงินการค้า บริหารเงินตรา และบริการธนาคารรายย่อย ธนาคารก่อตั้งขึ้นในปี 2009 ได้สั่งสมชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการ การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาภาคเอกชนทั่วประเทศ Asia Alliance Bank ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากมายด้านการให้เงินทุนแก่ SME และนวัตกรรม และยังคงเดินหน้าขยายขีดความสามารถด้านการธนาคารดิจิทัลและความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

OeEB ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2008 ในฐานะธนาคารเพื่อการพัฒนาของสาธารณรัฐออสเตรีย ด้วยพันธกิจสาธารณะ OeEB มุ่งทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในประเทศกำลังพัฒนา OeEB ดำเนินงานในตลาดที่บริษัทต่าง ๆ มักไม่มี หรือมีโอกาสเข้าถึงเงินทุนที่จำเป็นเร่งด่วนอย่างจำกัด ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรือเงินทุนร่วมลงทุน การลงทุนในโครงการเหล่านี้ช่วยสร้างการจ้างงาน ซึ่งโครงการต่าง ๆ เหล่านี้จะเพิ่มรายได้ภาษี และนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศ OeEB เป็นบริษัทในเครือที่ Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) ถือหุ้นทั้งหมด

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านวาณิชธนกิจในตลาดเกิดใหม่ มีสำนักงานในนิวยอร์กและลอนดอน ให้การสนับสนุนสถาบันการเงินและภาคธุรกิจ ตลอดจนผู้สนับสนุนโครงการที่ต้องการระดมทุนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบหนี้สินหรือส่วนทุน EMGA ให้บริการแก่ลูกค้าในหลายเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก รวมถึงอุซเบกิสถานที่ยังคงเป็นตลาดสำคัญของบริษัท ด้วยประวัติผลงานที่ได้พิสูจน์แล้วในการระดมทุนและการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ในตลอดทั้งวงจรเศรษฐกิจที่หลากหลาย EMGA ยังคงขยายการดำเนินงานทางพื้นที่ภูมิศาสตร์และการเสนอบริการต่างๆ ขณะเดียวกันก็เสริมความแข็งแกร่งให้ตำแหน่งของตนในตลาด ในฐานะหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนเฉพาะกลุ่มที่มุ่งเน้นตลาดเกิดใหม่ที่มีความโดดเด่นทางอุตสาหกรรม

ติดต่อ info@emergingmarketsglobaladvisory.com

GlobeNewswire Distribution ID 1001183643

Popular Posts
Advertisement
Calendar
May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2026 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.