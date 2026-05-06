EarthDaily ได้รับเลือกจากสำนักงานลาดตระเวนแห่งชาติ (NRO) สำหรับสัญญาการสังเกตการณ์พื้นผิวโลกด้วยระบบแสงเชิงพาณิชย์ (Commercial Optical Earth Observation Contract)

เมเปิล โกรฟ, มินนิโซตา, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — EarthDaily Analytics (EarthDaily) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับเลือกจากสำนักงานลาดตระเวนแห่งชาติของสหรัฐฯ (U.S. National Reconnaissance Office – NRO) เพื่อสนับสนุนการใช้ภาพถ่ายสังเกตการณ์พื้นผิวโลกแบบหลายแถบคลื่นความถี่เชิงพาณิชย์ ภายใต้กรอบข้อตกลงการเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์พาณิชย์ (Strategic Commercial Enhancements – SCE) และโครงการเปิดรับโซลูชันเชิงพาณิชย์ (Commercial Solutions Opening – CSO) สัญญาฉบับนี้มีมูลค่า 1.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของผู้ให้บริการภาคเอกชนในการสนับสนุนภารกิจสำคัญของรัฐบาลสหรัฐฯ

EarthDaily จะส่งมอบภาพถ่ายแบบหลายแถบคลื่นความถี่ที่ผ่านการปรับจูนค่าความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์และขีดความสามารถด้านการสำรวจระยะไกลผ่านกระบวนการสร้างแบบจำลอง การจำลองสถานการณ์ และการประเมินผลข้อมูล โดยจะใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวเทียม EarthDaily Constellation ที่อยู่ในวงโคจรปัจจุบัน รวมถึงดาวเทียมเพิ่มเติมที่จะถูกส่งขึ้นสู่ห้วงอวกาศตลอดปี 2026 นอกจากนี้ EarthDaily จะสาธิตขีดความสามารถผ่านกระบวนการทำงานแบบครบวงจร ตั้งแต่การรับมอบหมายภารกิจ (tasking) การจัดเก็บข้อมูล (collection) ไปจนถึงการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ข้อมูล (product dissemination) พร้อมทั้งตอบสนองต่อการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และการร้องขอการส่งมอบข้อมูลจาก NRO และหน่วยงานพันธมิตร

“การได้รับเลือกในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง ที่มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลการสังเกตการณ์พื้นผิวโลกเชิงพาณิชย์ที่มีคุณภาพสูง เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ” Eric von Eckartsberg ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของ EarthDaily กล่าว “เป้าหมายของเราคือการส่งมอบข้อมูลการตรวจวัดที่สม่ำเสมอและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจในสภาวะแวดล้อมที่มีความซับซ้อนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจยิ่งขึ้น”

การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านสัญญา (contracting framework) ที่สามารถขยายขอบเขตได้ (scalable) เพื่อรองรับความต้องการของรัฐบาลสหรัฐฯ ในอนาคต ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ EarthDaily อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะสนับสนุนภารกิจที่หลากหลายยิ่งขึ้น ในขณะที่ข้อมูลการสังเกตการณ์โลกเชิงพาณิชย์กำลังถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานด้านความมั่นคงของชาติอย่างต่อเนื่อง

การได้รับเลือกในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มดาวเทียม EarthDaily Constellation ซึ่งเป็นระบบสังเกตการณ์พื้นผิวโลกด้วยระบบแสงรุ่นถัดไปที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งมอบข้อมูลภาพถ่ายที่ครอบคลุมทั่วโลกเป็นประจำทุกวัน ผ่านแถบคลื่นความถี่ถึง 22 แถบ โดยคาดว่าจะมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มรูปแบบภายในช่วงปลายปีนี้ กลุ่มดาวเทียมนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการตรวจจับความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่กว้าง ช่วยให้สามารถทำการตรวจวัดซ้ำได้อย่างสม่ำเสมอในระดับสากล และรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI สำหรับทั้งหน่วยงานภาครัฐและลูกค้าภาคธุรกิจ

จากการได้รับรางวัลในครั้งนี้ EarthDaily ยังคงเดินหน้าขยายบทบาทในฐานะผู้ให้บริการข้อมูลการสังเกตการณ์พื้นผิวโลกและการวิเคราะห์เชิงพาณิชย์ที่ได้รับความไว้วางใจ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงแห่งชาติและภารกิจสำคัญอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง

เกี่ยวกับ EarthDaily

EarthDaily เป็นบริษัทด้านการสำรวจโลกระดับโลก ที่มุ่งส่งมอบข้อมูลและการวิเคราะห์ระดับงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ขนาดกว้าง และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจเป็นสำคัญ ด้วยการปล่อยกลุ่มดาวเทียม EarthDaily ที่กำลังจะเกิดขึ้น บริษัทกำลังวางรากฐานสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านโลกแบบรายวัน ที่มีความสม่ำเสมอในระดับโลก เพื่อสนับสนุนภาครัฐและองค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและมีผลกระทบสูง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม earthdaily.com และติดตาม EarthDaily บน LinkedIn (@EarthDaily) และ X (@EarthDailyA)

ผู้ติดต่อ
Tanya Cross
รองประธานฝ่ายการตลาดและการสื่อสารระดับโลก
EarthDaily
tanya.cross@earthdaily.com

Alliance Advisors IR
EarthDailyPR@allianceadvisors.com

GlobeNewswire Distribution ID 9713954

