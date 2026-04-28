DutyFreeZone.com เปิดรับสมัครผู้ขายและนักลงทุนทั่วโลก ก่อนเปิดตัวมาร์เก็ตเพลสดิวตี้ฟรีระดับโลกแห่งแรกของโลกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2026

ความหรูหราเลอค่า คุณค่าที่เหนือระดับ การข้าถึงจากทั่วโลก

ไมอามี, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — DutyFreeZone.com (DFZ) แพลตฟอร์มค้าปลีกแห่งอนาคตที่มีวิสัยทัศน์อันก้าวไกล ประกาศเปิดตัวโครงการรับสมัครผู้เข้าร่วมล่วงหน้าอย่างเป็นทางการในวันนี้ สำหรับกลุ่มผู้จำหน่าย แบรนด์ระดับพรีเมียม ซัพพลายเออร์เชิงกลยุทธ์ และนักลงทุน ในขณะที่บริษัทกำลังเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งสู่การเป็นมาร์เก็ตเพลสดิวตี้ฟรีออนไลน์ระดับโลกอย่างแท้จริงแห่งแรกของโลก

บริษัทคาดการณ์ว่าจะเริ่มดำเนินการจริงเต็มรูปแบบในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 ซึ่งถือเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของการช้อปปิ้งระดับโลก

การพลิกโฉมดิวตี้ฟรีสู่ยุคดิจิทัล

เป็นเวลาหลายทศวรรษที่การช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ในสนามบิน ท่าเรือสำราญ และจุดผ่านแดนเป็นหลัก แต่เดิมนั้น การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านราคาสินค้าปลอดภาษีระดับพรีเมียมมักขึ้นอยู่กับการเดินทาง ภูมิศาสตร์ และปริมาณการสัญจรของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

DutyFreeZone.com ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อท้าทายโมเดลธุรกิจที่ล้าสมัยเหล่านั้น

ด้วยการขับเคลื่อนผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ พันธมิตรผู้จัดจำหน่าย และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ไร้พรมแดน DutyFreeZone.com มีเป้าหมายที่จะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคทั่วโลกสามารถเลือกชมและซื้อผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมในราคาปลอดภาษี หรือราคาที่เทียบเท่ากับดิวตี้ฟรี พร้อมบริการจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านในพื้นที่ที่กฎหมายอนุญาต

ไม่ต้องพึ่งพาสนามบินอีกต่อไป

ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องขึ้นเครื่องบินอีกต่อไป เพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากราคาสินค้าดิวตี้ฟรีระดับโลก

เมื่อสนามบินหยุดชะงัก DutyFreeZone ยังคงขับเคลื่อนยอดขายต่อไป

การค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมนั้นมีความเปราะบางต่อการหยุดชะงักของสายการบิน เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และปริมาณผู้โดยสารที่ลดลง

DutyFreeZone.com นำเสนอโมเดลธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและฟื้นตัวได้ดีกว่า:

เน้นดิจิทัลเป็นหัวใจหลัก

ไร้พรมแดน

เข้าถึงได้ตลอดเวลา

เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน

เข้าถึงได้จากทุกที่ทั่วโลก

ลดการพึ่งพาการสัญจรของผู้คนมาที่สนามบิน

เมื่อสนามบินหยุดชะงัก DutyFreeZone ยังคงขับเคลื่อนยอดขายต่อไป

เมื่อการช้อปปิ้งระดับลักชัวรี บรรจบกับการเข้าถึงจากทั่วทุกมุมโลก

แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อหลอมรวมความมีระดับและรูปลักษณ์ที่งดงามของมาร์เก็ตเพลสสินค้าหรูชั้นนำระดับโลก เข้ากับข้อเสนอคุณค่าของการค้าปลีกแบบดั้งเดิมในฐานะสินค้าปลอดภาษี

ในอนาคตอันใกล้ ผู้ที่เข้าเยี่ยมชม DutyFreeZone.com จะสามารถเลือกช้อปสินค้าในหมวดหมู่ระดับพรีเมียมต่าง ๆ ได้ อาทิ:

แฟชั่นสตรี

แฟชั่นบุรุษ

กระเป๋าและเครื่องหนัง

น้ำหอม

เครื่องประดับ

นาฬิกา

ผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่องสำอาง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์

เครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์

เครื่องดื่มชูกำลัง

อาหารกูร์เมต์

ขนมหวาน

สินค้าจำเป็นสำหรับการเดินทาง

ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์

โอกาสสำหรับแบรนด์ระดับพรีเมียม

DutyFreeZone.com กำลังเปิดรับสมัครแบรนด์ระดับพรีเมียม ผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ให้เข้าร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์บนมาร์เก็ตเพลสแห่งอนาคตนี้อย่างกระตือรือร้น

บริษัทเชื่อมั่นว่า แบรนด์ระดับโลกจำนวนมากกำลังมองหาช่องทางการขายที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ในขณะที่โมเดลการค้าปลีกแบบดั้งเดิมกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก และรูปแบบการเดินทางที่เปลี่ยนไป

แบรนด์ที่เข้าร่วมในช่วงเริ่มต้นจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้:

ลำดับการจัดวางสินค้าในหมวดหมู่ที่เหนือกว่า

โอกาสในการมองเห็นก่อนใครในฐานะผู้บุกเบิก

การได้รับโปรโมตผ่านแคมเปญช่วงเปิดตัว

การเข้าถึงฐานลูกค้าในระดับสากล

การวางรากฐานเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว

โอกาสในการขายตรงสู่ผู้บริโภค

ช่องทางการขายข้ามพรมแดนรูปแบบใหม่

เปิดรับสมัครผู้ขายอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้

ขณะนี้ DFZ กำลังเดินหน้าสร้างฐานพันธมิตรผู้จัดจำหน่ายจากทั่วโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดตัว

บริษัทกำลังเปิดรับ:

แบรนด์สินค้าหรู

แบรนด์ความงามชั้นนำ

บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม

ซัพพลายเออร์อาหารกูร์เมต์

กลุ่มบริษัทผู้ผลิตขนมหวาน

แบรนด์นาฬิกาและเครื่องประดับ

บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์และสินค้าสำหรับการเดินทาง

ผู้ผลิตสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

เราขอเชิญชวนพันธมิตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ลงทะเบียนล่วงหน้า ในขณะที่พื้นที่ในแต่ละหมวดหมู่สินค้ายังคงเปิดว่างให้จับจอง

เปิดรับการร่วมลงทุนแล้ววันนี้

ควบคู่ไปกับการเปิดรับพันธมิตรผู้ขาย DutyFreeZone.com กำลังเปิดโอกาสให้เหล่านักลงทุนที่มีความสนใจเข้าร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มการค้ายุคใหม่ที่มีศักยภาพในการพลิกโฉมอุตสาหกรรม

เงินทุนที่ระดมได้ในช่วงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้:

การพัฒนาแพลตฟอร์ม

เทคโนโลยีระบบมาร์เก็ตเพลส

การจัดหาและบริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตรผู้ขาย

การตลาดระดับโลก

การบูรณาการระบบโลจิสติกส์

การขยายตัวสู่ตลาดสากล

การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

แคมเปญเปิดตัวแบรนด์

คำแถลงจากคณะผู้บริหาร

“DutyFreeZone.com กำเนิดขึ้นจากคำถามง่าย ๆ เพียงข้อเดียว คือ เหตุใดการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีจึงต้องถูกจำกัดอยู่แค่เพียงกลุ่มนักเดินทางในสนามบินเท่านั้น เราเชื่อมั่นว่าอนาคตเป็นของโมเดลธุรกิจที่ชาญฉลาดและเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิม ซึ่งผู้บริโภคในทุก ๆ แห่งสามารถเพลิดเพลินไปกับแบรนด์ระดับพรีเมียม ราคาที่ดีกว่า และความสะดวกสบายในระดับสากล และเรากำลังสร้างอนาคตนั้นอยู่ในขณะนี้”

กำหนดการเปิดตัว

ขณะนี้ระบบมาร์เก็ตเพลสกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ

บริษัทคาดการณ์ว่าจะเริ่มดำเนินการใช้งานจริงอย่างเต็มรูปแบบในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2026

ยุคสมัยใหม่ของการช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีกำลังจะมาถึง

DutyFreeZone.com มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนโฉมการช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี จากเดิมที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสถานที่ให้กลายเป็นโอกาสทางดิจิทัลที่เข้าถึงได้จากทั่วโลก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ผู้ขายและแบรนด์สินค้า

นำเสนอผลิตภัณฑ์ของคุณบนมาร์เก็ตเพลสระดับโลกแห่งอนาคต

นักลงทุน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวการเติบโตในฐานะผู้ร่วมลงทุนระยะเริ่มต้น

พันธมิตรเชิงกลยุทธ์

ร่วมสำรวจโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ

ติดต่อ

DutyFreeZone.com

เว็บไซต์: www.dutyfreezone.com

สอบถามข้อมูลสำหรับผู้ขาย: vendors@dutyfreezone.com

นักลงทุนสัมพันธ์: invest@dutyfreezone.com

เกี่ยวกับ DutyFreeZone.com

DutyFreeZone.com คือมาร์เก็ตเพลสระดับโลกที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการพลิกโฉมประสบการณ์การช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ไร้พรมแดน เพื่อเชื่อมโยงแบรนด์ระดับพรีเมียมเข้ากับผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก

รูปภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์นี้สามารถรับชมได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e292e16d-278b-437c-b699-ef416fafa391

GlobeNewswire Distribution ID 9707783

