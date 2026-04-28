DutyFreeZone.com เปิดรับสมัครผู้ขายและนักลงทุนทั่วโลก ก่อนเปิดตัวมาร์เก็ตเพลสดิวตี้ฟรีระดับโลกแห่งแรกของโลกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2026

ความหรูหราเลอค่า คุณค่าที่เหนือระดับ การข้าถึงจากทั่วโลก
ไมอามี, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — DutyFreeZone.com (DFZ) แพลตฟอร์มค้าปลีกแห่งอนาคตที่มีวิสัยทัศน์อันก้าวไกล ประกาศเปิดตัวโครงการรับสมัครผู้เข้าร่วมล่วงหน้าอย่างเป็นทางการในวันนี้ สำหรับกลุ่มผู้จำหน่าย แบรนด์ระดับพรีเมียม ซัพพลายเออร์เชิงกลยุทธ์ และนักลงทุน ในขณะที่บริษัทกำลังเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งสู่การเป็นมาร์เก็ตเพลสดิวตี้ฟรีออนไลน์ระดับโลกอย่างแท้จริงแห่งแรกของโลก
บริษัทคาดการณ์ว่าจะเริ่มดำเนินการจริงเต็มรูปแบบในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 ซึ่งถือเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของการช้อปปิ้งระดับโลก
การพลิกโฉมดิวตี้ฟรีสู่ยุคดิจิทัล
เป็นเวลาหลายทศวรรษที่การช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ในสนามบิน ท่าเรือสำราญ และจุดผ่านแดนเป็นหลัก แต่เดิมนั้น การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านราคาสินค้าปลอดภาษีระดับพรีเมียมมักขึ้นอยู่กับการเดินทาง ภูมิศาสตร์ และปริมาณการสัญจรของผู้โดยสารเป็นสำคัญ
DutyFreeZone.com ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อท้าทายโมเดลธุรกิจที่ล้าสมัยเหล่านั้น
ด้วยการขับเคลื่อนผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ พันธมิตรผู้จัดจำหน่าย และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ไร้พรมแดน DutyFreeZone.com มีเป้าหมายที่จะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคทั่วโลกสามารถเลือกชมและซื้อผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมในราคาปลอดภาษี หรือราคาที่เทียบเท่ากับดิวตี้ฟรี พร้อมบริการจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านในพื้นที่ที่กฎหมายอนุญาต
ไม่ต้องพึ่งพาสนามบินอีกต่อไป
ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องขึ้นเครื่องบินอีกต่อไป เพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากราคาสินค้าดิวตี้ฟรีระดับโลก
เมื่อสนามบินหยุดชะงัก DutyFreeZone ยังคงขับเคลื่อนยอดขายต่อไป
การค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมนั้นมีความเปราะบางต่อการหยุดชะงักของสายการบิน เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และปริมาณผู้โดยสารที่ลดลง
DutyFreeZone.com นำเสนอโมเดลธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและฟื้นตัวได้ดีกว่า:
เน้นดิจิทัลเป็นหัวใจหลัก
ไร้พรมแดน
เข้าถึงได้ตลอดเวลา
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน
เข้าถึงได้จากทุกที่ทั่วโลก
ลดการพึ่งพาการสัญจรของผู้คนมาที่สนามบิน
เมื่อสนามบินหยุดชะงัก DutyFreeZone ยังคงขับเคลื่อนยอดขายต่อไป
เมื่อการช้อปปิ้งระดับลักชัวรี บรรจบกับการเข้าถึงจากทั่วทุกมุมโลก
แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อหลอมรวมความมีระดับและรูปลักษณ์ที่งดงามของมาร์เก็ตเพลสสินค้าหรูชั้นนำระดับโลก เข้ากับข้อเสนอคุณค่าของการค้าปลีกแบบดั้งเดิมในฐานะสินค้าปลอดภาษี
ในอนาคตอันใกล้ ผู้ที่เข้าเยี่ยมชม DutyFreeZone.com จะสามารถเลือกช้อปสินค้าในหมวดหมู่ระดับพรีเมียมต่าง ๆ ได้ อาทิ:
แฟชั่นสตรี
แฟชั่นบุรุษ
กระเป๋าและเครื่องหนัง
น้ำหอม
เครื่องประดับ
นาฬิกา
ผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่องสำอาง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์
เครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์
เครื่องดื่มชูกำลัง
อาหารกูร์เมต์
ขนมหวาน
สินค้าจำเป็นสำหรับการเดินทาง
ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์
โอกาสสำหรับแบรนด์ระดับพรีเมียม
DutyFreeZone.com กำลังเปิดรับสมัครแบรนด์ระดับพรีเมียม ผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ให้เข้าร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์บนมาร์เก็ตเพลสแห่งอนาคตนี้อย่างกระตือรือร้น
บริษัทเชื่อมั่นว่า แบรนด์ระดับโลกจำนวนมากกำลังมองหาช่องทางการขายที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ในขณะที่โมเดลการค้าปลีกแบบดั้งเดิมกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก และรูปแบบการเดินทางที่เปลี่ยนไป
แบรนด์ที่เข้าร่วมในช่วงเริ่มต้นจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้:
ลำดับการจัดวางสินค้าในหมวดหมู่ที่เหนือกว่า
โอกาสในการมองเห็นก่อนใครในฐานะผู้บุกเบิก
การได้รับโปรโมตผ่านแคมเปญช่วงเปิดตัว
การเข้าถึงฐานลูกค้าในระดับสากล
การวางรากฐานเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
โอกาสในการขายตรงสู่ผู้บริโภค
ช่องทางการขายข้ามพรมแดนรูปแบบใหม่
เปิดรับสมัครผู้ขายอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้
ขณะนี้ DFZ กำลังเดินหน้าสร้างฐานพันธมิตรผู้จัดจำหน่ายจากทั่วโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดตัว
บริษัทกำลังเปิดรับ:
แบรนด์สินค้าหรู
แบรนด์ความงามชั้นนำ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม
ซัพพลายเออร์อาหารกูร์เมต์
กลุ่มบริษัทผู้ผลิตขนมหวาน
แบรนด์นาฬิกาและเครื่องประดับ
บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์และสินค้าสำหรับการเดินทาง
ผู้ผลิตสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม
ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต
เราขอเชิญชวนพันธมิตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ลงทะเบียนล่วงหน้า ในขณะที่พื้นที่ในแต่ละหมวดหมู่สินค้ายังคงเปิดว่างให้จับจอง
เปิดรับการร่วมลงทุนแล้ววันนี้
ควบคู่ไปกับการเปิดรับพันธมิตรผู้ขาย DutyFreeZone.com กำลังเปิดโอกาสให้เหล่านักลงทุนที่มีความสนใจเข้าร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มการค้ายุคใหม่ที่มีศักยภาพในการพลิกโฉมอุตสาหกรรม
เงินทุนที่ระดมได้ในช่วงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้:
การพัฒนาแพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีระบบมาร์เก็ตเพลส
การจัดหาและบริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตรผู้ขาย
การตลาดระดับโลก
การบูรณาการระบบโลจิสติกส์
การขยายตัวสู่ตลาดสากล
การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
แคมเปญเปิดตัวแบรนด์
คำแถลงจากคณะผู้บริหาร
“DutyFreeZone.com กำเนิดขึ้นจากคำถามง่าย ๆ เพียงข้อเดียว คือ เหตุใดการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีจึงต้องถูกจำกัดอยู่แค่เพียงกลุ่มนักเดินทางในสนามบินเท่านั้น เราเชื่อมั่นว่าอนาคตเป็นของโมเดลธุรกิจที่ชาญฉลาดและเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิม ซึ่งผู้บริโภคในทุก ๆ แห่งสามารถเพลิดเพลินไปกับแบรนด์ระดับพรีเมียม ราคาที่ดีกว่า และความสะดวกสบายในระดับสากล และเรากำลังสร้างอนาคตนั้นอยู่ในขณะนี้”
กำหนดการเปิดตัว
ขณะนี้ระบบมาร์เก็ตเพลสกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ
บริษัทคาดการณ์ว่าจะเริ่มดำเนินการใช้งานจริงอย่างเต็มรูปแบบในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2026
ยุคสมัยใหม่ของการช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีกำลังจะมาถึง
DutyFreeZone.com มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนโฉมการช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี จากเดิมที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสถานที่ให้กลายเป็นโอกาสทางดิจิทัลที่เข้าถึงได้จากทั่วโลก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
ผู้ขายและแบรนด์สินค้า
นำเสนอผลิตภัณฑ์ของคุณบนมาร์เก็ตเพลสระดับโลกแห่งอนาคต
นักลงทุน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวการเติบโตในฐานะผู้ร่วมลงทุนระยะเริ่มต้น
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์
ร่วมสำรวจโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ
ติดต่อ
DutyFreeZone.com
เว็บไซต์: www.dutyfreezone.com
สอบถามข้อมูลสำหรับผู้ขาย: vendors@dutyfreezone.com
นักลงทุนสัมพันธ์: invest@dutyfreezone.com
เกี่ยวกับ DutyFreeZone.com
DutyFreeZone.com คือมาร์เก็ตเพลสระดับโลกที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการพลิกโฉมประสบการณ์การช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ไร้พรมแดน เพื่อเชื่อมโยงแบรนด์ระดับพรีเมียมเข้ากับผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก
