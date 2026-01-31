Search
Dictador แต่งตั้ง Will Smith เป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ระดับสากล ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ที่อาจหาญสำหรับแบรนด์เหล้ารัมหรูนี้

มิโคโลว์ โปแลนด์, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Dictador แบรนด์เหล้ารัมหรูชื่อดังของโคลอมเบีย ประกาศแต่งตั้ง Will Smith เป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ระดับสากล ซึ่งนับเป็นการบ่งบอกถึงบทใหม่ที่สำคัญในพัฒนาการของแบรนด์ ณ จุดบรรจบกันของศิลปะ การเล่าเรื่อง และเหล้ารัมชั้นเลิศ

บทบาทของ Smith นั้นเป็นมากกว่าความร่วมมือกับแบรนด์ดั้งเดิม และแสดงถึงการผนึกกำลังเชิงสร้างสรรค์ที่ออกแบบมาเพื่อกำหนดแนวทางที่ Dictador จะเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมทั่วโลก ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ระดับสากล Smith จะนำวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ พลัง และความหลงใหลของตนมาใช้ในการสร้างสรรค์ช่วงเวลาสำคัญของแบรนด์ การส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหลากหลายสาขา และการเชิญศิลปินจากหลากหลายสื่อ ทั้งภาพยนตร์ ดนตรี ทัศนศิลป์ และอื่น ๆ มารวมตัวกันล้อมวงสิ่งที่ Dictador เรียกว่า “โต๊ะ”

“นี่ไม่ใช่การสนับสนุนขวดใดขวดหนึ่ง” Will Smith กล่าว “นี่เป็นเรื่องของการสร้างพื้นที่ เมื่อผมได้พบกับ Mariusz และทีมงานของ Dictador เป็นครั้งแรก ผมรู้สึกได้ถึงความเคารพในมรดกทางวัฒนธรรมและความปรารถนาที่ปราศจากความหวาดหวั่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวสำคัญผ่านงานศิลปะ Dictador ไม่ได้แค่ผลิตเหล้ารัม แต่ยังสร้างสรรค์วัฒนธรรม และนั่นก็เป็นโต๊ะที่ผมอยากเข้ามานั่ง”

เส้นทางของ Smith กับแบรนด์เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายปีก่อนในเมืองการ์ตาเฮนา ซึ่งจังหวะของเมืองและจิตวิญญาณที่ถือกำเนิดขึ้นในเมืองนั้นได้สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม เมื่อเวลาผ่านไป Dictador ยังคงปรากฏตัวในสถานที่ที่มีความหมายกับเขาอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดก็นำไปสู่การสนทนากับ Mariusz Jawoszek ประธานกรรมการบริหารผู้มีวิสัยทัศน์ของ Dictador การสนทนาของพวกเขาซึ่งมีรากฐานมาจากความคิดสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลง และการพลิกโฉม ได้วางรากฐานให้กับความร่วมมือครั้งนี้

เมื่อเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว Smith ก็ทุ่มเทให้กับแบรนด์อย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมเวิร์กช็อป การระดมความคิด และโครงการพิเศษต่าง ๆ เช่น The Game Changer ในขณะที่ Dictador กำลังเข้าสู่ช่วงการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา Smith ก็ได้เข้าร่วมงานในช่วงเวลาที่สำคัญนี้

“Will เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่ไม่ยอมจำนนและมีพลัง ซึ่งเป็นนิยามของ Dictador” Mariusz Jawoszek ประธานกรรมการบริหารของ Dictador กล่าว “นับเป็นเวลายาวนานกว่า 110 ปีแล้วที่เหล้ารัมของเรารังสรรค์ขึ้นในโคลอมเบียโดยใช้กรรมวิธีดั้งเดิมอันเป็นที่ยอมรับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือวิธีที่เราเล่าเรื่องราวของเรา ปัจจุบันเรื่องราวนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ Hernan Parra หุ้นส่วนและผู้เชี่ยวชาญด้านการผสมเหล้าของผม และเราพร้อมด้วย Will จะแบ่งปันมรดกของเราผ่านมุมมองทางวัฒนธรรมใหม่ ซึ่งเป็นมุมมองที่สร้างแรงบันดาลใจ ท้าทาย และโดนใจคนรุ่นใหม่”

ปัจจุบันแบรนด์นี้จัดจำหน่ายไปทั่ว 80 ประเทศใน 5 ทวีป ในขณะเดียวกันก็ยังคงมุ่งหน้าสร้างคำนิยามใหม่ที่แบรนด์เหล้าสามารถเป็นได้

Dictador ได้รับการยอมรับว่าเป็น “จิตวิญญาณแห่งแหล่งศิลปะ” แห่งแรกของโลก และได้ทำลายเส้นแบ่งระหว่างงานฝีมือกับความคิดสร้างสรรค์มาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นคอลเลกชัน Totem ที่สร้างสรรค์ร่วมกับช่างฝีมือพื้นเมืองในเม็กซิโกและโคลอมเบีย ไปจนถึงการร่วมมือกับศิลปินอย่าง Richard Orlinski, Lalique, Mariusz Waras M-City และ Tomasz Górnicki แบรนด์ Dictador ได้เปลี่ยนเหล้ารัมให้กลายเป็นสื่อกลางในการแสดงออกทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ แบรนด์ยังสร้างประวัติศาสตร์ที่ Sotheby’s ด้วยการพิชิตสถิติโลกทั้งในด้านขวดเหล้ารัมและถังเหล้ารัมที่มีราคาแพงที่สุดเท่าที่เคยขายมา

การแต่งตั้ง Smith ถือเป็นการแสดงออกอย่างเป็นทางการถึงบทบาทของเขาในฐานะเจ้าภาพที่โต๊ะดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่นำพาศิลปินมารวมตัวกัน สนับสนุนเสียงแห่งความคิดสร้างสรรค์ และช่วยให้ Dictador ก้าวข้ามกรอบเดิม ๆ ของประเภทศิลปะต่อไป

“หลังจากทำงานในวงการภาพยนตร์ ดนตรี และการเล่าเรื่องมาหลายปี ผมกำลังมองหาการสำรวจความคิดสร้างสรรค์ในแบบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น” สมิธกล่าวเสริม “การผสมผสานศิลปะและงานฝีมืออย่างกล้าหาญของ Dictador เข้ามาในชีวิตผมในจังหวะที่ลงตัวพอดี ตอนนี้ ถึงเวลาที่จะเชิญศิลปินท่านอื่น ๆ ให้มาเข้าร่วมครอบครัวนี้ และมาดูกันว่าเราจะสร้างสรรค์อะไรร่วมกันได้บ้าง”

Dictador และ Will Smith ร่วมกันตั้งเป้าที่จะฉีกกฎเดิม ๆ สร้างความคาดหวังใหม่ และพลิกโฉมวงการ โดยนำไปสู่ยุคใหม่ที่เหล้ารัมหรูจะกลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีชีวิตชีวาสำหรับศิลปะ วัฒนธรรม และการเชื่อมโยงถึงกัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Dictador มีจำหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของแบรนด์ โดย us.dictador.com ให้บริการลูกค้าในสหรัฐอเมริกา และ dictador.com สำหรับลูกค้าในยุโรป

ชุดสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมภาพประกอบสำหรับการเผยแพร่: https://we.tl/t-YTHGUASG7n

หากต้องการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ Dictador หรือทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าสะสมของแบรนด์ โปรดติดต่อ:

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดดิจิทัล
Natalie Grzyb natalie@dictador.com

เกี่ยวกับ Dictador @the_dictador
Dictador คือแบรนด์เหล้าชั้นเลิศที่มีจิตวิญญาณแห่งแหล่งศิลปะ พร้อมด้วยจิตวิญญาณอันทรงพลังและไม่ยอมจำนน Dictador สร้างขึ้นบนพื้นฐานของมรดกโคลอมเบีย และให้คุณค่ากับอดีต แต่ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่ออนาคต Dictador มีโครงการริเริ่มสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นนวัตกรรมสุดล้ำภายใต้แพลตฟอร์ม “Art Distilled” ซึ่งโดดเด่นในด้านการร่วมมือกับศิลปิน เช่น Lalique, Vhils, Richard Orlinski, Tomasz Gornicki และโครงการขวด M-City Golden Cities เพื่อสร้างคอลเลกชันงานศิลปะชั้นสูงระดับแนวหน้ามูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก Dictador มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสนับสนุน ดูแลเอาใจใส่ และปกป้องศิลปะและจุดยืนของศิลปะในโลกธรรมชาติผ่านโครงการริเริ่มต่าง ๆ เช่น ชุดศิลปะชนเผ่า Totem หรือการติดตั้งงานศิลปะกราฟฟิตี้ “Art Masters” ครั้งแรกของโลกในป่าโคลอมเบีย https://dictador.com/ และ https://us.dictador.com/

ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21102f6b-5efb-4612-b0e3-083290a94844

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/466c82e5-a083-49d6-90e9-de5611d8b9ab

GlobeNewswire Distribution ID 1001162246

