DayOne Data Centers ประกาศการระดมทุนซีรีส์ C มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเร่งการขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั่วโลก
สิงคโปร์, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — DayOne Data Centers Limited (“DayOne”) แพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลอิสระขนาดใหญ่ระดับไฮเปอร์สเกล ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายสำหรับการระดมทุนรอบซีรีส์ C มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในการระดมทุนภาคเอกชนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในภาคส่วนศูนย์ข้อมูล รอบการระดมทุนครั้งนี้นำโดย Coatue นักลงทุนระดับโลกที่เป็นผู้ลงทุนเดิม และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันชั้นนำอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง Indonesia Investment Authority (INA) เป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของอินโดนีเซีย
ในฐานะแพลตฟอร์มระดับนานาชาติ การระดมทุนรอบซีรีส์ C ครั้งนี้ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกหลากหลายกลุ่ม ซึ่งช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับฐานผู้ถือหุ้นของ DayOne และเสริมสร้างความสามารถของบริษัทในการสนับสนุนการขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ การเข้าร่วมของนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับกลยุทธ์การพัฒนาของ DayOne และการมุ่งเน้นไปที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรป การระดมทุนครั้งนี้ต่อยอดจากเงินทุนรวม 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ DayOne เคยระดมทุนได้ก่อนหน้านี้ในรอบซีรีส์ A และซีรีส์ B ในปี 2024 รวมถึงการระดมเงินกู้กึ่งทุนสูงสุด 1 พันล้านยูโรที่ได้รับในปี 2025 จาก Brookfield และนักลงทุนของรัฐรายหนึ่ง รอบซีรีส์ C มีการกำหนดมูลค่าสูงกว่ารอบก่อนหน้านี้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์
การระดมทุนรอบซีรีส์ C จะช่วยให้ DayOne เร่งเดินหน้าสู่ขั้นต่อไปของการขยายธุรกิจในระดับโลกได้ ในยุโรป เงินทุนที่ได้รับคาดว่าจะช่วยผลักดันการพัฒนาแพลตฟอร์มของ DayOne ในฟินแลนด์ ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกลขนาดใหญ่ในเมืองลาห์ติและคูโวลา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของกลยุทธ์ยุโรปที่กว้างขึ้นของ DayOne ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เงินทุนจะถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของเครือข่าย DayOne ในภูมิภาค SIJORI (สิงคโปร์-ยะโฮร์-หมู่เกาะเรียว) ซึ่งประกอบด้วยสิงคโปร์ ยะโฮร์ และบาตัม ตลอดจนตลาดในประเทศไทย ญี่ปุ่น และฮ่องกง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ DayOne ในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานความหนาแน่นสูงที่พร้อมรองรับงานด้าน AI ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน
การลงทุนเหล่านี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการส่งมอบบริการตามสัญญาที่ DayOne ทำไว้กับลูกค้ารวมราว 1 กิกะวัตต์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งในเส้นทางการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในบรรดาแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานไฮเปอร์สเกลยุคใหม่
Jamie Khoo ซีอีโอของ DayOne ให้ความเห็นว่า “การลงทุนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งในคุณภาพของแพลตฟอร์ม DayOne และเส้นทางการเติบโตในระยะยาวของบริษัท” เมื่อความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และคลาวด์ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ลูกค้าจึงมองหาพันธมิตรที่สามารถส่งมอบบริการได้ในขนาดใหญ่ ด้วยความรวดเร็ว ยั่งยืน และครอบคลุมหลายภูมิภาคมากขึ้นเรื่อย ๆ เงินทุนใหม่นี้จะช่วยเสริมความสามารถของเราในการขยายแพลตฟอร์มในยุโรปและเอเชียแปซิฟิก เดินหน้าตามแผนการพัฒนาที่ได้ตกลงไว้ และส่งมอบขีดความสามารถที่มีประสิทธิภาพสูงและพร้อมรองรับงานด้าน AI เพื่อตอบสนองความต้องการระยะยาวของผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก”
Robert Yin หุ้นส่วนทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Coatue กล่าวว่า “DayOne ยังคงขยายแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรปอย่างรวดเร็ว เกินความคาดหมายของเรา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และไฮเปอร์สเกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุน DayOne ในการก้าวสู่ขั้นต่อไปของการพัฒนาธุรกิจในระดับโลกผ่านการระดมทุนครั้งนี้”
Ridha Wirakusumah ซีอีโอของ Indonesia Investment Authority (INA) ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมทุนของ DayOne กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง INA กับ DayOne เริ่มต้นจากความเชื่อมั่นร่วมกันว่า โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระยะยาว” หลังจากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในอินโดนีเซียเมื่อปี 2023 การลงทุนในรอบซีรีส์ C ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการยกระดับความร่วมมือของเราบนแพลตฟอร์มระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ DayOne ในด้านการดำเนินงานและความสามารถในการขยายโครงสร้างพื้นฐานระดับไฮเปอร์สเกลคุณภาพสูงในหลายตลาด พร้อมทั้งตอกย้ำบทบาทของ INA ในฐานะนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ระยะยาวที่สนับสนุนแพลตฟอร์มระดับโลกซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน”
ผลิตภัณฑ์ของ DayOne ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของระบบประมวลผลยุคใหม่ ด้วยการออกแบบที่รองรับความหนาแน่นสูงและระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว เส้นทางพลังงานหมุนเวียนและพลังงานคาร์บอนต่ำ รวมถึงโมเดลก่อสร้างแบบสำเร็จรูปที่สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณูปโภคและภาครัฐ DayOne จึงอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับขนาดได้และมีความยืดหยุ่นในตลาดต่าง ๆ การระดมทุนรอบซีรีส์ C นี้ตอกย้ำสถานะของ DayOne ในฐานะแพลตฟอร์มไฮเปอร์สเกลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรป พร้อมตอบสนองต่อความต้องการระยะยาวของผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก
เกี่ยวกับ DayOne Data Centers
DayOne เป็นผู้บุกเบิกศูนย์ข้อมูลซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ พัฒนาและดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุคใหม่สำหรับผู้นำอุตสาหกรรมที่ต้องการโซลูชันที่เชื่อถือได้ มีต้นทุนคุ้มค่า และสามารถขยายได้อย่างรวดเร็ว สิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัยของเราช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลและองค์กรขนาดใหญ่ สามารถปรับใช้อย่างรวดเร็วและเพิ่มการเชื่อมต่อ เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมเชิงเปลี่ยนแปลง ขณะที่เรากำหนดอนาคตของอุตสาหกรรม การพัฒนาศูนย์ข้อมูลของ DayOne ครอบคลุมตลาดสำคัญ ๆ ได้แก่ สิงคโปร์ ยะโฮร์ (มาเลเซีย) บาตัม (อินโดนีเซีย) กรุงเทพฯ และปริมณฑล โตเกียว ฮ่องกง และฟินแลนด์
ประกาศสำคัญ
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ของ DayOne หรือของหน่วยงานอื่นใด ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อความเกี่ยวกับความเชื่อและความคาดหวังของ DayOne หรือของนักลงทุนบางรายของ DayOne ที่มีต่อธุรกิจ การดำเนินงาน และโอกาสของ DayOne ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้มีความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปอย่างมีนัยสำคัญจากสิ่งที่ระบุหรือสื่อไว้ในข้อความดังกล่าว
ติดต่อ:
Marketing@dayonedc.com
GlobeNewswire Distribution ID 9620585
สิงคโปร์, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — DayOne Data Centers Limited (“DayOne”) แพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลอิสระขนาดใหญ่ระดับไฮเปอร์สเกล ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายสำหรับการระดมทุนรอบซีรีส์ C มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในการระดมทุนภาคเอกชนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในภาคส่วนศูนย์ข้อมูล รอบการระดมทุนครั้งนี้นำโดย Coatue นักลงทุนระดับโลกที่เป็นผู้ลงทุนเดิม และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันชั้นนำอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง Indonesia Investment Authority (INA) เป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของอินโดนีเซีย
ในฐานะแพลตฟอร์มระดับนานาชาติ การระดมทุนรอบซีรีส์ C ครั้งนี้ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกหลากหลายกลุ่ม ซึ่งช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับฐานผู้ถือหุ้นของ DayOne และเสริมสร้างความสามารถของบริษัทในการสนับสนุนการขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ การเข้าร่วมของนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับกลยุทธ์การพัฒนาของ DayOne และการมุ่งเน้นไปที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรป การระดมทุนครั้งนี้ต่อยอดจากเงินทุนรวม 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ DayOne เคยระดมทุนได้ก่อนหน้านี้ในรอบซีรีส์ A และซีรีส์ B ในปี 2024 รวมถึงการระดมเงินกู้กึ่งทุนสูงสุด 1 พันล้านยูโรที่ได้รับในปี 2025 จาก Brookfield และนักลงทุนของรัฐรายหนึ่ง รอบซีรีส์ C มีการกำหนดมูลค่าสูงกว่ารอบก่อนหน้านี้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์
การระดมทุนรอบซีรีส์ C จะช่วยให้ DayOne เร่งเดินหน้าสู่ขั้นต่อไปของการขยายธุรกิจในระดับโลกได้ ในยุโรป เงินทุนที่ได้รับคาดว่าจะช่วยผลักดันการพัฒนาแพลตฟอร์มของ DayOne ในฟินแลนด์ ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกลขนาดใหญ่ในเมืองลาห์ติและคูโวลา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของกลยุทธ์ยุโรปที่กว้างขึ้นของ DayOne ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เงินทุนจะถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของเครือข่าย DayOne ในภูมิภาค SIJORI (สิงคโปร์-ยะโฮร์-หมู่เกาะเรียว) ซึ่งประกอบด้วยสิงคโปร์ ยะโฮร์ และบาตัม ตลอดจนตลาดในประเทศไทย ญี่ปุ่น และฮ่องกง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ DayOne ในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานความหนาแน่นสูงที่พร้อมรองรับงานด้าน AI ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน
การลงทุนเหล่านี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการส่งมอบบริการตามสัญญาที่ DayOne ทำไว้กับลูกค้ารวมราว 1 กิกะวัตต์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งในเส้นทางการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในบรรดาแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานไฮเปอร์สเกลยุคใหม่
Jamie Khoo ซีอีโอของ DayOne ให้ความเห็นว่า “การลงทุนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งในคุณภาพของแพลตฟอร์ม DayOne และเส้นทางการเติบโตในระยะยาวของบริษัท” เมื่อความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และคลาวด์ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ลูกค้าจึงมองหาพันธมิตรที่สามารถส่งมอบบริการได้ในขนาดใหญ่ ด้วยความรวดเร็ว ยั่งยืน และครอบคลุมหลายภูมิภาคมากขึ้นเรื่อย ๆ เงินทุนใหม่นี้จะช่วยเสริมความสามารถของเราในการขยายแพลตฟอร์มในยุโรปและเอเชียแปซิฟิก เดินหน้าตามแผนการพัฒนาที่ได้ตกลงไว้ และส่งมอบขีดความสามารถที่มีประสิทธิภาพสูงและพร้อมรองรับงานด้าน AI เพื่อตอบสนองความต้องการระยะยาวของผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก”
Robert Yin หุ้นส่วนทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Coatue กล่าวว่า “DayOne ยังคงขยายแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรปอย่างรวดเร็ว เกินความคาดหมายของเรา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และไฮเปอร์สเกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุน DayOne ในการก้าวสู่ขั้นต่อไปของการพัฒนาธุรกิจในระดับโลกผ่านการระดมทุนครั้งนี้”
Ridha Wirakusumah ซีอีโอของ Indonesia Investment Authority (INA) ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมทุนของ DayOne กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง INA กับ DayOne เริ่มต้นจากความเชื่อมั่นร่วมกันว่า โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระยะยาว” หลังจากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในอินโดนีเซียเมื่อปี 2023 การลงทุนในรอบซีรีส์ C ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการยกระดับความร่วมมือของเราบนแพลตฟอร์มระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ DayOne ในด้านการดำเนินงานและความสามารถในการขยายโครงสร้างพื้นฐานระดับไฮเปอร์สเกลคุณภาพสูงในหลายตลาด พร้อมทั้งตอกย้ำบทบาทของ INA ในฐานะนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ระยะยาวที่สนับสนุนแพลตฟอร์มระดับโลกซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน”
ผลิตภัณฑ์ของ DayOne ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของระบบประมวลผลยุคใหม่ ด้วยการออกแบบที่รองรับความหนาแน่นสูงและระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว เส้นทางพลังงานหมุนเวียนและพลังงานคาร์บอนต่ำ รวมถึงโมเดลก่อสร้างแบบสำเร็จรูปที่สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณูปโภคและภาครัฐ DayOne จึงอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับขนาดได้และมีความยืดหยุ่นในตลาดต่าง ๆ การระดมทุนรอบซีรีส์ C นี้ตอกย้ำสถานะของ DayOne ในฐานะแพลตฟอร์มไฮเปอร์สเกลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรป พร้อมตอบสนองต่อความต้องการระยะยาวของผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก
เกี่ยวกับ DayOne Data Centers
DayOne เป็นผู้บุกเบิกศูนย์ข้อมูลซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ พัฒนาและดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุคใหม่สำหรับผู้นำอุตสาหกรรมที่ต้องการโซลูชันที่เชื่อถือได้ มีต้นทุนคุ้มค่า และสามารถขยายได้อย่างรวดเร็ว สิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัยของเราช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลและองค์กรขนาดใหญ่ สามารถปรับใช้อย่างรวดเร็วและเพิ่มการเชื่อมต่อ เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมเชิงเปลี่ยนแปลง ขณะที่เรากำหนดอนาคตของอุตสาหกรรม การพัฒนาศูนย์ข้อมูลของ DayOne ครอบคลุมตลาดสำคัญ ๆ ได้แก่ สิงคโปร์ ยะโฮร์ (มาเลเซีย) บาตัม (อินโดนีเซีย) กรุงเทพฯ และปริมณฑล โตเกียว ฮ่องกง และฟินแลนด์
ประกาศสำคัญ
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ของ DayOne หรือของหน่วยงานอื่นใด ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อความเกี่ยวกับความเชื่อและความคาดหวังของ DayOne หรือของนักลงทุนบางรายของ DayOne ที่มีต่อธุรกิจ การดำเนินงาน และโอกาสของ DayOne ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้มีความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปอย่างมีนัยสำคัญจากสิ่งที่ระบุหรือสื่อไว้ในข้อความดังกล่าว
ติดต่อ:
Marketing@dayonedc.com
GlobeNewswire Distribution ID 9620585