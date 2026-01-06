Search
Close this search box.

DayOne Data Centers ประกาศการระดมทุนซีรีส์ C มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเร่งการขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั่วโลก

DayOne Data Centers ประกาศการระดมทุนซีรีส์ C มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเร่งการขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั่วโลก

Leave a reply


สิงคโปร์, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — DayOne Data Centers Limited (“DayOne”) แพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลอิสระขนาดใหญ่ระดับไฮเปอร์สเกล ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายสำหรับการระดมทุนรอบซีรีส์ C มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในการระดมทุนภาคเอกชนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในภาคส่วนศูนย์ข้อมูล รอบการระดมทุนครั้งนี้นำโดย Coatue นักลงทุนระดับโลกที่เป็นผู้ลงทุนเดิม และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันชั้นนำอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง Indonesia Investment Authority (INA) เป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของอินโดนีเซีย

ในฐานะแพลตฟอร์มระดับนานาชาติ การระดมทุนรอบซีรีส์ C ครั้งนี้ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกหลากหลายกลุ่ม ซึ่งช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับฐานผู้ถือหุ้นของ DayOne และเสริมสร้างความสามารถของบริษัทในการสนับสนุนการขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ การเข้าร่วมของนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับกลยุทธ์การพัฒนาของ DayOne และการมุ่งเน้นไปที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรป การระดมทุนครั้งนี้ต่อยอดจากเงินทุนรวม 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ DayOne เคยระดมทุนได้ก่อนหน้านี้ในรอบซีรีส์ A และซีรีส์ B ในปี 2024 รวมถึงการระดมเงินกู้กึ่งทุนสูงสุด 1 พันล้านยูโรที่ได้รับในปี 2025 จาก Brookfield และนักลงทุนของรัฐรายหนึ่ง รอบซีรีส์ C มีการกำหนดมูลค่าสูงกว่ารอบก่อนหน้านี้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์

การระดมทุนรอบซีรีส์ C จะช่วยให้ DayOne เร่งเดินหน้าสู่ขั้นต่อไปของการขยายธุรกิจในระดับโลกได้ ในยุโรป เงินทุนที่ได้รับคาดว่าจะช่วยผลักดันการพัฒนาแพลตฟอร์มของ DayOne ในฟินแลนด์ ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกลขนาดใหญ่ในเมืองลาห์ติและคูโวลา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของกลยุทธ์ยุโรปที่กว้างขึ้นของ DayOne ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เงินทุนจะถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของเครือข่าย DayOne ในภูมิภาค SIJORI (สิงคโปร์-ยะโฮร์-หมู่เกาะเรียว) ซึ่งประกอบด้วยสิงคโปร์ ยะโฮร์ และบาตัม ตลอดจนตลาดในประเทศไทย ญี่ปุ่น และฮ่องกง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ DayOne ในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานความหนาแน่นสูงที่พร้อมรองรับงานด้าน AI ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

การลงทุนเหล่านี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการส่งมอบบริการตามสัญญาที่ DayOne ทำไว้กับลูกค้ารวมราว 1 กิกะวัตต์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งในเส้นทางการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในบรรดาแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานไฮเปอร์สเกลยุคใหม่

Jamie Khoo ซีอีโอของ DayOne ให้ความเห็นว่า การลงทุนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งในคุณภาพของแพลตฟอร์ม DayOne และเส้นทางการเติบโตในระยะยาวของบริษัท” เมื่อความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และคลาวด์ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ลูกค้าจึงมองหาพันธมิตรที่สามารถส่งมอบบริการได้ในขนาดใหญ่ ด้วยความรวดเร็ว ยั่งยืน และครอบคลุมหลายภูมิภาคมากขึ้นเรื่อย ๆ เงินทุนใหม่นี้จะช่วยเสริมความสามารถของเราในการขยายแพลตฟอร์มในยุโรปและเอเชียแปซิฟิก เดินหน้าตามแผนการพัฒนาที่ได้ตกลงไว้ และส่งมอบขีดความสามารถที่มีประสิทธิภาพสูงและพร้อมรองรับงานด้าน AI เพื่อตอบสนองความต้องการระยะยาวของผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก”

Robert Yin หุ้นส่วนทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Coatue กล่าวว่า “DayOne ยังคงขยายแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรปอย่างรวดเร็ว เกินความคาดหมายของเรา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และไฮเปอร์สเกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุน DayOne ในการก้าวสู่ขั้นต่อไปของการพัฒนาธุรกิจในระดับโลกผ่านการระดมทุนครั้งนี้”

Ridha Wirakusumah ซีอีโอของ Indonesia Investment Authority (INA) ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมทุนของ DayOne กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง INA กับ DayOne เริ่มต้นจากความเชื่อมั่นร่วมกันว่า โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระยะยาว” หลังจากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในอินโดนีเซียเมื่อปี 2023 การลงทุนในรอบซีรีส์ C ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการยกระดับความร่วมมือของเราบนแพลตฟอร์มระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ DayOne ในด้านการดำเนินงานและความสามารถในการขยายโครงสร้างพื้นฐานระดับไฮเปอร์สเกลคุณภาพสูงในหลายตลาด พร้อมทั้งตอกย้ำบทบาทของ INA ในฐานะนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ระยะยาวที่สนับสนุนแพลตฟอร์มระดับโลกซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน”

ผลิตภัณฑ์ของ DayOne ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของระบบประมวลผลยุคใหม่ ด้วยการออกแบบที่รองรับความหนาแน่นสูงและระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว เส้นทางพลังงานหมุนเวียนและพลังงานคาร์บอนต่ำ รวมถึงโมเดลก่อสร้างแบบสำเร็จรูปที่สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณูปโภคและภาครัฐ DayOne จึงอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับขนาดได้และมีความยืดหยุ่นในตลาดต่าง ๆ การระดมทุนรอบซีรีส์ C นี้ตอกย้ำสถานะของ DayOne ในฐานะแพลตฟอร์มไฮเปอร์สเกลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรป พร้อมตอบสนองต่อความต้องการระยะยาวของผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก

เกี่ยวกับ DayOne Data Centers

DayOne เป็นผู้บุกเบิกศูนย์ข้อมูลซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ พัฒนาและดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุคใหม่สำหรับผู้นำอุตสาหกรรมที่ต้องการโซลูชันที่เชื่อถือได้ มีต้นทุนคุ้มค่า และสามารถขยายได้อย่างรวดเร็ว สิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัยของเราช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลและองค์กรขนาดใหญ่ สามารถปรับใช้อย่างรวดเร็วและเพิ่มการเชื่อมต่อ เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมเชิงเปลี่ยนแปลง ขณะที่เรากำหนดอนาคตของอุตสาหกรรม การพัฒนาศูนย์ข้อมูลของ DayOne ครอบคลุมตลาดสำคัญ ๆ ได้แก่ สิงคโปร์ ยะโฮร์ (มาเลเซีย) บาตัม (อินโดนีเซีย) กรุงเทพฯ และปริมณฑล โตเกียว ฮ่องกง และฟินแลนด์

ประกาศสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ของ DayOne หรือของหน่วยงานอื่นใด ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อความเกี่ยวกับความเชื่อและความคาดหวังของ DayOne หรือของนักลงทุนบางรายของ DayOne ที่มีต่อธุรกิจ การดำเนินงาน และโอกาสของ DayOne ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้มีความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปอย่างมีนัยสำคัญจากสิ่งที่ระบุหรือสื่อไว้ในข้อความดังกล่าว

ติดต่อ:
Marketing@dayonedc.com

GlobeNewswire Distribution ID 9620585


สิงคโปร์, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — DayOne Data Centers Limited (“DayOne”) แพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลอิสระขนาดใหญ่ระดับไฮเปอร์สเกล ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายสำหรับการระดมทุนรอบซีรีส์ C มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในการระดมทุนภาคเอกชนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในภาคส่วนศูนย์ข้อมูล รอบการระดมทุนครั้งนี้นำโดย Coatue นักลงทุนระดับโลกที่เป็นผู้ลงทุนเดิม และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันชั้นนำอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง Indonesia Investment Authority (INA) เป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของอินโดนีเซีย

ในฐานะแพลตฟอร์มระดับนานาชาติ การระดมทุนรอบซีรีส์ C ครั้งนี้ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกหลากหลายกลุ่ม ซึ่งช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับฐานผู้ถือหุ้นของ DayOne และเสริมสร้างความสามารถของบริษัทในการสนับสนุนการขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ การเข้าร่วมของนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับกลยุทธ์การพัฒนาของ DayOne และการมุ่งเน้นไปที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรป การระดมทุนครั้งนี้ต่อยอดจากเงินทุนรวม 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ DayOne เคยระดมทุนได้ก่อนหน้านี้ในรอบซีรีส์ A และซีรีส์ B ในปี 2024 รวมถึงการระดมเงินกู้กึ่งทุนสูงสุด 1 พันล้านยูโรที่ได้รับในปี 2025 จาก Brookfield และนักลงทุนของรัฐรายหนึ่ง รอบซีรีส์ C มีการกำหนดมูลค่าสูงกว่ารอบก่อนหน้านี้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์

การระดมทุนรอบซีรีส์ C จะช่วยให้ DayOne เร่งเดินหน้าสู่ขั้นต่อไปของการขยายธุรกิจในระดับโลกได้ ในยุโรป เงินทุนที่ได้รับคาดว่าจะช่วยผลักดันการพัฒนาแพลตฟอร์มของ DayOne ในฟินแลนด์ ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกลขนาดใหญ่ในเมืองลาห์ติและคูโวลา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของกลยุทธ์ยุโรปที่กว้างขึ้นของ DayOne ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เงินทุนจะถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของเครือข่าย DayOne ในภูมิภาค SIJORI (สิงคโปร์-ยะโฮร์-หมู่เกาะเรียว) ซึ่งประกอบด้วยสิงคโปร์ ยะโฮร์ และบาตัม ตลอดจนตลาดในประเทศไทย ญี่ปุ่น และฮ่องกง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ DayOne ในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานความหนาแน่นสูงที่พร้อมรองรับงานด้าน AI ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

การลงทุนเหล่านี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการส่งมอบบริการตามสัญญาที่ DayOne ทำไว้กับลูกค้ารวมราว 1 กิกะวัตต์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งในเส้นทางการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในบรรดาแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานไฮเปอร์สเกลยุคใหม่

Jamie Khoo ซีอีโอของ DayOne ให้ความเห็นว่า การลงทุนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งในคุณภาพของแพลตฟอร์ม DayOne และเส้นทางการเติบโตในระยะยาวของบริษัท” เมื่อความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และคลาวด์ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ลูกค้าจึงมองหาพันธมิตรที่สามารถส่งมอบบริการได้ในขนาดใหญ่ ด้วยความรวดเร็ว ยั่งยืน และครอบคลุมหลายภูมิภาคมากขึ้นเรื่อย ๆ เงินทุนใหม่นี้จะช่วยเสริมความสามารถของเราในการขยายแพลตฟอร์มในยุโรปและเอเชียแปซิฟิก เดินหน้าตามแผนการพัฒนาที่ได้ตกลงไว้ และส่งมอบขีดความสามารถที่มีประสิทธิภาพสูงและพร้อมรองรับงานด้าน AI เพื่อตอบสนองความต้องการระยะยาวของผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก”

Robert Yin หุ้นส่วนทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Coatue กล่าวว่า “DayOne ยังคงขยายแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรปอย่างรวดเร็ว เกินความคาดหมายของเรา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และไฮเปอร์สเกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุน DayOne ในการก้าวสู่ขั้นต่อไปของการพัฒนาธุรกิจในระดับโลกผ่านการระดมทุนครั้งนี้”

Ridha Wirakusumah ซีอีโอของ Indonesia Investment Authority (INA) ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมทุนของ DayOne กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง INA กับ DayOne เริ่มต้นจากความเชื่อมั่นร่วมกันว่า โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระยะยาว” หลังจากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในอินโดนีเซียเมื่อปี 2023 การลงทุนในรอบซีรีส์ C ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการยกระดับความร่วมมือของเราบนแพลตฟอร์มระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ DayOne ในด้านการดำเนินงานและความสามารถในการขยายโครงสร้างพื้นฐานระดับไฮเปอร์สเกลคุณภาพสูงในหลายตลาด พร้อมทั้งตอกย้ำบทบาทของ INA ในฐานะนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ระยะยาวที่สนับสนุนแพลตฟอร์มระดับโลกซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน”

ผลิตภัณฑ์ของ DayOne ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของระบบประมวลผลยุคใหม่ ด้วยการออกแบบที่รองรับความหนาแน่นสูงและระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว เส้นทางพลังงานหมุนเวียนและพลังงานคาร์บอนต่ำ รวมถึงโมเดลก่อสร้างแบบสำเร็จรูปที่สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณูปโภคและภาครัฐ DayOne จึงอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับขนาดได้และมีความยืดหยุ่นในตลาดต่าง ๆ การระดมทุนรอบซีรีส์ C นี้ตอกย้ำสถานะของ DayOne ในฐานะแพลตฟอร์มไฮเปอร์สเกลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรป พร้อมตอบสนองต่อความต้องการระยะยาวของผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก

เกี่ยวกับ DayOne Data Centers

DayOne เป็นผู้บุกเบิกศูนย์ข้อมูลซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ พัฒนาและดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุคใหม่สำหรับผู้นำอุตสาหกรรมที่ต้องการโซลูชันที่เชื่อถือได้ มีต้นทุนคุ้มค่า และสามารถขยายได้อย่างรวดเร็ว สิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัยของเราช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลและองค์กรขนาดใหญ่ สามารถปรับใช้อย่างรวดเร็วและเพิ่มการเชื่อมต่อ เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมเชิงเปลี่ยนแปลง ขณะที่เรากำหนดอนาคตของอุตสาหกรรม การพัฒนาศูนย์ข้อมูลของ DayOne ครอบคลุมตลาดสำคัญ ๆ ได้แก่ สิงคโปร์ ยะโฮร์ (มาเลเซีย) บาตัม (อินโดนีเซีย) กรุงเทพฯ และปริมณฑล โตเกียว ฮ่องกง และฟินแลนด์

ประกาศสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ของ DayOne หรือของหน่วยงานอื่นใด ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อความเกี่ยวกับความเชื่อและความคาดหวังของ DayOne หรือของนักลงทุนบางรายของ DayOne ที่มีต่อธุรกิจ การดำเนินงาน และโอกาสของ DayOne ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้มีความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปอย่างมีนัยสำคัญจากสิ่งที่ระบุหรือสื่อไว้ในข้อความดังกล่าว

ติดต่อ:
Marketing@dayonedc.com

GlobeNewswire Distribution ID 9620585

Popular Posts
Advertisement
Calendar
January 2026
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2026 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.