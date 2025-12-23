Search
Close this search box.

DALI Alliance เปิดตัวข้อกำหนดการทดสอบและการรับรองมาตรฐานสำหรับเกตเวย์เชื่อมต่อไร้สายสู่ระบบ DALI

พิสแคตอะเวย์ รัฐนิวเจอร์ซีย์, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — DALI Alliance ซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรระดับสากลด้านการกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีแสงสว่าง ประกาศเปิดตัวข้อกำหนดการทดสอบและการรับรองมาตรฐานชุดใหม่สำหรับเกตเวย์เชื่อมต่อไร้สายสู่ระบบ DALI อย่างเป็นทางการ การเปิดตัวครั้งสำคัญนี้ช่วยให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ DALI แบบใช้สายได้อย่างราบรื่น ผ่านระบบนิเวศไร้สายทั้ง Bluetooth® NLC (Networked Lighting Control) หรือ Zigbee พร้อมทั้งเปิดให้เข้าถึงข้อมูลจากระบบ DALI ซึ่งช่วยปูทางไปสู่การทำงานร่วมกันและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมแสงสว่าง

ข้อกำหนดใหม่ดังกล่าวรองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบใช้สายและไร้สายภายในระบบแสงสว่าง และมอบความยืดหยุ่นในการเลือกโซลูชันควบคุมแสงสว่างที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละการใช้งาน ข้อกำหนดการทดสอบและการรับรองจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเกตเวย์ที่ได้มาตรฐานสามารถแปลและถ่ายทอดการทำงานระหว่างระบบ DALI และโพรโทคอลไร้สายอย่าง Bluetooth NLC หรือ Zigbee ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างเทคโนโลยีที่หลากหลายเหล่านี้ เกตเวย์ที่ได้มาตรฐานเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาด และเร่งการนำโซลูชันที่ใช้ DALI เป็นพื้นฐานไปใช้งานอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น ในโลกที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ

คุณสมบัติและประโยชน์สำคัญ

  • ข้อกำหนดใหม่เปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ DALI แบบใช้สาย ทั้ง DALI-2 และ D4i สามารถควบคุมการทำงานภายในระบบนิเวศไร้สายได้ มอบความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับใช้งานที่มากยิ่งขึ้น
  • เกตเวย์สามารถถ่ายทอดการทำงานระหว่าง DALI และโพรโทคอลไร้สายอย่าง Bluetooth NLC หรือ Zigbee ได้อย่างราบรื่น รองรับการทำงานร่วมกันของระบบได้อย่างแข็งแกร่ง
  • เกตเวย์ที่ได้มาตรฐานเหล่านี้ช่วยให้ระบบนิเวศไร้สายสามารถเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ DALI แบบใช้สายได้ รวมถึงชุดข้อมูลที่ครบถ้วนจากโคมไฟ D4i ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวโคม กำลังไฟ พลังงาน และข้อมูลการวินิจฉัยระบบ

ตามที่ Paul Drosihn ผู้จัดการทั่วไปของ DALI Alliance อธิบายว่า การนำข้อกำหนดการทดสอบและการรับรองสำหรับเกตเวย์ Wireless to DALI มาใช้ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญอย่างยิ่ง แนวทางดังกล่าวเปิดโอกาสใหม่ในการผสานระบบ DALI เข้ากับระบบไร้สาย สร้างขอบเขตของโซลูชันที่หลากหลายและกว้างขวางยิ่งขึ้นให้กับอุตสาหกรรม ด้วยการทำให้เกตเวย์เหล่านี้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เรากำลังส่งเสริมการทำงานร่วมกันของระบบ และเปิดเส้นทางข้างหน้าสำหรับนักพัฒนา ผู้ผลิต และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติในอาคาร

การเสร็จสมบูรณ์ของชุดข้อกำหนด Bluetooth® NLC to DALI Gateway ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของระบบควบคุมแสงสว่าง Neville Meijers ประธานกรรมการบริหารของ Bluetooth SIG กล่าว เกตเวย์ที่ได้มาตรฐานเหล่านี้ช่วยให้การผสานการทำงานระหว่างระบบ DALI แบบใช้สายที่ได้รับความเชื่อถือ และมาตรฐานแสงสว่างไร้สายชั้นนำ เป็นไปอย่างราบรื่น ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของมาตรฐานแบบเปิดที่กำหนดโดยอุตสาหกรรม ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาด และปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของระบบแสงสว่างอัจฉริยะ เพื่อมอบโซลูชันที่มีความสม่ำเสมอและสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับการบริหารจัดการอาคารและผู้ใช้งาน

เกตเวย์ที่ได้มาตรฐานเหล่านี้ช่วยขยายขอบเขตการใช้งานของ DALI ไปสู่ทั้งระบบนิเวศ Bluetooth NLC และ Zigbee ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อบนแพลตฟอร์มไร้สายชั้นนำของอุตสาหกรรม

การผสานรวมระหว่าง Zigbee และ DALI ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนาระบบแสงสว่างอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติในอาคาร Tobin Richardson ประธานและประธานกรรมการบริหารของ Connectivity Standards Alliance กล่าว เทคโนโลยีเครือข่ายตาข่ายไร้สายของ Zigbee ที่มีความแข็งแกร่งและรองรับการทำงานร่วมกัน ผสานกับความแม่นยำและความสามารถในการขยายระบบของการควบคุมแสงสว่างดิจิทัลแบบ DALI ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างอุปกรณ์แสงสว่างระดับหน้างานกับเครือข่าย IoT แบบไร้สาย เกตเวย์ที่ได้มาตรฐานช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ลดความซับซ้อนในการติดตั้งใช้งาน และปูทางไปสู่อาคารอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานมากยิ่งขึ้น

ความมุ่งมั่นของ DALI Alliance ในการพัฒนาข้อกำหนดแบบเปิดที่กำหนดโดยอุตสาหกรรม มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับประกันว่าเกตเวย์เหล่านี้จะทำงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน แตกต่างจากโซลูชันแบบปิดที่เป็นกรรมสิทธิ์ เกตเวย์ที่ได้มาตรฐานช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาความเข้ากันได้ของระบบ และสร้างประสบการณ์การใช้งานที่สม่ำเสมอในระบบที่หลากหลาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการทดสอบและการรับรองสำหรับเกตเวย์ Wireless to DALI สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ DALI Alliance ได้ที่ www.dali-alliance.org/wireless/gateways.html

เกี่ยวกับ DALI Alliance DALI Alliance เป็นองค์กรอุตสาหกรรมระดับโลกแบบเปิดและไม่แสวงหาผลกำไร มีบทบาทรับผิดชอบในการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยี DALI ในภาคอุตสาหกรรมแสงสว่าง DALI Alliance นำเสนอระบบนิเวศของมาตรฐานที่ช่วยส่งเสริมความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ และสนับสนุนการใช้งานที่หลากหลายและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านแสงสว่างและระบบอัตโนมัติภายในอาคาร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ press@parrotprandmarketing.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.dali-alliance.org

ดูรูปภาพประกอบการเผยแพร่ข่าวนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44b55d44-0259-40bb-82fb-3f53bf6ee174

GlobeNewswire Distribution ID 1001156434

Popular Posts
Advertisement
Calendar
December 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2025 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.