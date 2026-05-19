Curia ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อสำหรับผลิต API ในเมือง Valladolid ประเทศสเปน เสร็จสมบูรณ์

เมืองอัลบานี รัฐนิวยอร์ก, May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia Global, Inc. (Curia) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการวิจัย การพัฒนา และการผลิต ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อ (Aseptic Suites) จำนวน 2 ห้อง ในเมือง Valladolid ประเทศสเปน เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยการลงทุนมูลค่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐาน GMP Annex 1 ของสหภาพยุโรป (EU)
หัวใจสำคัญของการปรับปรุงครั้งนี้คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการผลิตแบบปิดอย่างสมบูรณ์ (Fully Closed System) ซึ่งออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งช่วยลดความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาให้เหลือน้อยที่สุดในทุกขั้นตอนของการผลิต นอกจากนี้ การปรับปรุงยังมุ่งเน้นไปที่การยกระดับอุปกรณ์และระบบหลักให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์แยกส่วนขั้นสูง ตลอดจนการปรับปรุงระบบ HVAC ระบบสาธารณูปโภคสำหรับงานเภสัชกรรม ระบบอัตโนมัติ และกระบวนการฆ่าเชื้อในระบบ (Sterilization-in-Place)
“การลงทุนในโรงงานที่ Valladolid นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Curia ในการส่งมอบขีดความสามารถด้านการผลิตแบบปลอดเชื้อที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสอดคล้องกับแผนการเติบโตของลูกค้าของเรา” Philip Macnabb ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Curia กล่าว “การยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างสถานะของเราให้เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อที่มีความซับซ้อนสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษามาตรฐานระดับสูงด้านการประกันคุณภาพตามที่หน่วยงานกำกับดูแลและลูกค้าคาดหวังไว้ได้อย่างครบถ้วน”
ด้วยการยกระดับขีดความสามารถด้านการผลิตแบบปลอดเชื้อให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น Curia จะสามารถนำเสนอความยืดหยุ่น ความน่าเชื่อถือ และความรวดเร็วในการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยกระบวนการผลิตแบบปิดขั้นสูงและการควบคุมการปนเปื้อนที่เข้มงวดเป็นหัวใจหลัก โรงงานที่ Valladolid มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีความสม่ำเสมอในระดับการผลิตขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยตอกย้ำบทบาทของ Curia ในฐานะพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดสำหรับโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อที่มีความสำคัญยิ่ง
เกี่ยวกับ Curia
Curia เป็นองค์กรด้านการวิจัย การพัฒนา และการผลิตตามสัญญา (CDMO) ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ซึ่งมีเครือข่ายงานแบบเบ็ดเสร็จในไซต์งานระดับโลกกว่า 20 แห่ง และพนักงาน 3,100 คน โดยร่วมมือกับลูกค้าชีวเภสัชภัณฑ์เพื่อนำวิธีการรักษาที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ออกสู่ตลาด บริการที่เรานำเสนอในรูปแบบโมเลกุลขนาดเล็ก API ทั่วไป และชีววัตถุนั้นขยายการค้นพบไปจนถึงการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยพร้อมกับความสามารถแบบบูรณาการในการกำกับดูแล การวิเคราะห์ และการบรรจุที่ปลอดเชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และกระบวนการของเรา พร้อมกับโรงงานที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ มอบประสบการณ์ระดับแนวหน้าตลอดการผลิตตัวยาสําคัญและผลิตภัณฑ์ยา เราเสนอการให้บริการในทุกขั้นตอนเพื่อเร่งการวิจัยของคุณและปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วย ตั้งแต่ความอยากรู้อยากเห็นไปจนถึงการรักษา ดูข้อมูลเกี่ยวกับเราได้ที่ curiaglobal.com
