CGTN: ที่มากกว่าความแตกต่าง: เหตุใดนายกรัฐมนตรีอังกฤษจึงเรียกการเยือนจีนที่รอคอยมานานว่าเป็น ‘โอกาสอันยิ่งใหญ่’

สถานีโทรทัศน์ CGTN ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการเยือนจีนของนาย Keir Starmer นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร โดยเน้นย้ำว่า ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ปักกิ่งและลอนดอนกำลังให้ความสำคัญมากขึ้นกับเสถียรภาพในระยะยาว ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม และผลประโยชน์ร่วมกันในการกำกับดูแลระดับโลกและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ปักกิ่ง, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — ประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีน พบกับนายกรัฐมนตรี Keir Starmer ของอังกฤษ ที่ปักกิ่งในวันพฤหัสบดี ซึ่งนับเป็นการเยือนจีนครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรในรอบแปดปี ผู้นำทั้งสองเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและยั่งยืนในระยะยาว

ประธานาธิบดี Xi Jinping เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมองประวัติศาสตร์จากมุมมองที่กว้างขึ้น และเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศก้าวข้ามความแตกต่างและรักษาความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้ศักยภาพความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นสามารถแปรเปลี่ยนเป็นความสำเร็จที่เห็นได้ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชากรของทั้งสองประเทศและของโลกด้วย

นาย Keir Starmer เปิดการประชุมโดยการกล่าวถึงช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการแลกเปลี่ยนระดับสูงมาอย่างยาวนาน เขากล่าวว่า เป็นเวลา “นานเกินไปแล้ว” ที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษไม่ได้เยือนจีน เมื่อเดินทางถึงปักกิ่ง เขาได้อธิบายการเดินทางครั้งนี้ในแง่มุมทางปฏิบัติ “การมีปฏิสัมพันธ์กับจีนเป็นผลประโยชน์ของชาติเรา” Starmer กล่าวกับผู้สื่อข่าว “มีโอกาสมากมายให้คว้าไว้”

ในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและประเทศเศรษฐกิจสำคัญระดับโลก จีนและสหราชอาณาจักรต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันที่สำคัญยิ่งในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการพัฒนาสังคม และมีส่วนร่วมในเสถียรภาพระดับโลก

แสวงหาความร่วมมือในโลกที่ไม่แน่นอน

นักวิเคราะห์กล่าวว่า การเยือนของ Starmer สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นในยุโรป ซึ่งประเทศต่างๆ กำลังมองหาการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมกับจีนมากขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนระดับโลกที่เพิ่มสูงขึ้น

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้นำระดับสูงจากฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ และฟินแลนด์ ได้เดินทางเยือนจีน ผลสำรวจของ CGTN แสดงให้เห็นว่า 85.2 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า การเยือนบ่อยครั้งเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงฉันทามติในวงกว้างเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายความเสมอภาคและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในระบบพหุขั้วอำนาจ ตลอดจนโลกาภิวัตน์ที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์

Wang Zhanpeng ผู้อำนวยการ UK Studies Center ที่ Beijing Foreign Studies University กล่าวว่า นโยบายที่คาดเดาไม่ได้ การกระทำฝ่ายเดียว และการกระทำที่แข็งกร้าวของรัฐบาลทรัมป์ได้สร้างความท้าทายให้กับยุโรป เขากล่าวว่าการเยือนของผู้นำยุโรปสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับว่าการพัฒนาของจีนไม่ได้เป็นทั้งความท้าทายหรือภัยคุกคามต่อยุโรป เขากล่าวเสริมว่า “การเยือนของ Starmer อาจกระตุ้นให้ผู้อื่นก้าวข้ามภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในการเลือกข้าง และสนับสนุนระเบียบโลกที่มีความสมดุลและมีหลายขั้วอำนาจมากขึ้น”

Vince Cable อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงธุรกิจและการค้าของสหราชอาณาจักร ก็ได้เสนอมุมมองคล้ายคลึงกัน เขากล่าวกับ CGTN ว่า “พฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้ของรัฐบาลทรัมป์กำลังทำให้หลายประเทศตะวันตก ไม่ใช่แค่สหราชอาณาจักรเท่านั้น ต้องปรับสมดุลความสัมพันธ์ของตนในรูปแบบที่แตกต่างออกไป”

Xi ยังชี้ให้เห็นว่าระเบียบโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมาเป็นเวลานานแล้ว เขาเน้นย้ำว่ากฎหมายระหว่างประเทศจะมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจ ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น “จีนและสหราชอาณาจักร ในฐานะผู้สนับสนุนระบบพหุภาคีและการค้าเสรี ควรส่งเสริมและปฏิบัติระบบพหุภาคีอย่างแท้จริงร่วมกัน เพื่อส่งเสริมระบบการปกครองโลกที่ยุติธรรมและเท่าเทียมยิ่งขึ้น สร้างโลกหลายขั้วที่เป็นระเบียบ และส่งเสริมโลกาภิวัตน์ที่ครอบคลุม”

Starmer กล่าวเสริมว่า จีนมีบทบาทสำคัญในกิจการระหว่างประเทศ และกล่าวว่าสหราชอาณาจักรยินดีที่จะร่วมมือในประเด็นท้าทายต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพโลก

เปลี่ยนเสถียรภาพให้เป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ในระหว่างการประชุม Xi ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและสหราชอาณาจักรว่า เป็นประโยชน์ร่วมกันและเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่าย

ขากล่าวว่าทั้งสองฝ่ายควรขยายความร่วมมือในด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ การเงิน และบริการ ตลอดจนการวิจัยร่วมกันและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชีววิทยาศาสตร์ พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ เขายังเรียกร้องให้สหราชอาณาจักรจัดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัติสำหรับวิสาหกิจของจีนด้วย

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจยังคงเป็นเสาหลักสำคัญของความสัมพันธ์ทวิภาคี เนื่องจากจีนเป็นหนึ่งในห้าคู่ค้าสำคัญที่สุดของสหราชอาณาจักรมาอย่างยาวนาน โดยมีมูลค่าการค้าประจำปีอยู่ที่ระดับหนึ่งแสนล้านดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง กระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุว่า การค้าสินค้าจะแตะระดับ 103.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 ขณะที่การค้าบริการคาดว่าจะเกิน 30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการลงทุนระหว่างสองประเทศอยู่ที่เกือบ 68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรยังแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันจีนเป็นคู่ค้าที่ใหญ่เป็นอันดับสามของสหราชอาณาจักร โดยสนับสนุนงานประมาณ 370,000 ตำแหน่ง ผลสำรวจของ CGTN ยังแสดงให้เห็นว่า 85.8 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า ตลาดขนาดใหญ่ของจีนเป็นโอกาสสำคัญสำหรับธุรกิจของอังกฤษ

Starmer เป็นผู้นำคณะผู้แทนกว่า 60 คนจากภาคธุรกิจและวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร โดยเน้นย้ำถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจในทางปฏิบัติ ในการกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการประชุม เขากล่าวว่าสหราชอาณาจักรพร้อมที่จะรักษาการแลกเปลี่ยนระดับสูงและกระชับความร่วมมือในด้านการค้า การลงทุน การเงิน และการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเติบโตและมอบผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนในทั้งสองประเทศ

https://news.cgtn.com/news/2026-01-29/Why-British-PM-Keir-Starmer-calls-China-trip-huge-opportunity–1KkIvhLU6pa/p.html

ติดต่อ: CGTN Digital cgtn@cgtn.com

GlobeNewswire Distribution ID 9646536

