CGTN: จีนและสเปนกระชับความสัมพันธ์ท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลก

CGTN นำเสนอเรื่องราวการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรี Pedro Sanchez แห่งสเปน โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของการแลกเปลี่ยนระดับสูงอย่างต่อเนื่องในฐานะปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสเปนท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลก บทความนี้ยังวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวและพันธสัญญาที่มีร่วมกันต่อระบบพหุภาคี ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกที่มั่นคง และความร่วมมือที่เปิดกว้าง โดยวางตำแหน่งความสัมพันธ์นี้ในฐานะพลังสร้างเสถียรภาพในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่แตกแยกมากขึ้นเรื่อยๆ

ปักกิ่ง, April 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท Xiaomi ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีน นายกรัฐมนตรี Pedro Sanchez แห่งสเปน ได้ทดลองใช้แกดเจ็ตสำหรับผู้บริโภคที่ล้ำสมัย ทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า และบรรยายประสบการณ์ดังกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า “Muy bien” (ดีมาก) ต่อมา เขาได้กล่าวปราศรัยต่อหน้านักศึกษาที่ Tsinghua University โดยเรียกร้องให้มีการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นระหว่างยุโรปและจีน

ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนจีนระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน ซึ่งเป็นการเยือนครั้งที่สี่ในรอบสี่ปีของเขา โดยเป็นการกำหนดทิศทางการเยือนที่ผสมผสานสัญลักษณ์เข้ากับสัญญาณเชิงนโยบาย และเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ได้รับแรงผลักดันผ่านการแลกเปลี่ยนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

ระหว่างการเจรจาในกรุงปักกิ่ง ประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีนกล่าวว่า จีนและสเปนควรเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ รวมถึงการค้า พลังงานใหม่ และเศรษฐกิจอัจฉริยะ ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในด้านวัฒนธรรม การศึกษา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และกีฬา

เขากล่าวว่าถึงแม้สถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงและผันผวน แต่จีนและสเปนยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่มั่นคง โดยสร้างสายสัมพันธ์ด้วยความมุ่งมั่นเชิงกลยุทธ์ และบทเรียนสำคัญที่ได้รับคือความสำคัญของการตัดสินใจที่ถูกต้องบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน

Sanchez กล่าวว่า การเยือนทั้งสี่ครั้งของเขาสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์นี้ พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการมีส่วนร่วมและความเข้าใจซึ่งกันและกันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เขากล่าวว่า สเปนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถานะของจีนในฐานะประเทศมหาอำนาจ

การประชุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในวงกว้างของทั้งสองประเทศในการรักษาระดับการแลกเปลี่ยนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง การปฏิสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอเช่นนี้ช่วยสร้างความต่อเนื่องในความสัมพันธ์ทวิภาคี แม้ว่าความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์จะเพิ่มมากขึ้นก็ตาม

นอกเหนือจากการเจรจาทางการเมืองระดับสูงแล้ว ความร่วมมือทางเศรษฐกิจยังคงเป็นเสาหลักสำคัญของความสัมพันธ์นี้ด้วย จีนเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของสเปนนอกสหภาพยุโรปมานานหลายปีแล้ว และการค้าทวิภาคียังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่เพิ่มมากขึ้น ควบคู่ไปกับความร่วมมือในด้านพลังงานสีเขียว ยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมดิจิทัล ในปี 2025 การค้าสินค้าทวิภาคีระหว่างจีนและสเปนมีมูลค่าเกิน 55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 9.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ในขณะเดียวกัน บริษัทจีนได้เพิ่มการลงทุนในสเปนในภาคส่วนต่างๆ เช่น แบตเตอรี่พลังงาน พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีส่วนช่วยในการจ้างงานและการพัฒนาอุตสาหกรรมในท้องถิ่น สินค้าเกษตรและอาหารของสเปน ซึ่งรวมถึงน้ำมันมะกอก ไวน์ และเนื้อหมู ได้รับความนิยมในตลาดจีนมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างการค้าที่เกื้อหนุนกัน

การเยือนของ Sanchez ตอกย้ำแนวโน้มนี้ โดยทั้งสองฝ่ายต่างสำรวจวิธีการสร้างสมดุลทางการค้าและขยายการเข้าถึงตลาดให้ดียิ่งขึ้น มีการลงนามเอกสารความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจและการค้า การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเกษตรกรรมและอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจท่ามกลางการปรับตัวของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

นอกเหนือจากผลประโยชน์ทวิภาคีแล้ว การเยือนครั้งนี้ยังมีนัยสำคัญในระดับนานาชาติที่กว้างกว่าด้วย Xi เรียกร้องให้จีนและสเปนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการถอยหลังกลับไปสู่กฎแห่งป่า และร่วมกันรักษาไว้ซึ่งระบบพหุภาคีที่แท้จริง โดยเน้นย้ำถึงการสนับสนุนร่วมกันต่อระเบียบระหว่างประเทศที่ยึดหลักกฎหมาย

Sanchez เน้นย้ำในทำนองเดียวกันถึงความสำคัญของความร่วมมือพหุภาคีและเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ที่สมดุล ซึ่งจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน คำกล่าวของเขาสอดคล้องกับจุดยืนของสเปนในฐานะผู้สนับสนุนการเจรจาและความร่วมมือภายในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่การถกเถียงเรื่องการค้า ความมั่นคง และธรรมาภิบาลระดับโลกทวีความรุนแรงขึ้น

ทั้งสองฝ่ายยังส่งสัญญาณถึงจุดยืนร่วมกันในการรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ในขณะที่แรงกดดันด้านการกีดกันทางการค้าและการเรียกร้องให้แยกตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นในบางส่วนของโลก ความร่วมมือนี้เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่สามารถส่งเสริมความเปิดกว้างไปพร้อมกับการแก้ไขความแตกต่างผ่านการเจรจาได้อย่างไร

บริบทที่กว้างขึ้นของการเยือนของ Sanchez สะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาที่โลกมีความไม่แน่นอนสูง โดยความขัดแย้งและการแตกแยกทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการถกเถียงเชิงนโยบาย ภายใต้บริบทนี้ ทั้งจีนและสเปนต่างเน้นย้ำถึงคุณค่าของความแน่นอนในความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยวางตำแหน่งความร่วมมือของทั้งสองประเทศในฐานะแหล่งที่มาของความมั่นคง

เมื่อ Sanchez เสร็จสิ้นการเยือน การเน้นย้ำถึงความต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนผู้นำ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และจุดยืนร่วมกันในประเด็นระดับโลก ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายมองว่ามีความแข็งแกร่ง ในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสเปนไม่ได้ถูกมองเพียงแค่ในแง่ของผลประโยชน์ร่วมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นในการรักษาความร่วมมือในโลกที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย

https://news.cgtn.com/news/2026-04-15/How-China-Spain-deepen-ties-amid-global-uncertainty-1Mn08gN0HlK/p.html

