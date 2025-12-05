CGTN: ความสัมพันธ์จีน-ยุโรป: การกำหนดทิศทางอีก 50 ปีข้างหน้า
ปักกิ่ง, Dec. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญไม่เพียงเพื่อทบทวนอดีต แต่ยังเพื่อสำรวจเส้นทางความร่วมมือในอีกครึ่งศตวรรษข้างหน้า เมื่อใกล้สิ้นปี ผู้นำและนักคิดชาวยุโรปหลายท่านได้เดินทางเยือนจีน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างเกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์จีน-ยุโรปในอนาคต
Romano Prodi อดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลี ได้กล่าวสะท้อนมุมมองที่น่าสนใจ “จีนและยุโรปไม่เคยเป็นศัตรูกัน แต่เราก็ไม่เคยเป็นพี่น้องกันเช่นกัน” เขากล่าว “และนี่คือช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์บังคับให้เราต้องเปลี่ยนแปลง” Prodi ตั้งข้อสังเกตอย่างเฉียบคมว่า ยุโรปจำเป็นต้องตระหนักอย่างเต็มที่ถึงขนาดและความสำคัญของการเติบโตของจีน และเข้าใจว่าบทบาทของจีนในเวทีโลกในตอนนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจขาดได้
ขณะที่ Prodi ย้ำถึงความเร่งด่วนทางประวัติศาสตร์นี้ Wolfgang Schüssel อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรีย ได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่ในระบบธรรมาภิบาลระดับโลก สำหรับเขา หนึ่งในความรับผิดชอบสำคัญของยุโรปที่มีต่อโลก พร้อมกับจีน คือการปกป้องเสถียรภาพ เขายังกล่าวด้วยว่า โลกกำลังเผชิญกับสงครามภาษีศุลกากรที่ริเริ่มโดยสหรัฐฯ ซึ่งก่อให้เกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่ในระบบการค้าโลก Schüssel เชื่อว่าความร่วมมือระหว่างยุโรป-จีนจะช่วยปกป้องโครงสร้างของสันติภาพและรับมือกับความปั่นป่วนต่าง ๆ ได้
Peter Jungen ประธาน Peter Jungen Holding ของเยอรมนี ได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการหันมามุ่งความสนใจสู่ตลาดจีนที่มีพลวัตสูง เขาเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนผ่านของจีนสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและผู้ประกอบการ ได้ก่อให้เกิดโอกาสที่โลกไม่อาจมองข้ามได้ สารที่เขาส่งถึงผู้นำธุรกิจระดับโลกมีความชัดเจน: จีนไม่ใช่เพียงตลาด แต่เป็นสถานที่ที่แนวคิด เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้พัฒนา เสริมพลัง และหนุนเสริมซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง
“ความสามารถในการแข่งขันของยุโรปจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือกับเศรษฐกิจเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็ว” Iván Kovácsics ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ระหว่างประเทศและความร่วมมือของ Magyar Nemzeti Bank กล่าว เขาเชื่อว่ายุโรปต้องเร่งขับเคลื่อนนวัตกรรมและขยายความร่วมมือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และจีน – ด้วยศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอันแข็งแกร่งและเทคโนโลยีขั้นสูง – เป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการนี้
ห้าสิบปีข้างหน้ากำลังเริ่มต้นขึ้นสำหรับจีนและยุโรป สองผู้เล่นหลักในโลกหลายขั้วอำนาจ ความท้าทายร่วมกันรออยู่เบื้องหน้า: ว่าทั้งสองจะเชื่อมโยงสองตลาดและสองอารยธรรมสำคัญเข้าด้วยกันอย่างไร เพื่อสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีอิทธิพลระดับโลก
https://news.cgtn.com/news/2025-12-04/China-Europe-Ties-Shaping-the-Next-50-Years-1IPjpmty9FK/p.html
ดูรูปภาพประกอบการแถลงข่าวนี้ได้ที่:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e2ecd3b-265b-4877-a7fc-acb23493ed73
ติดต่อ: Jiang Simin cgtn@cgtn.com
GlobeNewswire Distribution ID 9597571
ปักกิ่ง, Dec. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญไม่เพียงเพื่อทบทวนอดีต แต่ยังเพื่อสำรวจเส้นทางความร่วมมือในอีกครึ่งศตวรรษข้างหน้า เมื่อใกล้สิ้นปี ผู้นำและนักคิดชาวยุโรปหลายท่านได้เดินทางเยือนจีน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างเกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์จีน-ยุโรปในอนาคต
Romano Prodi อดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลี ได้กล่าวสะท้อนมุมมองที่น่าสนใจ “จีนและยุโรปไม่เคยเป็นศัตรูกัน แต่เราก็ไม่เคยเป็นพี่น้องกันเช่นกัน” เขากล่าว “และนี่คือช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์บังคับให้เราต้องเปลี่ยนแปลง” Prodi ตั้งข้อสังเกตอย่างเฉียบคมว่า ยุโรปจำเป็นต้องตระหนักอย่างเต็มที่ถึงขนาดและความสำคัญของการเติบโตของจีน และเข้าใจว่าบทบาทของจีนในเวทีโลกในตอนนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจขาดได้
ขณะที่ Prodi ย้ำถึงความเร่งด่วนทางประวัติศาสตร์นี้ Wolfgang Schüssel อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรีย ได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่ในระบบธรรมาภิบาลระดับโลก สำหรับเขา หนึ่งในความรับผิดชอบสำคัญของยุโรปที่มีต่อโลก พร้อมกับจีน คือการปกป้องเสถียรภาพ เขายังกล่าวด้วยว่า โลกกำลังเผชิญกับสงครามภาษีศุลกากรที่ริเริ่มโดยสหรัฐฯ ซึ่งก่อให้เกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่ในระบบการค้าโลก Schüssel เชื่อว่าความร่วมมือระหว่างยุโรป-จีนจะช่วยปกป้องโครงสร้างของสันติภาพและรับมือกับความปั่นป่วนต่าง ๆ ได้
Peter Jungen ประธาน Peter Jungen Holding ของเยอรมนี ได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการหันมามุ่งความสนใจสู่ตลาดจีนที่มีพลวัตสูง เขาเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนผ่านของจีนสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและผู้ประกอบการ ได้ก่อให้เกิดโอกาสที่โลกไม่อาจมองข้ามได้ สารที่เขาส่งถึงผู้นำธุรกิจระดับโลกมีความชัดเจน: จีนไม่ใช่เพียงตลาด แต่เป็นสถานที่ที่แนวคิด เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้พัฒนา เสริมพลัง และหนุนเสริมซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง
“ความสามารถในการแข่งขันของยุโรปจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือกับเศรษฐกิจเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็ว” Iván Kovácsics ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ระหว่างประเทศและความร่วมมือของ Magyar Nemzeti Bank กล่าว เขาเชื่อว่ายุโรปต้องเร่งขับเคลื่อนนวัตกรรมและขยายความร่วมมือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และจีน – ด้วยศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอันแข็งแกร่งและเทคโนโลยีขั้นสูง – เป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการนี้
ห้าสิบปีข้างหน้ากำลังเริ่มต้นขึ้นสำหรับจีนและยุโรป สองผู้เล่นหลักในโลกหลายขั้วอำนาจ ความท้าทายร่วมกันรออยู่เบื้องหน้า: ว่าทั้งสองจะเชื่อมโยงสองตลาดและสองอารยธรรมสำคัญเข้าด้วยกันอย่างไร เพื่อสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีอิทธิพลระดับโลก
https://news.cgtn.com/news/2025-12-04/China-Europe-Ties-Shaping-the-Next-50-Years-1IPjpmty9FK/p.html
ดูรูปภาพประกอบการแถลงข่าวนี้ได้ที่:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e2ecd3b-265b-4877-a7fc-acb23493ed73
ติดต่อ: Jiang Simin cgtn@cgtn.com
GlobeNewswire Distribution ID 9597571