BRIDGE Alliance ขยายการประชุมสุดยอดเป็นห้าวัน ตอบรับการเติบโตของแพลตฟอร์มสื่อระดับโลก

  • การประชุมสุดยอด BRIDGE Summit ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องอนาคตของสื่อระดับโลก จะจัดขึ้นเป็นเวลาห้าวัน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายนถึง 2 ธันวาคม 2026 ณ เกาะยาส ในอาบูดาบี
  • การย้ายสถานที่จัดงานไปยังเกาะยาสช่วยให้มีพื้นที่รองรับนิทรรศการและกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
  • สะท้อนถึงการพัฒนาของ BRIDGE สู่แพลตฟอร์มสถาบันระยะยาวที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสื่อระดับโลก

อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — BRIDGE Alliance จะขยายงานเรือธง การประชุมสุดยอด BRIDGE Summit ครั้งที่สองเป็น 5 วัน โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน2 ธันวาคม 2026 และย้ายไปยังสถานที่จัดงานที่ใหญ่กว่าเดิม ซึ่งก็คือเกาะยาสในอาบูดาบี โดยร่วมมือกับ Miral ผู้สร้างสรรค์จุดหมายปลายทางและประสบการณ์แบบดื่มด่ำเสมือนจริงชั้นนำในเอมิเรตส์

การขยายตัวนี้สะท้อนการปรับกลยุทธ์ในวงกว้าง เพื่อวางตำแหน่ง BRIDGE ให้เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกตลอดทั้งปี ที่มีบทบาทในการกำหนดอนาคตของสื่อ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และความร่วมมือข้ามพรมแดน

ประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3 ซึ่งมี ฯพณฯ Sheikh Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed เป็นประธาน โดยสมาชิกได้สรุปแผนการที่จะพัฒนา BRIDGE จากการรวมตัวที่มีผลกระทบสูง ไปสู่แพลตฟอร์มเชิงสถาบันที่ถาวรมากขึ้น ซึ่งออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในระยะยาว

BRIDGE Summit 2026 จะรวบรวมผู้นำจากหลากหลายสาขา ทั้งสื่อ เทคโนโลยี การลงทุน และการสร้างสรรค์เนื้อหา โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาชีพ เพื่อเอื้อต่อโมเดลธุรกิจใหม่ การร่วมผลิต และการเข้าถึงตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลก

ฯพณฯ Sheikh Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed ประธานของ BRIDGE Alliance

“BRIDGE เป็นโครงการระดับสถาบันระยะยาวที่กำหนดบทบาทของสื่อขึ้นใหม่ในสมการของการพัฒนา เศรษฐกิจ และความรู้” ฯพณฯ HE Sheikh Abdulla Al Hamed กล่าว

โดยรายการต่าง ๆ จะยังคงครอบคลุมเจ็ดภาคส่วนหลัก ได้แก่ สื่อ เศรษฐกิจครีเอเตอร์ เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ การตลาด การเล่นเกม ดนตรี และการสร้างภาพยนตร์ ซึ่งสะท้อนถึงพลังที่กำหนดทิศทางใหม่ภูมิทัศน์ของเนื้อหา รูปแบบงานที่ขยายออกไปและสถานที่จัดงานที่ใหญ่ขึ้น สะท้อนถึงความต้องการระดับนานาชาติที่เพิ่มขึ้นต่อแพลตฟอร์มที่ก้าวข้ามการสนทนาไปสู่ผลลัพธ์ที่วัดได้จริง

ฯพณฯ Dr. Jamal Al Kaabi รองประธานของ BRIDGE Alliance กล่าวเสริมว่า “การประชุมสุดยอด BRIDGE Summit สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากการสนับสนุนเศรษฐกิจสื่อไปสู่การออกแบบวิศวกรรมแพลตฟอร์มการดำเนินงาน”

ฯพณฯ Dr. Jamal Al Kaabi รองประธานของ BRIDGE Alliance

การประชุมสุดยอด BRIDGE Summit ครั้งแรก ซึ่งจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2025 ที่ ADNEC ดึงดูดผู้เข้าร่วมกว่า 40,000 คนจาก 182 ประเทศ จัดการประชุมทางธุรกิจ 1,276 ครั้ง และก่อให้เกิดข้อตกลงและความร่วมมือ 48 ฉบับ เป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของงานในอนาคต

เกี่ยวกับ BRIDGE Alliance
BRIDGE Alliance เป็นองค์กรอิสระระดับโลกมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในอาบูดาบี เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือ ความไว้วางใจ และนวัตกรรมในภูมิทัศน์สื่อระหว่างประเทศ

ติดต่อ: Kholood Albuainain, Executive.Office@bridge-summit.com

ดูรูปภาพประกอบการประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30815fbe-abb3-4df1-a38d-c5fc572115cc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a5bbaef-558b-4b55-947f-749ee99b2d52

GlobeNewswire Distribution ID 9691067

