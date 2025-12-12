Search
Close this search box.

Bodor Laser นำเสนอระบบตัดโปรไฟล์แบบครบวงจรสำหรับงานผลิตโครงสร้างเหล็ก

Bodor Laser นำเสนอระบบตัดโปรไฟล์แบบครบวงจรสำหรับงานผลิตโครงสร้างเหล็ก

Leave a reply


จี่หนาน ประเทศจีน, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และการลงทุนจากภาคเอกชนกำลังช่วยผลักดันการเติบโตครั้งใหม่ในอุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างของอเมริกาเหนือ โซลูชันการประมวลผลโปรไฟล์แบบบูรณาการของ Bodor Laser — รุ่น U3000 และเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ Hicut — กำลังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการทั่วภูมิภาค

เครื่องตัดโปรไฟล์ไฟเบอร์เลเซอร์ระดับมืออาชีพ Bodor Hicut

กระบวนการผลิต I-beam และ H-beam แบบดั้งเดิมมีความซับซ้อนและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดด้านการจัดตำแหน่งได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อเป็นลวดลายที่ซับซ้อน โซลูชันของ Bodor ผสานการเจาะ การทำเอียงขอบ การบาก การทำเครื่องหมาย และการตัดไว้ในรอบการทำงานอัตโนมัติเดียว โดยรองรับการตัด การโหลด และการขนถ่ายวัสดุอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผสานระบบ Tekla® และการจัดตำแหน่งด้วยระบบแก้ไขความคลาดเคลื่อนอัจฉริยะ ระบบสามารถถ่ายทอดรายละเอียดการออกแบบได้อย่างแม่นยำสูง ช่วยให้การประกอบหน้างานเป็นไปอย่างราบรื่น

1. เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์มัลติทาสก์ระดับมืออาชีพ U3000

เครื่อง U3000 สามารถประมวลผลโปรไฟล์ แผ่นโลหะ และท่อ ได้ภายในเครื่องเดียว ด้วยความยาวในการประมวลผลสูงสุด 110.24 นิ้ว สามารถเพิ่มโต๊ะทำงานหลายตัวเพื่อรองรับการโหลด การตัด และการขนถ่ายวัสดุได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก

ฟังก์ชันหลัก:

  • การตัดโปรไฟล์สำหรับเหล็กโครงสร้างแบบมาตรฐานและแบบรูปทรงไม่สม่ำเสมอ
  • การตัดแผ่นโลหะสำหรับงานเจาะ การตัดตรง และการตัดเอียง
  • การตัดท่อสำหรับงานเจาะ การทำขอบเอียง การตัดจุดตัด และการตัดทะลุ
  • ฐานเหล็กเสริม (เลือกได้) เพื่อการติดตั้งที่ยืดหยุ่น

2. เครื่องตัดโปรไฟล์ไฟเบอร์เลเซอร์ระดับมืออาชีพ Hicut

ออกแบบมาสำหรับการผลิต I-beam และ H-beam แบบอัตโนมัติ เครื่อง Hicut ผสานกระบวนการโหลด การเจาะ การบาก การลบเหลี่ยม การตัด และการขนถ่ายวัสดุเข้าไว้ด้วยกัน โดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงจากผู้ปฏิบัติงาน

ไฮไลท์:

  • การโหลดอย่างรวดเร็ว (<20 วินาที) พร้อมระบบแบ่งโซนอัจฉริยะที่จัดกลุ่มชิ้นงานตามความยาว
  • การบากแบบล็อกในครั้งเดียว ด้วยระยะห่างที่เหมาะสม โดยไม่ต้องเจียรแต่งเพิ่มเติม
  • ระบบเชื่อมต่อแบบ 5 แกน และการเคลื่อนที่ของหัวเลเซอร์แบบแกว่งกลับไป-มา 180° ช่วยให้ตัดได้เต็มองศาอย่างแม่นยำสูง

เครื่องทั้งสองรุ่นมีการนำไปใช้งานโดยผู้ผลิตโครงสร้างเหล็กทั่วอเมริกาเหนือ สำหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน งานเครื่องจักร และงานต่อเรือ ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและบริการที่ตอบสนองรวดเร็ว ทำให้ได้รับการยอมรับอย่างมากจากลูกค้า

ณ ปี 2024 Bodor ครองยอดขายเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ระดับโลกเป็นปีที่หกติดต่อกัน (ข้อมูลจาก Shenzhen Forward Research Institute, Sales Records of Laser Cutting Machines with 1000W and Above from 2019 to 2024, Consecutively for Six Years) ชิ้นส่วนหลักของเครื่อง — Bodor Laser (แหล่งกำเนิดเลเซอร์), Bodor Thinker (ระบบควบคุม) และ Bodor Genius (หัวตัด) — มาพร้อมการรับประกัน 5 ปี ในทวีปอเมริกาเหนือ Bodor ยังคงขยายทีมบริการและเสริมความแข็งแกร่งให้กับสต็อกอะไหล่ในพื้นที่ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ผลิต ตัวแทนของ Bodor ระบุว่าบริษัทจะยังคงพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลด้วยเลเซอร์ต่อไปควบคู่กับการเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้น

ดูรูปภาพประกอบการแถลงข่าวนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdf1fdf3-f7ec-49cd-911f-1801ed481025

ติดต่อ
Dennis Wang
info@bodor.com
Bodor Laser Inc.
www.bodor.com

GlobeNewswire Distribution ID 9601260


จี่หนาน ประเทศจีน, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และการลงทุนจากภาคเอกชนกำลังช่วยผลักดันการเติบโตครั้งใหม่ในอุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างของอเมริกาเหนือ โซลูชันการประมวลผลโปรไฟล์แบบบูรณาการของ Bodor Laser — รุ่น U3000 และเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ Hicut — กำลังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการทั่วภูมิภาค

เครื่องตัดโปรไฟล์ไฟเบอร์เลเซอร์ระดับมืออาชีพ Bodor Hicut

กระบวนการผลิต I-beam และ H-beam แบบดั้งเดิมมีความซับซ้อนและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดด้านการจัดตำแหน่งได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อเป็นลวดลายที่ซับซ้อน โซลูชันของ Bodor ผสานการเจาะ การทำเอียงขอบ การบาก การทำเครื่องหมาย และการตัดไว้ในรอบการทำงานอัตโนมัติเดียว โดยรองรับการตัด การโหลด และการขนถ่ายวัสดุอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผสานระบบ Tekla® และการจัดตำแหน่งด้วยระบบแก้ไขความคลาดเคลื่อนอัจฉริยะ ระบบสามารถถ่ายทอดรายละเอียดการออกแบบได้อย่างแม่นยำสูง ช่วยให้การประกอบหน้างานเป็นไปอย่างราบรื่น

1. เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์มัลติทาสก์ระดับมืออาชีพ U3000

เครื่อง U3000 สามารถประมวลผลโปรไฟล์ แผ่นโลหะ และท่อ ได้ภายในเครื่องเดียว ด้วยความยาวในการประมวลผลสูงสุด 110.24 นิ้ว สามารถเพิ่มโต๊ะทำงานหลายตัวเพื่อรองรับการโหลด การตัด และการขนถ่ายวัสดุได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก

ฟังก์ชันหลัก:

  • การตัดโปรไฟล์สำหรับเหล็กโครงสร้างแบบมาตรฐานและแบบรูปทรงไม่สม่ำเสมอ
  • การตัดแผ่นโลหะสำหรับงานเจาะ การตัดตรง และการตัดเอียง
  • การตัดท่อสำหรับงานเจาะ การทำขอบเอียง การตัดจุดตัด และการตัดทะลุ
  • ฐานเหล็กเสริม (เลือกได้) เพื่อการติดตั้งที่ยืดหยุ่น

2. เครื่องตัดโปรไฟล์ไฟเบอร์เลเซอร์ระดับมืออาชีพ Hicut

ออกแบบมาสำหรับการผลิต I-beam และ H-beam แบบอัตโนมัติ เครื่อง Hicut ผสานกระบวนการโหลด การเจาะ การบาก การลบเหลี่ยม การตัด และการขนถ่ายวัสดุเข้าไว้ด้วยกัน โดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงจากผู้ปฏิบัติงาน

ไฮไลท์:

  • การโหลดอย่างรวดเร็ว (<20 วินาที) พร้อมระบบแบ่งโซนอัจฉริยะที่จัดกลุ่มชิ้นงานตามความยาว
  • การบากแบบล็อกในครั้งเดียว ด้วยระยะห่างที่เหมาะสม โดยไม่ต้องเจียรแต่งเพิ่มเติม
  • ระบบเชื่อมต่อแบบ 5 แกน และการเคลื่อนที่ของหัวเลเซอร์แบบแกว่งกลับไป-มา 180° ช่วยให้ตัดได้เต็มองศาอย่างแม่นยำสูง

เครื่องทั้งสองรุ่นมีการนำไปใช้งานโดยผู้ผลิตโครงสร้างเหล็กทั่วอเมริกาเหนือ สำหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน งานเครื่องจักร และงานต่อเรือ ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและบริการที่ตอบสนองรวดเร็ว ทำให้ได้รับการยอมรับอย่างมากจากลูกค้า

ณ ปี 2024 Bodor ครองยอดขายเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ระดับโลกเป็นปีที่หกติดต่อกัน (ข้อมูลจาก Shenzhen Forward Research Institute, Sales Records of Laser Cutting Machines with 1000W and Above from 2019 to 2024, Consecutively for Six Years) ชิ้นส่วนหลักของเครื่อง — Bodor Laser (แหล่งกำเนิดเลเซอร์), Bodor Thinker (ระบบควบคุม) และ Bodor Genius (หัวตัด) — มาพร้อมการรับประกัน 5 ปี ในทวีปอเมริกาเหนือ Bodor ยังคงขยายทีมบริการและเสริมความแข็งแกร่งให้กับสต็อกอะไหล่ในพื้นที่ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ผลิต ตัวแทนของ Bodor ระบุว่าบริษัทจะยังคงพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลด้วยเลเซอร์ต่อไปควบคู่กับการเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้น

ดูรูปภาพประกอบการแถลงข่าวนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdf1fdf3-f7ec-49cd-911f-1801ed481025

ติดต่อ
Dennis Wang
info@bodor.com
Bodor Laser Inc.
www.bodor.com

GlobeNewswire Distribution ID 9601260

Popular Posts
Advertisement
Calendar
December 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2025 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.