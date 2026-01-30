Search
AI-Media เตรียมสาธิตเวิร์กโฟลว์การแปลแบบเรียลไทม์และการช่วยการเข้าถึงที่งาน ISE 2026 เนื่องจากความต้องการด้าน AV หลายภาษาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

บาร์เซโลนา สเปน, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — AI-Media ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันซับไตเติลและภาษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะเข้าร่วมงาน ISE 2026 เพื่อสาธิตว่าการแปลแบบเรียลไทม์ การสร้างคำบรรยาย และคำอธิบายด้วยเสียงกำลังจะเป็นขีดความสามารถที่จำเป็นในสภาพแวดล้อม AV ระดับมืออาชีพได้อย่างไร ตั้งแต่งานอีเวนต์สดและการสื่อสารองค์กร ไปจนถึงสถานที่จัดงานและบริการที่ติดตั้งเพื่อสาธารณะ

เนื่องจากผู้ชมมีความหลากหลายทางภาษามากขึ้น และความคาดหวังในการสื่อสารที่ครอบคลุมก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทีม AV จึงต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการมอบประสบการณ์ที่เข้าถึงได้ เข้าใจง่าย และมีความสม่ำเสมอ ทั้งในการรับชมภายในห้องและการรับชมทางไกล ในงาน ISE 2026 ทาง AI-Media จะอธิบายถึงวิธีนำเทคโนโลยี AI ระดับออกอากาศไปประยุกต์ใช้ในเวิร์กโฟลว์ AV แบบบูรณาการ เพื่อรองรับการใช้งานด้านภาษาและการช่วยการเข้าถึงแบบเรียลไทม์ในระดับที่ปรับขยายได้ พร้อมความหน่วงต่ำ

ที่บูธ 4L700 ทาง AI-Media จะจัดแสดง LEXI Voice ซึ่งเป็นโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยจะแปลเสียงแบบเรียลไทม์เป็นภาษาใดก็ได้ ด้วยเสียงที่เป็นธรรมชาติและมีความล่าช้าน้อยที่สุด LEXI Voice ได้รับการออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมการถ่ายทอดสดและงานออกอากาศ ซึ่งจะให้บริการสนับสนุนแก่ผู้จัดงาน เจ้าของเนื้อหา และผู้ให้บริการด้านการบูรณาการระบบ AV ที่ต้องการนำเสนอการสื่อสารได้หลายภาษาโดยไม่เพิ่มความซับซ้อนให้กับเวิร์กโฟลว์การผลิต

นอกจาก LEXI Voice แล้ว AI-Media ยังจะสาธิต LEXI Text ซึ่งเป็นโซลูชันซับไตเติลที่ใช้ AI แบบเรียลไทม์ และ LEXI AD ที่จะให้คำอธิบายเสียงอัตโนมัติเพื่อรองรับประสบการณ์การรับชมที่ครอบคลุมด้วย เมื่อรวมกันแล้ว ชุดโซลูชัน LEXI จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานหลายภาษาและการช่วยการเข้าถึงในสภาพแวดล้อม AV ระดับมืออาชีพและการออกอากาศ พร้อมช่วยรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในวงกว้างไปสู่การสื่อสารที่ครอบคลุมในฐานะที่เป็นมาตรฐานที่คาดหวังได้ ไม่ใช่แค่เพียงตัวเลือกเสริม

“ระบบ AV ระดับมืออาชีพกำลังก้าวไปสู่มาตรฐานเดียวกับที่ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงใช้มานานหลายปี นั่นคือ มีความน่าเชื่อถือ มีความหน่วงต่ำ และมอบประสบการณ์ได้หลากหลายภาษาและรองรับความต้องการด้านการช่วยการเข้าถึง” Mark Lovatt รองประธานฝ่ายบัญชีกลยุทธ์และรองประธานฝ่ายขายภูมิภาค EMEA ของ AI-Media กล่าว “ในงาน ISE เราจะสาธิตให้เห็นว่าการแปลเสียงแบบเรียลไทม์ การทำซับไตเติล และการบรรยายเสียง สามารถผสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์การถ่ายทอดสดได้อย่างไร ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถออกแบบประสบการณ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นได้ตั้งแต่เริ่มต้น”

โซลูชัน LEXI ทั้งหมดสามารถผสานการทำงานกับโครงสร้างพื้นฐาน SDI และ IP ได้อย่างราบรื่น รองรับการใช้งานในที่ประชุม การสื่อสารองค์กร อีเวนต์ถ่ายทอดสด สนามกีฬา สถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และบริการที่ติดตั้งในสาธารณะ

AI-Media หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมตลอดงาน ISE 2026 นี้ที่บาร์เซโลนา เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีนำเทคโนโลยีด้านภาษาและการช่วยการเข้าถึงไปประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมถ่ายทอดสด งานออกอากาศ และระบบ AV แบบบูรณาการ เชิญไปที่บูธ 4L700 เพื่อสำรวจเวิร์กโฟลว์การแปลเสียงแบบเรียลไทม์ การทำซับไตเติล และการบรรยายเสียงของ AI‑Media ได้ด้วยตัวคุณเอง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันของ AI-Media รวมถึงตัวเลือกในการนัดหมายเพื่อพบตัวแทนของ AI-Media ที่งาน ISE สามารถดูได้ที่นี่: https://landing.ai-media.tv/ise-2026

เกี่ยวกับ AI-Media:

AI-Media (ASX: AIM) เป็นผู้นำระดับโลกด้านการแปลเสียง การสร้างคำบรรยาย และการเรียบเรียงภาษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI LEXI Suite และเครือข่ายอุปกรณ์เข้ารหัสทั่วโลกมอบความสามารถในหลายภาษาแบบเรียลไทม์ โดยได้รับความไว้วางใจทั่วโลกในการปรับปรุงกระบวนการ ยกระดับการสื่อสาร และขยายขอบเขตการเปลี่ยนจากข้อความเป็นเสียงพูด AI

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ AI-Media

สามารถดูรูปภาพประกอบการประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9de967d8-191a-4c7d-9504-da62857c28ae

GlobeNewswire Distribution ID 9646015

