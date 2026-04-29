A&A Sports Group LLC ปฏิวัติการสนับสนุนนักกีฬาด้วยประกันภัยและบัญชีเพื่อการเกษียณ

ผู้ก่อตั้ง Alander Pulliam สนับสนุนการดูแลนักกีฬาอย่างครอบคลุม

เบอร์มิงแฮม รัฐแอละแบมา, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) —  ในความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเพื่อสวัสดิภาพของนักกีฬา บริษัท A&A Sports Group LLC นำโดยผู้ก่อตั้ง Alander Pulliam ได้เปิดเผยโครงการริเริ่มใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตของนักกีฬา ทั้งในและนอกสนาม

A&A Sports Group LLC ภูมิใจที่จะประกาศก้าวสำคัญในการกำหนดนิยามใหม่ของการดูแลนักกีฬา โดยการเสนอประกันภัยและบัญชีเกษียณอายุแยกต่างหากให้กับนักกีฬาทุกคนภายใต้การดูแลของบริษัท โครงการริเริ่มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างระบบสนับสนุนที่จำเป็นให้กับนักกีฬา และถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวิธีการดูแลนักกีฬาในอุตสาหกรรมนี้ Alander Pulliam ผู้ซึ่งต่อสู้มาโดยตลอดเพื่อให้มีการสนับสนุนนักกีฬาที่ดีขึ้น ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพให้นักกีฬาเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ทั้งในระหว่างช่วงอาชีพนักกีฬาและหลังจากเกษียณแล้ว ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มนี้ นักกีฬา NFL จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาในขณะที่เข้าร่วมในโปรแกรมของบริษัท “ดูแลคนที่คอยใส่ใจดูแลคุณ” Alander Pulliam กล่าว คำพูดของเขาแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์เบื้องหลังความมุ่งมั่นนั้นอย่างแท้จริง นั่นคือวิสัยทัศน์ที่นักกีฬาทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการสนับสนุน นอกเหนือจากผลงานในสนามแข่งขัน นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์เหล่านี้แล้ว A&A Sports Group LLC ยังได้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับมาตรฐานสวัสดิการของผู้เล่นโดยรวม องค์กรกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและตัวแทนนักกีฬา เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีและแผนการทุกอย่างสะท้อนถึงผลประโยชน์สูงสุดของนักกีฬา ซึ่งทำให้พวกเขามีความอุ่นใจไปอีกนานหลายปี

โครงการริเริ่มของ A&A Sports Group LLC ถือเป็นแบบอย่างแห่งความก้าวหน้า โดยกำหนดมาตรฐานใหม่ในการสนับสนุนและดูแลนักกีฬาในอุตสาหกรรมกีฬาปัจจุบัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการริเริ่มใหม่สำหรับผู้เล่นของ A&A Sports Group LLC หรือเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของพวกเขาในการดูแลสวัสดิภาพของนักกีฬา โปรดเยี่ยมชม www.aasportsgroup.com หรือติดต่อทีมงานโดยตรง

Alander Pulliam
+14242700480
alander@aasportsagency.com

GlobeNewswire Distribution ID 9708657″

