2ONE Labs และ Performance Plus Marketing ผู้จำหน่ายถุงนิโคติน 2ONE ได้ยื่นฟ้องคดีฉ้อโกงและเรียกค่าเสียหายในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า “Zone” ต่อ Imperial Brands

ลอสแองเจลิส, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — บริษัทยาสูบข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่าง 2ONE Labs และ Performance Plus Marketing ได้ยื่นฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าและยื่นขอคำสั่งห้ามเบื้องต้นต่อผู้ผลิตถุงนิโคติน Zone ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Imperial Brands ในคดีที่กล่าวหาว่ามีการฉ้อโกง

ตามคำร้องระบุว่า ผลิตภัณฑ์ Zone ของ Imperial ละเมิดแบรนด์ถุงนิโคตินที่ปราศจากยาสูบ 2ONE® และการละเมิดนี้เกิดขึ้นโดยเจตนา นอกจากการเรียกร้องค่าเสียหายแล้ว 2ONE® ยังร้องขอให้มีการเพิกถอนเครื่องหมายการค้า Zone ของ Imperial ด้วย

แบรนด์ 2ONE® ได้ทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่อย่างต่อเนื่องผ่านร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของชำอิสระ และร้านขายบุหรี่นับพันแห่งทั่วสหรัฐอเมริกาตลอดห้าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในปี 2024 Imperial Brands ได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแบรนด์ “Zone” ที่มีความคล้ายคลึงกันจนทำให้เกิดความสับสน

ตามคำร้องระบุว่า Imperial Brands ได้ให้การเท็จโดยอ้างว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าของตนในเชิงพาณิชย์ก่อนเวลาจริงอย่างมาก คำร้องยังระบุเพิ่มเติมว่า ข้อมูลเท็จนี้อาจทำให้เครื่องหมายการค้า Zone ได้รับการอนุมัติอย่างไม่ถูกต้อง

“เราพบเห็นหลายกรณีที่ผู้บริโภคเกิดความสับสนตั้งแต่ Imperial เปิดตัวแบรนด์ Zone ในปี 2024 และเราตั้งใจที่จะต่อสู้เต็มกำลังกับการละเมิดอย่างโจ่งแจ้งเช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่แค่ไหนก็ตาม” Vincent Schuman ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนของ 2ONE Labs กล่าว

โจทก์ร้องขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลย รวมถึงเรียกร้องผลกำไรทั้งหมดและค่าเสียหายเพื่อเป็นการลงโทษ คดี (หมายเลข 2:24-cv-08124) ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของศาลแขวงสหรัฐอเมริกาประจำเขตกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีชื่อคดีว่า 2ONE Labs, Inc. และ Performance Plus Marketing, Inc. กับ ITG Brands, LLC และ Imperial Tobacco Limited

เกี่ยวกับ 2ONE Labs: 2ONE Labs ก่อตั้งโดยผู้บุกเบิกนิโคตินสังเคราะห์ TFN® ในสหรัฐอเมริกา โดยเป็นผู้ริเริ่มรายสำคัญในการนำเสนอถุงนิโคตินคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่

ติดต่อสอบถามด้านสื่อ: press@21pouches.com



