โคเวนทรีครองอันดับ 1 ใน 2025 Life Settlement League Table Report

Coventry เป็นผู้นำในตลาดรองทั้งในด้านจำนวนกรมธรรม์ มูลค่าที่ตราไว้ และจำนวนเงินรวมที่จ่ายให้กับผู้ถือกรมธรรม์ ตอกย้ำสถานะในฐานะผู้ซื้อที่มีความเคลื่อนไหวและมีความสม่ำเสมอมากที่สุดในอุตสาหกรรม

ฟอร์ต วอชิงตัน รัฐเพนซิลเวเนีย, April 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Coventry ผู้นำและผู้สร้างตลาดรองสำหรับประกันชีวิตและผู้บุกเบิกกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการค้ำประกันด้วยประกันชีวิต ได้ประกาศในวันนี้ว่า ยังคงเป็นผู้ให้บริการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตชั้นนำในตลาดรอง โดยพิจารณาจากจำนวนกรมธรรม์ที่ซื้อ มูลค่ารวมที่ตราไว้ และยอดเงินรวมที่จ่ายให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ ในบรรดาผู้ให้บริการที่มีการรายงานข้อมูล ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงอยู่ในรายงานตารางจัดอันดับการซื้อขายประกันชีวิตประจำปี 2025 (2025 Life Settlement League Table Report) ฉบับใหม่ของ Coventry ซึ่งรวบรวมข้อมูลตลาดที่ได้มาจากเอกสารบันทึกที่เปิดเผยต่อสาธารณะและการเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้บริการ บริษัทในเครือ Coventry ครองตำแหน่งผู้นำอันดับหนึ่งต่อเนื่องเป็นเวลา 13 ปี

ในปี 2025 บริษัท Coventry ร่วมกับบริษัทในเครืออย่าง Life Equity ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตมากกว่า 1,400 ฉบับจากผู้ถือกรมธรรม์ในตลาดรองเพียงอย่างเดียว คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้ประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตรายใหญ่ที่สุดในตลาดรอง นอกจากนี้ บริษัทในเครือของ Coventry ยังจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์มากกว่า 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025

“Coventry ยังคงเป็นผู้นำในตลาดรองสำหรับการประกันชีวิต ด้วยขนาดที่ใหญ่ ความมั่นใจในการดำเนินงาน และการจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัย” Reid Buerger ซีอีโอของ Coventry กล่าว “ความเป็นผู้นำดังกล่าวเกิดจากความแข็งแกร่งของบุคลากรของ Coventry ความเข้มงวดของกระบวนการ การทำงานร่วมกับที่ปรึกษาในลักษณะให้คำปรึกษาเชิงลึก และการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำเนินงานที่สม่ำเสมอและผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ถือกรมธรรม์และที่ปรึกษา”

แนวทางนี้ได้รับการสนับสนุนจากโมเดลแบบบูรณาการในแนวดิ่งและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Coventry ช่วยให้บริษัทสามารถประเมินผลได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น มีเกณฑ์การซื้อที่กว้างขึ้น และผลลัพธ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสำหรับผู้ถือกรมธรรม์

ผู้ที่สนใจดูรายงานตารางอันดับการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตประจำปี 2025 (2025 Life Settlement League Table Report) โปรดไปที่ https://www.coventry.com/2025-League-Table

เกี่ยวกับ Coventry
Coventry เป็นผู้นำและผู้สร้างตลาดรองสำหรับประกันชีวิต และเป็นผู้บุกเบิกกลุ่มสินทรัพย์ที่ใช้ประกันชีวิตเป็นหลักค้ำประกัน โดยดำเนินงานบนแพลตฟอร์มแบบบูรณาการในแนวธุรกิจที่เสริมกัน ได้แก่ ตลาดรองสำหรับประกันชีวิต การให้สินเชื่อเพื่อผู้มีอายุยืนยาว การจัดจำหน่ายประกันชีวิตและเงินบำนาญ และเทคโนโลยีประกันภัย Coventry ขยายตัวเลือกทางการเงินให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ ให้บริการโซลูชันด้านเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมธรรม์ประกันชีวิตและสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับแนวโน้มการมีอายุยืนยาวของคน ขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านความคุ้มครองและการออมเพื่อการเกษียณ ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการกำหนดราคา การจัดการความเสี่ยง และประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งระบบนิเวศของประกันชีวิต โดยดำเนินการผ่านธุรกิจเหล่านี้

Coventry ซึ่งมีแนวทางที่ยึดมั่นในสิทธิของผู้บริโภคและความโปร่งใสของตลาดมาอย่างยาวนาน ใช้ตำแหน่งผู้นำของตนเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม ขยายทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค และพัฒนาการลงทุนที่มีคุณภาพระดับสถาบันโดยมีกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันอย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดประวัติศาสตร์ของบริษัท Coventry ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตมากกว่า 23,000 ฉบับ ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอายุยืนมากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์ จ่ายเงินให้เจ้าของกรมธรรม์มากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์ และปล่อยสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับประกันชีวิตมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Coventry โปรดเยี่ยมชม Coventry.com

ติดต่อด้านสื่อ:
Jonny Shiver
รองประธานฝ่ายการตลาด
jshiver@coventry.com
(215) 836-8300

GlobeNewswire Distribution ID 9693017

