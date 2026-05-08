Search
Close this search box.

เผยโฉมอานฮุย: จากขุมทรัพย์ประวัติศาสตร์สู่โลกแห่งเทคโนโลยี

เหอเฟย ประเทศจีน, May 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — หนังสือพิมพ์ China Daily ได้เผยแพร่รายงานข่าวเกี่ยวกับมณฑลอานฮุย

มณฑลอานฮุยตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศจีน เป็นดินแดนแห่งความหลากหลายอันโดดเด่น ที่ซึ่งประเพณีเก่าแก่หลายพันปีดำรงอยู่เคียงข้างนวัตกรรมล้ำสมัย

Joe Burns คอนเทนต์ครีเอเตอร์ โชว์กาแฟที่เพิ่งส่งมาถึงแบบสดใหม่ด้วยโดรนในเมืองเหอเฟย [ภาพถ่ายให้กับ chinadaily.com.cn]

ทั้งหมดนี้ทำให้อานฮุยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ 10 คนจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร รัสเซีย เม็กซิโก และไนจีเรีย ที่เดินทางมาเยือนเมื่อเร็ว ๆ นี้ด้วย

ผู้มาเยือนได้มารวมตัวกันที่อานฮุยระหว่างวันที่ 20 ถึง 27 เมษายน โดยการเดินทางของพวกเขาเริ่มต้นที่ถนนสายเก่าตุนซี ในเมืองหวงซาน ตั้งแต่อาหารหุยโจวและพู่กันคัดลายมือ ไปจนถึงเครื่องเขินและแท่นฝนหมึกท้องถิ่น พวกเขาได้สัมผัสถึงมรดกทางวัฒนธรรมและงานหัตถศิลป์ของภูมิภาคนี้

จุดหมายต่อไปคืออำเภอฉีเหมินในเมืองหวงซาน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตชาดำคีมุนอันเลื่องชื่อระดับโลก ท่ามกลางทิวทัศน์ฤดูใบไม้ผลิอันเขียวชอุ่ม ผู้เข้าร่วมเดินชมไร่ชา เก็บใบชาสด และเรียนรู้เทคนิคการทำชาแบบดั้งเดิม

เมื่อยามค่ำคืนมาเยือน หมู่บ้านจ้านฉีในอำเภอเช่อเซียน เมืองหวงซาน ก็สว่างไสวด้วยโคมรูปปลานานาชนิด ที่นี่ เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ได้เรียนรู้การรำโคมปลาตามประเพณีท้องถิ่นร่วมกับชาวบ้าน

ที่ศูนย์สุขภาพซินอัน บรรดาอินฟลูเอนเซอร์ได้ทดลองใช้ระบบวิเคราะห์ใบหน้าด้วย AI Artem Usov คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวรัสเซียกล่าวว่า “ผมแค่ถ่ายรูปลิ้นกับใบหน้าไม่กี่รูป แล้วมันก็ให้ผลวิเคราะห์สุขภาพของร่างกายผมมายาวมาก ผมว่ามันเจ๋งมากเลย”

ในเมืองเหอเฟย ทัวร์ได้เปลี่ยนเข้าสู่ “ฉากอนาคต” ที่แพลตฟอร์ม Hefei Smart Robot Public Service Platform ซึ่งมักเรียกว่า “มหาวิทยาลัยหุ่นยนต์” พวกเขาได้ชมการสาธิตที่หุ่นยนต์ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมจำลอง เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้องครัว Oluwabunmi Jimoh อินฟลูเอนเซอร์ชาวไนจีเรีย แสดงความคิดเห็นว่า “ฉันพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่า เทคโนโลยีของจีนก้าวไปอีกระดับแล้ว”

ประสบการณ์ล้ำอนาคตยังดำเนินต่อไปด้วย “แท็กซี่ทางอากาศ” อัตโนมัติ รถบัสแบบไร้คนขับ และบริการส่งของด้วยโดรน ที่ Heyi Aviation ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางในระดับความสูงต่ำด้วยตนเอง รวมถึงการนั่งในยานพาหนะไร้คนขับ

ในเมืองอู่หู ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ศิลปะการวาดภาพบนเหล็กแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนโลหะแข็งให้กลายเป็นงานศิลปะที่งดงาม ที่ Chery ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของจีนที่ตั้งอยู่ในเมืองนี้ ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมกับความก้าวหน้าล่าสุดในการขับขี่อัจฉริยะและหุ่นยนต์ AI

China Daily ในฐานะหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษระดับชาติของจีน เป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญยิ่งสำหรับมณฑลอานฮุยในการบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาและจัดแสดงภาพลักษณ์ของการเปิดกว้างสู่โลกภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมณฑลอานฮุย โปรดดูที่: https://www.chinadaily.com.cn/

ภาพถ่าย https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8c61fb1-9e5b-4d29-80bb-f1f4b6c05130

ข้อมูลติดต่อ:

Chinadaily.com.cn
Liang Xiaolu
250980868@qq.com

GlobeNewswire Distribution ID 9716280

Popular Posts
Advertisement
Calendar
May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2026 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.