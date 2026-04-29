เทศกาล Global Home Carnival ของกลุ่มบริษัท Louvre Furnishings Group ทวีความร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ชูจุดเด่นการผสานกลยุทธ์การค้า วัฒนธรรม และแคมเปญส่งเสริมการขายช่วงเทศกาลอย่างลงตัว

ฝอซาน, ประเทศจีน, April 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) —  เทศกาล Global Home Carnival ประจำปี 2026 ซึ่งจัดโดย Louvre Furnishings Group กำลังดำเนินไปอย่างคึกคัก ณ เมืองฝอซาน โดยนำเสนอโปรแกรมกิจกรรมยาว 21 วัน ที่ผสมผสานทั้งด้านการค้าระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมการขายเพื่อผู้บริโภคเข้าไว้ด้วยกัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นควบคู่ไปกับงานแคนตันแฟร์ (Canton Fair) และจะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงช่วงวันหยุดแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดผู้ซื้อจากทั่วโลก พร้อมกับกระตุ้นการบริโภคตามฤดูกาล

เทศกาล Global Home Carnival ประจำปี 2026 ของ Louvre Furnishings

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 26 ปีในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน Louvre Furnishings Group ได้ก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางหลักทั้งในด้านการจัดหาสินค้าและการค้าปลีก โดยมีโอกาสต้อนรับผู้มาเยือนกว่า 4 ล้านคนต่อปี และให้บริการลูกค้าครอบคลุมกว่า 155 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก นับตั้งแต่เริ่มเปิดฉากกิจกรรม คณะผู้แทนและเหล่าครีเอเตอร์สายดิจิทัลจากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมอาณาจักร Louvre พร้อมร่วมทัวร์นิทรรศการในฮอลล์จัดแสดงที่แบ่งตามแนวคิดหลักถึง 22 แห่ง

แพลตฟอร์มการค้าระดับโลกและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

ด้วยตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นส่วนต่อขยายของระบบนิเวศทางธุรกิจในงานแคนตันแฟร์ พื้นที่จัดแสดงแห่งนี้จึงนำเสนอกรอบการให้บริการอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งการคัดสรรแบรนด์ชั้นนำ วัสดุเกรดพรีเมียม ความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม การรับประกันคุณภาพ การตั้งราคาที่โปร่งใส และบริการจัดส่งทั่วประเทศ ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการจัดหาสินค้าที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

เมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา งาน “Foshan Wonder Night” ได้รวมแขกผู้มีเกียรติระดับนานาชาติเกือบ 400 ท่าน ณ ศูนย์นิทรรศการเฟอร์นิเจอร์นานาชาติ Louvre (Louvre International Furniture Exhibition Center) โดยภายในงานมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างงานดีไซน์ระดับโลกและอัตลักษณ์ท้องถิ่น

แคมเปญส่งเสริมการขายช่วงเทศกาลและประสบการณ์เหนือระดับแห่งการใช้ชีวิต

ในช่วงวันหยุดแรงงานระหว่างวันที่ 1 ถึง 5 พฤษภาคมนี้ เทศกาลดังกล่าวจะเข้าสู่ช่วงที่มีความคึกคักสูงสุด พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมาย อาทิ การจับรางวัลชิงโชค ส่วนลดสินค้า การคืนเงิน และการแจกของสมนาคุณ เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคให้เพิ่มมากขึ้น

นอกเหนือจากมิติด้านการค้าปลีกแล้ว กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้บูรณาการการท่องเที่ยว ศิลปะ และสุนทรียภาพแห่งการรับประทานอาหารเข้าไว้ด้วยกันอย่างครบวงจร การแสดงระบำอิงเกอ (Yingge Dance) จะจัดแสดงให้ชมเป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 3 พฤษภาคม ควบคู่ไปกับการจัดนิทรรศการศิลปะและตัวเลือกอาหารนานาชาติที่หลากหลาย

ในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ AAAA ของประเทศ อาณาจักร Louvre ยังคงเดินหน้าขยายอาณาเขตธุรกิจให้ก้าวล้ำไปกว่าเพียงการเป็นศูนย์กลางการค้าปลีก นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังได้รับการเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CCTV) ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพและการยกระดับความร่วมมือในระดับสากล

คณะผู้จัดงานระบุว่า เทศกาลคาร์นิวัลในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศเข้ากับประสบการณ์ทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างบทบาทของเมืองฝอซานในฐานะฟันเฟืองสำคัญของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านระดับโลก

เกี่ยวกับ Louvre Furnishings Group

Louvre Furnishings Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฝอซาน ประเทศจีน ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา (R&D) การค้าปลีก และธุรกิจบริการ อีกทั้งยังเป็นแบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านของประเทศจีน

สามารถรับชมภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ได้ที่:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6dfe41cc-6d84-44f7-bde6-aadac83e6bb5

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน
Louvre Furnishings Group
https://www.louvre-mall.com/
Cherry Li
info@louvre-group.cn

GlobeNewswire Distribution ID 9709307

