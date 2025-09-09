อีซี่วิซ (EZVIZ) เชิญชวนผู้ใช้แบ่งปันเรื่องราวผ่านกล้องสมาร์ทโฮม สร้างความปลอดภัยที่เชื่อถือได้และความผูกพันที่มีความหมายในครอบครัวไทย

EZVIZ has launched a CSR campaign to select five to ten winners who will receive free installations.
กรุงเทพฯ, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — อีซี่วิซ (EZVIZ) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันสมาร์ทโฮมเพื่อความปลอดภัย เปิดตัวแคมเปญ CSR ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังจากชุมชนในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Eyes On You: Stories Worth Seeing” โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม เชิญชวนผู้ใช้ชาวไทยแบ่งปันเรื่องราวจริงในชีวิตประจำวันว่าทำไมพวกเขาหรือคนที่รักจึงต้องการกล้องสมาร์ทโฮมจาก EZVIZ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้สิทธิ์ติดตั้งกล้อง EZVIZ ทั้งแบบในบ้านและนอกบ้านฟรี เพื่อสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในบ้านที่ปลอดภัยและเชื่อมโยงกันมากขึ้น
“ความปลอดภัยคือความสบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่าคนที่เรารักได้รับการดูแลอยู่เสมอ” นายโฮเวิร์ด หยาง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย อีซี่วิซ ประเทศไทย กล่าว “ผ่านแคมเปญนี้ เราอยากรับฟังเรื่องราวของผู้ใช้ ร่วมเฉลิมฉลองและทำให้โซลูชันด้านความปลอดภัยเข้าถึงได้สำหรับครอบครัว บุคคล และชุมชนทั่วประเทศไทย”
กล้องสมาร์ทโฮม EZVIZ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพียงเพื่อปกป้องบ้านเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความรู้สึกใกล้ชิดให้กับผู้ใช้อีกด้วย โดยกล้องรุ่น H8c Pro 3K และ H9c Dual สำหรับใช้งานกลางแจ้ง มาพร้อมมุมมองกว้างและระบบตรวจจับบุคคลอัจฉริยะ ทำให้ครอบครัวสามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติรอบบริเวณบ้านได้ทันที พร้อมโหมดมองกลางคืนแบบสีคมชัดแม้ในที่แสงน้อย และฟังก์ชันสื่อสารสองทางแบบเรียลไทม์ที่ให้เจ้าของบ้านพูดคุยกับผู้มาเยือนหรือคนในครอบครัวได้ทันที ทั้งหมดนี้ทำให้กล้องภายนอกของ EZVIZ เป็นทั้งโซลูชันด้านความปลอดภัยที่ไว้วางใจได้ และเป็นแหล่งความอุ่นใจให้กับทุกครัวเรือน
สำหรับภายในบ้าน กล้องรุ่น H6c Pro แบบ PT และกล้อง CB2 แบบไร้สายใช้แบตเตอรี่ จะช่วยเสริมความอุ่นใจภายในบ้านอย่างครบถ้วน แม้จะมีขนาดกะทัดรัด แต่ให้ประสิทธิภาพที่ทรงพลัง เช่น พ่อแม่ที่ทำงานต่างจังหวัดสามารถเห็นก้าวแรกของลูก ครอบครัวสามารถดูแลความปลอดภัยของผู้สูงอายุ หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถตรวจสอบน้อง ๆ ได้ตลอดเวลา กล้องทุกตัวเชื่อมต่อและควบคุมได้ผ่านแอป EZVIZ อย่างสะดวก พร้อมแชร์การเข้าถึงให้กับสมาชิกครอบครัวที่เชื่อถือได้ เปลี่ยนระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านให้กลายเป็นเครื่องมือในการดูแล ความใส่ใจ และความสบายใจที่แท้จริง
โครงการนี้จะคัดเลือกผู้ชนะ 5–10 ราย ที่มีเรื่องราวสะท้อนถึงความห่วงใย ความผูกพัน และคุณค่าของความปลอดภัยภายในบ้านอย่างน่าประทับใจ โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับกล้องสมาร์ทโฮมทั้งในบ้านหรือภายนอกบ้าน เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่กล้อง EZVIZ สามารถเปลี่ยนวิธีการสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวได้อย่างไร ผ่านการคืนกลับสู่สังคมและเฉลิมฉลองประสบการณ์จริงของผู้ใช้ EZVIZ ตอกย้ำบทบาทของแบรนด์ที่ใส่ใจ รับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งมั่นทำให้โซลูชันด้านความปลอดภัยทันสมัยมีความหมายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/share/p/1CK9gNwfaR/
