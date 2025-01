พลังสีเขียวที่สดชื่นมีชีวิตชีวาของกีวีจาก The European Art of Taste

ท่ามกลางใจกลางธรรมชาติมีผลงานชิ้นเอกเล็ก ๆ แสนยอดเยี่ยมออกผลอยู่ที่นั่น: กีวี กีวีไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลไม้ แต่เป็นเครื่องหมายสากลที่แท้จริงของการฟื้นฟูและความสดชื่นมีชีวิตชีวา อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ในหลากหลายวัฒนธรรมและประเพณีทั่วโลกที่นำความสดใหม่และความคิดสร้างสรรค์มาสู่ห้องครัว

ปักกิ่ง , Jan. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — วิดีโอใหม่ “Postcards from Europe” ซึ่งเน้นถึงเรื่องราวของกีวีโดยเฉพาะได้เผยแพร่ทางออนไลน์แล้ว โดยเป็นการเดินทางสั้น ๆ ที่บอกเล่าถึงคุณค่าของผลไม้อันน่าทึ่งชนิดนี้ผ่านภาพความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ดังนั้น โครงการ The European ที่มีชื่อว่า The European Art of Taste จึงต้องการยกระดับลักษณะเฉพาะของผลไม้ชนิดนี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศของยุโรป แต่ไม่ใช่เพียงแค่นี้เท่านั้น!

จากเนื้อผลไม้สีเขียวสดใสที่ชวนให้นึกถึงพลังประโยชน์ของคลอโรฟิลล์และพลังงานจากธรรมชาติที่สื่อถึงการเกิดใหม่และความกลมกลืนที่ค่อย ๆ เกิดขึ้น ในวัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของกีวี สีเขียวนี้สื่อความหมายถึงการตื่นขึ้นของฤดูใบไม้ผลิ เป็นพลังชีวิตที่แผ่ซ่านไปทั่วโลกและจักรวาล สำหรับชาวเมารี ชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ สีเขียวของกีวีทำให้นึกถึงความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกับโลกและจิตวิญญาณ ซึ่งสื่อถึงการเฉลิมฉลองการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และในประเพณีคริสเตียนและการฝึกโยคะ สีเขียวเป็นเครื่องหมายของความหวัง ความรัก และการฟื้นฟู ทำให้กีวีเป็นตราสัญลักษณ์ของความสมดุลและความเป็นอยู่ที่ดีทั้งในและนอกห้องครัว

วิดีโอนี้ได้เผยให้เห็นถึงแก่นแท้ทั้งหมดของกีวี โดยแสดงให้เห็นถึงกีวีในฐานะที่เป็นตัวแทนของความมีชีวิตชีวาและเป็นตัวเอกในห้องครัว แต่ละฉากจะเน้นถึงภาพความสดใสแห่งสีสันของกีวี ความสดชื่นของรสชาติ และความสามารถในการเพิ่มคุณค่าและเติมสีสันให้กับอาหารทุกจานของกีวี กีวีส่งต่อพลังงานนี้มาสู่ห้องครัวด้วย เป็นตัวช่วยเปลี่ยนอาหารทุกจานให้กลายเป็นการเฉลิมฉลองของรสชาติความอร่อยและความคิดสร้างสรรค์ กีวีมีรสหวานและอมเปรี้ยวเล็กน้อย จึงเหมาะที่จะใช้เป็นตัวช่วยสร้างสรรค์ความอร่อยได้หลากหลายให้กับสูตรอาหารแปลกใหม่ ตั้งแต่สมูทตี้เพิ่มพลังสดชื่นไปจนถึงสลัดคุณภาพเลิศและของหวานสุดประณีต แต่ยังมีมากกว่านั้นอีก: กีวียังเป็นผลไม้ที่เป็นแหล่งรวมคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย อุดมไปด้วยวิตามินซี สารต้านอนุมูลอิสระ และไฟเบอร์ เรียกว่าเป็นผลไม้ที่ทั้งบำรุงร่างกายและหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณด้วย

รับแรงบันดาลใจดี ๆ จากกีวี: ผลไม้ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นคำเชิญชวนให้กลับไปค้นพบความมีชีวิตชีวา ความคิดสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอีกครั้ง ชมวิดีโอและออกเดินทางไปกับการเดินทางสั้น ๆ ที่เฉลิมฉลองกีวีในฐานะที่เป็นเครื่องหมายแห่งชีวิตและการฟื้นฟู ที่เป็นผลงานชิ้นเอกเล็ก ๆ จากธรรมชาติที่เสิร์ฟความอร่อยบนโต๊ะได้ทุกวัน

โครงการ The European Art of Taste – Fruit & Veg Masterpieces มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้และผักที่มีคุณภาพสูงของยุโรป โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก CSO Italy และสหภาพยุโรป นอกจากนี้ บริษัทอิตาลีต่อไปนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการด้วย อันได้แก่ RK Growers, Mazzoni Group, Apofruit, Origine Group e Oranfrizer

CSO Italy ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในอิตาลี ซึ่งเชื่อมโยงบริษัทชั้นนำของอิตาลีหลายแห่งเข้ากับการผลิตและการตลาดของผลไม้และผักภายในประเทศ กลุ่มสมาชิกที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นประกอบด้วยบริษัทสำคัญหลายแห่งที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผัก เช่น การบรรจุ โลจิสติกส์ การแปรรูป ระบบเครื่องจักร และการจัดจำหน่าย ภารกิจของ CSO Italy คือการให้บริการที่มีประโยชน์แก่สมาชิกเพื่อปรับปรุงและทำให้ภาคอุตสาหกรรมผลไม้และผักของอิตาลีมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้มากขึ้น ตารางทางเทคนิคเกี่ยวกับการให้บริการด้านห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผักทั้งหมดของอิตาลี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ CSO ITALY มีสมาชิก 73 รายจากสาขาต่าง ๆ ต่อไปนี้: สมาชิกผู้ผลิต 51 ราย สมาชิกห่วงโซ่อุปทาน 14 ราย สมาชิกที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 3 ราย และหน่วยงานสนับสนุน 5 ราย

โดยได้รับทุนจากสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม มุมมองที่แสดงนั้นเป็นของผู้เขียนบทความแต่เพียงฝ่ายเดียว และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองของสหภาพยุโรปหรือหน่วยงานบริหารการวิจัยยุโรป (REA) ทั้งสหภาพยุโรปและหน่วยงานที่ให้รางวัลไม่สามารถรับผิดชอบต่อประเด็นดังกล่าวได้

