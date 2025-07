บริษัทรับเหมาด้านกลาโหมระดับโลก Burke Products เลือก Datavault AI เข้าร่วมสัญญาเทคโนโลยีด้านกลาโหมและการบินและอวกาศแห่งชาติขั้นสูง

Datavault AI ได้รับเลือกให้เป็นผู้สนับสนุนโครงการด้านกลาโหมและการบินและอวกาศที่สำคัญต่อภารกิจ ในความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Burke Engineering

บีเวอร์ตัน รัฐออริกอน, July 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) ผู้นำด้านเทคโนโลยีการแสดงภาพข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้ ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Burke Products (“Burke”) ซัพพลายเออร์ที่เป็นเจ้าของโดยชนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นผู้จัดหาโดยตรงให้กับ Lockheed Martin, Raytheon Technologies, กระทรวงกลาโหม, Original Equipment Manufacturers (OEMs) และ Defense Logistics Agency รวมถึงกองกำลังพันธมิตรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายที่จะส่งมอบรายได้ปี 2025 จากสัญญาที่มีอยู่ของ Burke ซึ่งขณะนี้ได้ว่าจ้างช่วงต่อให้กับ Datavault AI และตั้งเป้าที่จะขยายไปสู่ข้อเสนอในรูปแบบผลิตภัณฑ์ในปี 2026

ภายใต้ความร่วมมือนี้ Datavault AI ได้รับการว่าจ้างจาก Burke Products ให้ออกแบบและผลิตโซลูชันที่ตอบสนองต่อโอกาสต่าง ๆ ที่หลากหลาย โอกาสทั้งหมดจะได้รับการจัดการภายใต้สัญญานี้ในลักษณะรายกรณี ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อ RFP หรือคำขอเสนอราคาของภาคเอกชนและภาครัฐ ตลอดจนคำขอที่ทำโดยตรงและที่ผ่านสัญญาช่วงที่ Burke ได้รับและกลไกการทำสัญญาอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน Burke Products ทั่วโลก

ขณะนี้วิศวกรรมระดับทหาร การผลิต และการผลิตสินค้าอยู่ระหว่างการดำเนินการ ความร่วมมือนี้มุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพด้านกลาโหมและการบินและอวกาศด้วยการผสานรวมบริการของ Datavault AI และเทคโนโลยีข้อมูลและน้ำเสียง ADIO® ที่เป็นกรรมสิทธิ์เข้ากับทีมงานด้านการผลิตและวิศวกรรมที่มากประสบการณ์ของ Burke เพื่อเร่งการผลิตสินค้าและนำออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีของ Datavault AI ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานอัตโนมัติและรองรับได้ในระดับขนาดใหญ่

ตามข้อมูลของ Janes คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายด้านกลาโหมทั่วโลกจะสูงเกิน 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2025 โดยงบประมาณด้านกลาโหมของสหรัฐฯ เพียงอย่างเดียวคาดว่าจะสูงเกิน 9 แสนล้านดอลลาร์ เนื่องจากความพยายามในการปรับปรุงให้ทันสมัยมีมากขึ้น ภาคส่วนต่าง ๆ จึงมุ่งเน้นไปที่โซลูชันข้อมูลที่ปลอดภัย การติดตามขั้นสูง และข้อมูลเชิงคาดการณ์ ซึ่งเป็นด้านที่ Datavault AI มีความเชี่ยวชาญเหนือกว่าใครในการส่งมอบโซลูชันใหม่ ๆ และเป็นนวัติกรรมให้แก่ Burke ที่ตอบโจทย์ความได้เปรียบและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในภาคส่วนนี้ ด้วยการสนับสนุนของ Datavault AI ที่เน้น Web 3.0 ความร่วมมือนี้จะสำรวจการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นเป็นพิเศษที่การจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย การติดตามทรัพยากร และระบบการสื่อสารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จของภารกิจ

Aaron Bakhshi ซีอีโอของ Burke Products ได้แบ่งปันมุมมองของเขาเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจและสัญญาอนุญาตกับ Datavault AI ที่ตอนนี้มีผลบังคับใช้แล้ว โดยกล่าวว่า “เป็นเวลากว่า 59 ปีแล้วที่ Burke Products ได้จัดหาชิ้นส่วนและชุดประกอบทางกลไฟฟ้าขั้นสูงให้กับพันธมิตรด้านกลาโหมและการบินและอวกาศชั้นนำ ซึ่งรวมถึง Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, General Dynamics, กองทัพเรือสหรัฐฯ, Defense Logistics Agency และคู่ค้าต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรกัน” ในฐานะบริษัทรับเหมาด้านกลาโหมที่เป็นของกลุ่มชนกลุ่มน้อยซึ่งมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรม เราถือว่าการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Datavault AI นี้เป็นก้าวสำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่โซลูชันที่พร้อมสำหรับอนาคต การสาธิตและการนำเอาโซลูชันของ Datavault มาใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา ถือเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญในวิธีที่เราเข้าถึงนวัตกรรมทั่วทั้งระบบที่มีความสำคัญต่อภารกิจ

Bakhshi กล่าวต่อว่า “ความร่วมมือนี้เกิดจากความสามารถของ Sonia Choi ในการระบุและจัดผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ร่วมกันให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับนวัตกรรมในวิทยาศาสตร์อะคูสติก และอีกหนึ่งเรื่องที่แยกออกมาคือ ความท้าทายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการแอบอ้างความกล้าหาญ ซึ่งเป็นสองด้านที่แตกต่างกันที่แพลตฟอร์ม Datavault AI ส่งมอบโซลูชันอย่างดีเลิศและมีประสิทธิภาพ” นอกจากนี้ วิสัยทัศน์ร่วมกันของเราเกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยี Digital Twin ที่ปรับขนาดได้ ยังช่วยเสริมสร้างรากฐานความร่วมมือนี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังปลดล็อกศักยภาพที่สำคัญในอนาคต ทักษะของ Sonia Choi ในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับการใช้งานด้านกลาโหมในโลกแห่งความเป็นจริงและโมเดลธุรกิจซึ่งสามารถใช้งานได้ มีบทบาทสำคัญในการจัดทำข้อตกลงนี้ ซึ่งเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับตัวผม เพราะมันสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและนวัตกรรมที่ Burke Products มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนในทุกโครงการริเริ่มของเรา เราเชื่อว่างานที่ดำเนินการร่วมกับ Datavault AI จะส่งมอบมูลค่าที่วัดผลได้ให้กับลูกค้าของเรา และช่วยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ในกลุ่มกลาโหมหลาย ๆ กลุ่มด้วยโซลูชัน Web 3.0 ใหม่”

โดยระยะแรกจะบูรณาการผลิตภัณฑ์และบริการด้านวิทยาศาสตร์อะคูสติกของ Datavault AI ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีน้ำเสียง ADIO® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เข้ากับระบบที่มีอยู่เดิมของ Burke ระยะต่อ ๆ ไปในอนาคตอาจขยายไปสู่การบูรณาการโซลูชันข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ของ Datavault AI สำหรับการสร้างแบบจำลองฝาแฝดทางดิจิทัล การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ การขนส่งและการจัดการสินค้าคงคลัง รวมถึงเครื่องมือที่ใช้บล็อคเชนเพื่อให้ได้มาซึ่งห่วงโซ่อุปทานและรับรองความถูกต้องของส่วนประกอบที่สำคัญตลอดวงจรชีวิต

“นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานและเป็นพันธมิตรกับ Aaron Bakhshi และ Burke Products เพื่อช่วยขยายการผสานที่ลงตัวระหว่างความสามารถและเทคโนโลยีของ Datavault AI เข้ากับภาคกลาโหม” Sonia Choi ผู้ร่วมก่อตั้งและ CMO ของ Datavault AI และหัวหน้านักวิจัยหลักในโครงการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน ซึ่งดำเนินการผ่านห้องปฏิบัติการแห่งชาติ Brookhaven ของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ กล่าว

“Burke Products มีมรดกอันล้ำค่าและหายากในการผสมผสานความแม่นยำทางวิศวกรรมเข้ากับนวัตกรรมอย่างลงตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของเราที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อภารกิจ” เราเป็นทั้งผู้สร้างและนักคิดระบบ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของเราเพื่อทำให้โซลูชันที่มีมูลค่าสูงเป็นระบบอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและการไม่ยอมรับความผิดพลาดเป็นตัวกำหนด ด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขั้นสูงและวิทยาศาสตร์อะคูสติกของเราในการแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง และด้วยการจัดระบบนิเวศของเราให้สอดคล้องกัน เราจึงวางรากฐานสำหรับโซลูชันมาตรฐานอเมริกันที่ปรับขนาดได้ นี่ถือเป็นก้าวสำคัญและเน้นย้ำถึงการเข้าสู่กลยุทธ์ของ Datavault AI และความเกี่ยวข้องภายในที่ผดุงไว้ โครงสร้างพื้นฐานด้านกลาโหมสมัยใหม่” Sonia Choi กล่าว

เนื่องจากภาคส่วนกลาโหมและการบินและอวกาศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือนี้จึงถือเป็นหมุดหมายที่สำคัญอย่างยิ่งยวด Datavault AI และ Burke Products กำลังทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดอนาคตของเทคโนโลยีด้านกลาโหมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นที่ความปลอดภัย ความแม่นยำ และการบูรณาการข้อมูลรุ่นถัดไป

Nathaniel T. Bradley ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Datavault AI กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นหมุหมายสำคัญระดับนานาชาติ ในระดับที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเมื่อเราเริ่มก่อตั้งบริษัทขึ้นเป็นครั้งแรก Sonia Choi ได้มุ่งทำงานอย่างแข็งขันและต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีเพื่อช่วงเวลานี้ และความสามารถของเธอในการค้นหาการใช้งานที่มีผลกระทบสูงสำหรับเทคโนโลยีของ Datavault AI ขณะเดียวกันก็ให้คำแนะนำแก่ทีมของเราตลอดการดำเนินการด้วยความมุ่งเน้นและวินัย ถือเป็นความสามารถพิเศษที่โดดเด่น ด้วยวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำของเธอ เราจึงบรรลุความก้าวหน้าที่สอดคล้องกันระหว่างแพลตฟอร์มของเราอย่าง VerifyU, ADIO®, High Performance Computing, WiSA และ Datavault ร่วมกับความสามารถอันกว้างขวาง เครือข่ายที่เชื่อถือได้ และความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความแม่นยำของ Burke Products”

Bradley ระบุว่า “ด้วยการร่วมมือกับ Burke Products ขณะนี้เรามีพันธมิตรร่วมสัญญาที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและมุ่งเน้นด้านโซลูชัน ซึ่งพวกเขาไม่เพียงแต่เข้าใจภารกิจของ Datavault AI เท่านั้น หากแต่ยังพร้อมที่จะส่งมอบนวัตกรรมที่ได้รับการสร้างขึ้นตามจุดประสงค์ในระดับกลาโหมเมื่อจำเป็นต้องใช้มากที่สุด แนวทางของ Sonia และ Aaron จะส่งผลกระทบอย่างยาวนาน ไม่เพียงแต่ต่อเส้นทางของ Datavault AI เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมกลาโหมของสหรัฐฯ เองในระดับที่กว้างขึ้นด้วย เรารู้สึกขอบคุณ Burke Products อย่างยิ่งที่ให้การยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ตระหนักถึงความแข็งแกร่งของทีมของเรา และก้าวไปข้างหน้าร่วมกับเราเพื่อตระหนักถึงศักยภาพอย่างเต็มที่ของความร่วมมือนี้”

เกี่ยวกับ Datavault AI Inc.

Datavault AI (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำในด้านประสบการณ์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การประเมินมูลค่าและการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ในสภาพแวดล้อม Web 3.0 แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกของ Datavault AI มีเทคโนโลยี WiSA®, ADIO® และ Sumerian® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียง HD ไร้สายแบบหลายช่องสัญญาณและเชิงพื้นที่พื้นฐานรายแรกของอุตสาหกรรม โดยมาพร้อม IP ที่ครอบคลุมในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนแบบหลายช่องสัญญาณ ส่วนแผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นใช้ประโยชน์จากพลังของ Web 3.0 และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งมอบโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการโซลูชันที่ครอบคลุมแก่หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins ในการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการแนบวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด AI ที่มีความรับผิดชอบและมีความสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูล ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองบีเวอร์ตัน รัฐออริกอน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ได้ที่ www.dvlt.ai

เกี่ยวกับ Burke Products, Inc.

Burke Products, Inc. เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและชุดประกอบทางกลไฟฟ้าความแม่นยำสูงซึ่งเป็นเจ้าของโดยชนกลุ่มน้อย โดยให้บริการแก่ภาคการบินและอวกาศและกลาโหมมานานกว่า 59 ปี บริษัทได้สั่งสมชื่อเสียงมายาวนานในด้านความน่าเชื่อถือและความเป็นเลิศในทุกห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญ โดยรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เช่น กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ, Defense Logistics Agency (DLA), Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Honeywell, General Dynamics, Goodrich และ Johnson & Johnson ในระดับนานาชาติ Burke ได้ปฏิบัติงานตามสัญญาของรัฐบาลและโครงการจัดซื้อจัดจ้างให้กับอินเดียและพันธมิตรด้านกลาโหมที่เกี่ยวพันกันของเราในสหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เยอรมนี ตุรกี และอื่น ๆ อีกมากมาย Burke ดำเนินงานภายใต้ระบบคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO และ AS โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตตามสัญญา ระบบอะคูสติก และการบูรณาการเทคโนโลยี ตลอดจนความสามารถในการออกแบบสู่การผลิตอย่างรวดเร็วสำหรับฮาร์ดแวร์ระดับกลาโหม ความสามารถหลักของบริษัทสนับสนุนความพร้อมทางทหารทั้งในประเทศและพันธมิตร ผ่านความร่วมมือด้านการจัดหาที่ปรับขนาดได้และมีความสมบูรณ์สูง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Burke Products โปรดไปที่ https://burkeproducts.com/

หมายเหตุเตือนเกี่ยวกับข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต

ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มี “ข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต” ตามความหมายของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายหลักทรัพย์อื่นๆ คำต่าง ๆ เช่น “คาดหวัง” “จะ” “คาดการณ์ล่วงหน้า” “ประมาณการ” และรูปแบบต่างๆ ของคำดังกล่าว ซึ่งรวมถึงสำนวนที่แสดงถึงอนาคตหรือเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต ข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตดังกล่าว รวมถึงข้อความในที่นี้ที่เกี่ยวกับโอกาสและแนวโน้มทางธุรกิจ กลยุทธ์ ความคาดหวังรายได้ในอนาคต ความคิดริเริ่มในการอนุญาต การจัดหาเงินทุนล่าสุดและกิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ตลอดจนแผนการของเราในการบูรณาการธุรกิจและเทคโนโลยีที่ได้มานั้น จำเป็นต้องอิงตามการประมาณการและสมมติฐานซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วนั้นมีความไม่แน่นอน แม้ว่าเราและฝ่ายบริหารของเราจะพิจารณาเห็นว่าสมเหตุสมผลก็ตาม ผู้อ่านควรระมัดระวังที่จะไม่พึ่งพาข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตเหล่านี้มากเกินไป ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุไว้ในข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตเหล่านี้ อันเนื่องมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประเด็นดังต่อไปนี้: ความเสี่ยงที่เราไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดข้อเสนอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันตามที่อธิบายไว้ข้างต้น และการเข้าซื้อสินทรัพย์บางส่วนจาก CSI; ความสามารถของเราในการบูรณาการ IP ทั้งหมดที่เราได้มาอย่างประสบความสำเร็จ; ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถของเราในการใช้สินทรัพย์ที่เราได้มาเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของเราอย่างประสบความสำเร็จ; ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถของเราในการเปิดช่องทางรายได้ใหม่ ๆ อันเป็นผลมาจากข้อตกลงต่าง ๆ ที่เราได้ทำไว้และสินทรัพย์ที่เราได้มา; สถานะสภาพคล่องปัจจุบันของเราและความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่ดำเนินอยู่; สภาวะตลาดทั่วไป เศรษฐกิจ และอื่น ๆ; ความสามารถของเราในการดำเนินกิจการต่อไป; ความสามารถของเราในการรักษาไว้ซึ่งการจดทะเบียนหุ้นสามัญของเราใน Nasdaq; ความสามารถของเราในการบริหารต้นทุนและดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณของเรา; ความสามารถของเราในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรา; ระดับที่ผู้รับใบอนุญาตของเราสามารถนำเทคโนโลยีที่ได้รับอนุญาตไปใช้กับผลิตภัณฑ์ของตน (หากมี); ลำดับเวลาในการดำเนินการดังกล่าว; ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้โดยละเอียดในเอกสารที่เรายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีให้ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้โดยอิงจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้

