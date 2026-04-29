ทุกนาทีมีค่า: EAACI เรียกร้องให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อทำให้โรงเรียนมีความปลอดภัยสำหรับเด็กที่มีความเสี่ยงต่อภาวะแอนาฟิแล็กซิส

ณ Spanish Congress of Deputies (สภาผู้แทนราษฎรสเปน) María José Torres ประธาน EAACI ได้ให้การสนับสนุนแถลงการณ์ร่วมกับ AEPNAA, SEAIC และ SEICAP โดยเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน การฝึกอบรมบุคลากร และการเข้าถึงอะดรีนาลีนเพื่อช่วยชีวิต

ซูริก, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — เด็กที่มีความเสี่ยงต่อภาวะแอนาฟิแล็กซิสยังคงไม่ได้รับการคุ้มครองที่เหมือนกันเสมอไปในโรงเรียน แม้จะมีคำแนะนำทางการแพทย์ที่ชัดเจนก็ตาม

นั่นคือคำเตือนที่ถูกส่ง ณ Spanish Congress of Deputies ระหว่างกิจกรรม ทุกนาทีมีค่า: การส่งเสริมโรงเรียนที่ปลอดภัยจากภาวะแอนาฟิแล็กซิส ซึ่ง Spanish Association of People with Food and Latex Allergies (สมาคมผู้แพ้อาหารและลาเท็กซ์แห่งสเปน, AEPNAA), Spanish Society of Allergology and Clinical Immunology (สมาคมโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันทางคลินิกแห่งสเปน, SEAIC), Spanish Society of Pediatric Clinical Immunology, Allergology and Asthma (สมาคมกุมารเวชศาสตร์ด้านวิทยาภูมิคุ้มกันทางคลินิก โรคภูมิแพ้ และโรคหืดแห่งสเปน, SEICAP) และ European Academy of Allergy and Clinical Immunology (สถาบันภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันทางคลินิกแห่งยุโรป, EAACI) ได้ให้การรับรองแถลงการณ์ร่วมที่เรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในสถานศึกษา

ในฐานะตัวแทนของ EAACI ประธาน María José Torres กล่าวว่าการตอบสนองต่อภาวะแอนาฟิแล็กซิสภาวะยังคงไม่เหมือนกัน ทำให้ความปลอดภัยของเด็กต้องขึ้นอยู่กับโชคชะตา ไม่ว่าจะเป็นการที่บุคลากรจะจดจำอาการได้หรือไม่ การเข้าถึงยาได้หรือไม่ และมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติไว้หรือไม่

ภาวะแอนาฟิแล็กซิสคือปฏิกิริยาแพ้ที่รุนแรงและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ภายในเวลาไม่กี่นาที สำหรับหลายครอบครัว ความเสี่ยงนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเรียน เมื่อเด็ก ๆ อยู่ห่างไกลจากความดูแลของพ่อแม่หรือผู้ดูแลโดยตรง

แถลงการณ์ดังกล่าวกำหนดมาตรการที่นำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อปิดช่องโหว่ในระบบที่ไม่ได้ดำเนินการสิ่งสำคัญอย่างเหมาะสมเหล่านี้ ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติส่วนกลางสำหรับโรงเรียน การฝึกอบรมบุคลากรที่บังคับ การมีอุปกรณ์ฉีดอะดรีนาลีนอัตโนมัติที่เข้าถึงได้ แผนการดูแลรายบุคคล และการประสานงานที่เข้มแข็งขึ้นระหว่างระบบสาธารณสุขและระบบการศึกษา

สำหรับเด็กหลายคน ภาวะแอนาฟิแล็กซิสไม่ใช่ความเสี่ยงเชิงสมมติ แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน María José Torres ประธาน EAACI กล่าว เมื่อเกิดปฏิกิริยารุนแรงขึ้น ต้องตอบสนองทันที ต้องไม่มีความล่าช้าหรือความไม่มั่นใจว่าใครควรเป็นผู้ดำเนินการ

เธอกล่าวเสริมว่า ระดับการคุ้มครองที่ไม่เสมอกันในโรงเรียนต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ เด็กไม่ควรจะปลอดภัยในโรงเรียนแห่งหนึ่งมากกว่าอีกแห่งหนึ่ง เราต้องมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม และการเข้าถึงการรักษาฉุกเฉินในทันที ก่อนที่จะเสียเวลาไป

กิจกรรมนี้ได้รวมองค์กรผู้ป่วย สมาคมทางวิทยาศาสตร์ บุคลากรทางการแพทย์ ครอบครัว และสถาบันสาธารณะเข้าไว้ด้วยกัน โดยเน้นย้ำถึงความไม่แน่นอนในแต่ละวันที่ครอบครัวต้องเผชิญ ซึ่งไม่สามารถมั่นใจได้ว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการตอบสนอง

สำหรับ EAACI หลักฐานนั้นชัดเจน สิ่งสำคัญอันดับแรกในขณะนี้คือการนำไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กที่มีความเสี่ยงจะได้รับการคุ้มครองในทางปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงแค่ในหน้ากระดาษ

ด้วยการสนับสนุนความริเริ่มนี้ EAACI ขอยืนยันความมุ่งมั่นในการผลักดันมาตรการที่อิงตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วยและคุ้มครองเด็กและครอบครัวในจุดที่พวกเขาต้องการมากที่สุดให้ดียิ่งขึ้น

เกี่ยวกับ EAACI

European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) คือองค์กรวิชาชีพชั้นนำในยุโรปในด้านโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันทางคลินิก EAACI รวบรวมแพทย์ทางคลินิก นักวิจัย และบุคลากรด้านสหเวชศาสตร์ เพื่อปรับปรุงสุขภาพและการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคภูมิแพ้และโรคทางภูมิคุ้มกันผ่านการวิจัย การศึกษา และการสนับสนุน

ข้อมูลติดต่อ: communications@eaaci.org | +41 44 205 55 33

ดูรูปภาพประกอบการประกาศนี้ได้ที่

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ca605fbb-0ff4-40ba-be81-fbfc0b45538c

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e7eba67f-15f6-4f73-85ae-503e18d6036a

