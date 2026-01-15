Search
ดัชนีระบบนิเวศผู้ประกอบการดิจิทัลระดับโลกเผยให้เห็นช่องว่างที่ชัดเจนระหว่างความพร้อมด้านดิจิทัลและศักยภาพในการขยายธุรกิจ

DEE Index ระดับโลกฉบับใหม่ชี้ให้เห็นว่า โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพียงอย่างเดียวไม่สามารถขับเคลื่อนความสำเร็จของผู้ประกอบการได้อีกต่อไป

เวียนนา, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Vienna Institute for Global Studies (VIGS) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยสหวิทยาการอิสระที่ตั้งอยู่ในเวียนนา ได้เผยแพร่รายงานดัชนีระบบนิเวศผู้ประกอบการดิจิทัลระดับโลกประจำปี 2026 ซึ่งนำเสนอหนึ่งในการประเมินภาพรวมที่ครอบคลุมมากที่สุดจนถึงปัจจุบัน ว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการและเศรษฐกิจใน 170 ประเทศทั่วโลกอย่างไร

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในภูมิทัศน์นวัตกรรมระดับโลก แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การเชื่อมต่อ และทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐานจะขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลก แต่ความสามารถของแต่ละประเทศในการเปลี่ยนรากฐานเหล่านี้ให้เป็นกิจกรรมผู้ประกอบการที่สามารถขยายตัวได้ยังคงไม่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างความพร้อมด้านดิจิทัลกับผลกระทบทางเศรษฐกิจยิ่งกว้างขึ้น

DEE Index ซึ่งครอบคลุมช่วงปี 2017 ถึง 2022 วัดปฏิสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล แพลตฟอร์ม สถาบัน และศักยภาพเชิงผู้ประกอบการ รายงานดังกล่าวระบุว่า แม้ขีดความสามารถด้านดิจิทัลระดับโลกจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด แต่การขยายตัวของธุรกิจสตาร์ทอัพ การเข้าถึงเงินทุนร่วมลงทุน และการพาณิชย์นวัตกรรมยังคงล่าช้าตามหลังอยู่ ดังนั้น การขยายตัวของผู้ประกอบการจึงกลายเป็นปัญหาคอขวดในเชิงโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก

ประเทศที่มีรายได้สูง เช่น สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก และสหราชอาณาจักร อยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก โดยได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศที่สมดุล ซึ่งผสานสถาบันที่แข็งแกร่ง ตลาดทุนที่กว้างขวาง และแพลตฟอร์มดิจิทัลพัฒนาเต็มที่เข้าด้วยกัน ขณะเดียวกัน หลายภูมิภาคที่กำลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงแอฟริกาใต้สะฮาราและเอเชียกลาง ก็มีอัตราการเติบโตสัมพัทธ์เร็วที่สุด โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนพื้นฐานด้านการเชื่อมต่อและทักษะทางดิจิทัล

“เรากำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก” ศาสตราจารย์ ดร. Zoltán Ács ผู้อำนวยการ Vienna Institute for Global Studies กล่าว “การเข้าถึงทางดิจิทัลไม่ใช่ข้อจำกัดหลักอีกต่อไป ความท้าทายที่แท้จริงคือการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายธุรกิจ การเงิน และการประสานงานเชิงสถาบัน เพื่อที่ความพร้อมทางดิจิทัลจะสามารถเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้”

รายงานฉบับนี้เรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบาย นักลงทุน และผู้นำระบบนิเวศ หันความสนใจจากการขยายการเข้าถึง ไปสู่การเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนร่วมลงทุน ความสามารถของผู้ประกอบการ และระบบนิเวศนวัตกรรมบนแพลตฟอร์ม หากไม่มีมาตรการแทรกแซงที่เจาะจงเป้าหมาย ช่องว่างระหว่างขีดความสามารถทางดิจิทัลและผลกระทบเชิงผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะกว้างขึ้นอีก

ดูรายงานฉบับเต็มของ ดัชนีระบบนิเวศผู้ประกอบการดิจิทัล รายงานระดับโลก (Digital Entrepreneurship Ecosystem Index – Global Report) ได้ที่นี่

เกี่ยวกับ Vienna Institute for Global Studies (VIGS)

VIGS เป็นสถาบันวิจัยอิสระแบบสหวิทยาการ เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศผู้ประกอบการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภูมิรัฐศาสตร์ และความเป็นอยู่ที่ดี VIGS จัดทำข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อสนับสนุนนโยบายที่อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทั่วโลก

ติดต่อ
Naomi Besedes
vigs@vigsinstitute.at
+436648463928

