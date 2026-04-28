การประชุมพันธมิตรไปรษณีย์เอเชียระดับภูมิภาค (RAPA) ครั้งที่ 3 ณ กรุงฮานอยได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมุ่งเน้นที่ความร่วมมือด้านการค้าปลีกข้ามพรมแดนและนวัตกรรมดิจิทัล

ฮานอย, เวียดนาม, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — การประชุมพันธมิตรไปรษณีย์เอเชียระดับภูมิภาค (RAPA) ครั้งที่ 3 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยธีมการประชุมรอบนี้คือ “การเปลี่ยนแปลงธุรกิจค้าปลีกผ่านความร่วมมือข้ามพรมแดน” ตัวแทนจากหน่วยงานไปรษณีย์ของเวียดนาม ไทย และอินโดนีเซีย ได้พบปะหารือเกี่ยวกับการพัฒนา RAPA ในอนาคตและโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคในด้านโลจิสติกส์ การค้าดิจิทัล และการเชื่อมต่อค้าปลีก

ผลการประชุมที่สำคัญข้อหนึ่งคือ การส่งมอบตำแหน่งประธาน RAPA จากไปรษณีย์เวียดนามให้แก่ไปรษณีย์ไทยอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ คณะผู้แทนยังได้ทบทวนโครงการริเริ่มหลายโครงการที่มุ่งปรับปรุงการบูรณาการระหว่างเครือข่ายไปรษณีย์และสนับสนุนการค้าข้ามพรมแดนทั่วอาเซียน

การประชุมเริ่มต้นด้วยสุนทรพจน์ของคุณ Nguyen Truong Giang ประธานไปรษณีย์เวียดนาม ตามด้วยนายรัฐพล ภักดีภูมิ ประธานไปรษณีย์ไทย ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำความร่วมมือระดับภูมิภาคไปลงมือปฏิบัติจริง ไปรษณีย์ไทยจะดำรงตำแหน่งผู้นำ RAPA แบบหมุนเวียนไปจนถึงสิ้นปี 2026

หนึ่งในผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคือ IceKredit ซึ่งเข้าร่วมในฐานะผู้มีส่วนร่วมด้านเทคโนโลยี ดร. Gu Lingyun ผู้ก่อตั้ง IceKredit ได้นำเสนอหัวข้อ “ปลดล็อกคุณค่าของข้อมูลไปรษณีย์: การเดินทางสู่โลกดิจิทัลและ AI” โดยบรรยายว่าการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์สามารถสนับสนุนความพยายามในการปรับปรุงให้ทันสมัยในภาคไปรษณีย์ได้อย่างไรบ้าง

ในระหว่างการนำเสนอ ดร. Gu ได้กล่าวถึงหลายด้านที่มีศักยภาพในการนำไปประยุกต์ใช้:

การปรับข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน – การจัดโครงสร้างข้อมูลไปรษณีย์จากหลายแหล่งให้เป็นรูปแบบดิจิทัลที่ใช้งานได้จริง

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอัจฉริยะ – การประยุกต์ใช้โมเดล AI เพื่อปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินงาน

การบูรณาการบริการ – การจัดชุดความสามารถทางดิจิทัลเข้าเป็นแพ็คเกจบริการแบบโมดูลาร์สำหรับพันธมิตรภายนอก

หลังการประชุม คณะผู้แทนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ เช่น ระบบอัจฉริยะเชิงพื้นที่ การเรียนรู้แบบกระจายศูนย์ กราฟความรู้ โซลูชันด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ และบริการเสริมสำหรับเครือข่ายจัดส่งสินค้าระยะสุดท้ายถึงปลายทาง

คุณ Kong Chinang ได้นำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ RAPA Shop ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มค้าปลีกข้ามพรมแดนของพันธมิตร ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเชื่อมโยงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศสมาชิกกับผู้บริโภคในภูมิภาคผ่านช่องทางไปรษณีย์และดิจิทัล

ไปรษณีย์ไทยได้ทบทวนความคืบหน้านับตั้งแต่การประชุมที่กรุงเทพในปี 2025 ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ความร่วมมือด้านอีคอมเมิร์ซ การกระจายสินค้า การประสานงานด้านค่าธรรมเนียมการจัดส่ง และเรื่องการกำกับดูแล นอกจากนี้ เหล่าสมาชิกยังได้ยืนยันที่จะสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ RAPA Shop และการบูรณาการด้านโลจิสติกส์ในวงกว้างยิ่งขึ้น

ไปรษณีย์อินโดนีเซียได้เสนอแนวทางสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมุ่งเน้นการลดความซับซ้อนของกระบวนการโลจิสติกส์และศุลกากร รวมถึงโครงการนำร่องส่งออกสินค้า เช่น กาแฟ เครื่องเทศ ขนมขบเคี้ยว และสิ่งทอ ไปรษณีย์เวียดนามได้เปิดตัวแนวคิดศูนย์โลจิสติกส์ระดับภูมิภาคของตนซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เขตการค้าเสรีเมืองดานัง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดส่งและลดต้นทุน

บรรดาผู้เข้าร่วมประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับแนวโน้มการค้าปลีกภายในประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป กรอบกฎหมายศุลกากร โลจิสติกส์การค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อการค้าข้ามพรมแดน

ในสุนทรพจน์ปิดท้าย ประธานรัฐพล ภักดีภูมิ ได้ย้ำถึงเป้าหมายระยะยาวของ RAPA ในการพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคสำหรับความร่วมมือด้านการค้าและโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น กลุ่มพันธมิตรยืนยันว่าการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียในไตรมาสที่สี่ของปี 2026

ดูภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7265da9-9293-4611-a0a8-4c412ba7d584

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c4cd4fa-f091-40c0-bff9-179912a21bf2

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ: Iris, wang_siyuan@icekredit.com

