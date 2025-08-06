Search
PURE Insurance ปรับปรุงประสบการณ์การเรียกเก็บเงินสมาชิกด้วยการอัปเกรดเป็น Duck Creek Billing

โซลูชันบนคลาวด์มอบการดำเนินการทางการเงินที่คล่องตัว ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และตัวเลือกการเรียกเก็บเงินแบบเฉพาะบุคคลสำหรับสมาชิก PURE

บอสตัน, Aug. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่กำหนดอนาคตของทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) และประกันภัยทั่วไป ประกาศในวันนี้ว่า PURE Insurance บริษัทประกันภัยที่สมาชิกเป็นเจ้าของ ซึ่งออกแบบมาเพื่อครอบครัวที่ประสบความสำเร็จและมีความรับผิดชอบ ได้อัปเกรดเป็น Duck Creek Billing เวอร์ชันล่าสุดแล้ว

ด้วยการใช้ประโยชน์จาก Duck Creek Billing PURE จึงมีความเสถียร ประสิทธิภาพ และการเข้าถึงนวัตกรรมการเรียกเก็บเงินล่าสุดที่ดีขึ้น ช่วยให้ปรับแต่งได้มากขึ้นและดำเนินการทางการเงินอัตโนมัติ

“การอัปเกรดเป็นโซลูชัน Duck Creek Billing รุ่นล่าสุดถือเป็นก้าวเชิงกลยุทธ์ก้าวหนึ่งที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับสมาชิกของเราในทุกจุดติดต่อ” Meenakshi Rungta รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลฝ่ายการเงินของ PURE Insurance กล่าว แพลตฟอร์มที่ได้รับการปรับปรุงนี้สร้างขึ้นจากความสามารถที่มีอยู่ของเรา ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ปรับปรุงการจัดการทางการเงิน และรองรับประสบการณ์การเรียกเก็บเงินที่ราบรื่นและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น

Duck Creek Billing เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินประกันภัยที่ครอบคลุมบนพื้นฐาน SaaS ซึ่งปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บเงิน เพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า และปรับปรุงการจัดการทางการเงินสำหรับผู้ให้บริการ ด้วยการทำให้การออกใบแจ้งหนี้ การจัดเก็บเบี้ยประกัน และการประมวลผลการชำระเงินเป็นแบบอัตโนมัติ ขณะเดียวกันก็เสนอตัวเลือกและการกำหนดค่าการเรียกเก็บเงินที่ยืดหยุ่น

“PURE Insurance เป็นลูกค้าที่มีคุณค่ามายาวนานและเป็นที่รู้จักในการมอบประสบการณ์การบริการที่โดดเด่นอย่างสม่ำเสมอ” Chris McCloskey ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Duck Creek Technologies กล่าว “เรารู้สึกภูมิใจที่ Duck Creek Billing มีส่วนช่วย PURE ยกระดับประสบการณ์ของสมาชิกผ่านความสามารถในการเรียกเก็บเงินที่ทันสมัย ยืดหยุ่น และราบรื่นยิ่งขึ้น”

เกี่ยวกับ PURE Insurance
Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE Insurance) มุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับครอบครัวที่มีมูลค่าสุทธิสูงอย่างมีความรับผิดชอบ โดยมอบความคุ้มครองที่ปรับแต่งได้สำหรับบ้านที่มีมูลค่าสูง รถยนต์ เครื่องประดับ งานศิลปะ ความรับผิดส่วนบุคคล เรือ น้ำท่วม การฉ้อโกง และการฉ้อโกงทางไซเบอร์ ต้นทุนเงินทุนที่ต่ำของ PURE การคัดเลือกสมาชิกอย่างรอบคอบ และการจัดการความเสี่ยงเชิงรุก ล้วนส่งผลให้บริษัทมีอัตราที่มีการแข่งขันสูงและได้รับการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินระดับ “A (ยอดเยี่ยม)” จาก AM Best PURE มีอัตราการเติบโตอย่างน้อย 15% ต่อปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง และปัจจุบันให้บริการสมาชิกมากกว่า 115,000 รายทั่วสหรัฐอเมริกา และเพิ่งเปิดตัวในแคนาดา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ pureinsurance.com หรือติดตาม PURE บน LinkedIn

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies
Duck Creek Technologies คือผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่กำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย (P&C) และประกันภัยทั่วไป เราคือแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ระบบประกันภัยสมัยใหม่ ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าลูกค้าควรมีการประกันภัยสำหรับบุคคลและธุรกิจในเวลา สถานที่ และวิธีการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดแบบแยกเดี่ยวหรือเป็นชุดเต็มผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.duckcreek.com ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุด – LinkedIn และ X

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ:
Marianne Dempsey/Tara Stred
duckcreek@threeringsinc.com

