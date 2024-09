Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) ประกาศว่าได้ซื้อลิขสิทธิ์เพลง “Thank God I Got It” ของ Desiigner ซึ่งจะช่วยเสริมความหลากหลายและเพิ่มจำนวนดาวเด่นที่มีอยู่มากมายให้กับบริษัท

เนเปิลส์, ฟลอริดา, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) บริษัทชั้นนำในธุรกิจด้านดนตรี ยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศได้ซื้อลิขสิทธิ์เพลง “Thank God I Got It” ซึ่งเป็นเพลงของศิลปินชื่อดัง Desiigner การซื้อลิขสิทธิ์นี้เน้นย้ำให้เห็นความมุ่งมั่นของ Music Licensing, Inc. ที่จะกระจายความหลากหลายของทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงและสร้างรายได้ให้กับบริษัท

Music Licensing, Inc.ได้ชื้อลิขสิทธิ์เพลงชุดหนึ่งด้วยกลยุทธิ์นี้ ซึ่งรวมถีงผลงานเพลงจากศิลปินชื่อดัง เช่น Elton John, Miley Cyrus, Lil Wayne, Rihanna, The Weeknd, Kanye West, Justin Bieber, Mike Posner, Halsey และศิลปินคนอื่น ๆ อีกมากมาย การซื้อสิทธิ์เหล่านี้สอดคล้องกับกลยุทธิ์ของบริษัทที่จะลงทุน ในศิลปินและแนวเพลงที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างผลงานให้มากขึ้นและดึงดูดผู้ชมได้ทั่วโลก

Jake P. Noch ประธานกรรมการบริหารของ Music Licensing, Inc. ได้กล่าวถึงการซื้อสิทธิ์นี้ว่า “การได้ลิขสิทธิ์เพลง ‘Thank God I Got It’ ร่วมกับผลงานจากบริษัทขนาดใหญ่อื่น ๆ ในวงการดนตรี จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทของเราอย่างมากและช่วยให้เราเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ศิลปินแต่ละคนมีเสียงและฐานแฟนคลับเฉพาะตัว ซึ่งเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากค่าลิขสิทธิ์และเสริมความมั่งคั่งให้กับฐานสินทรัพย์ของบริษัทเรา”

การที่เพลง “Thank God I Got It” เพิ่มเข้ามาในแคตาล็อกของ Music Licensing, Inc. เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของบริษัทในการใช้ประโยชน์จากผลงานดนตรีที่มีอิทธิพลสูงซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องและมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน การลงทุนในลิขสิทธิ์ทางดนตรีที่หลากหลาย ทำให้บริษัทมั่นใจได้ว่ามีศิลปินในสังกัดที่มีความหลากหลาย ตอบสนองรสนิยมที่แตกต่างของผู้ฟังดนตรี และทำให้บริษัทเป็นผู้นำในตลาดวงการดนตรีได้อย่างมั่นคง

ฟัง “Thank God I Got It” โดย Desiigner ได้ที่นี่

เกี่ยวกับ Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) (ProMusicRights.com)

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Pro Music Rights คือบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นหลากหลายและเป็นองค์กรเกี่ยวกับสิทธิในการแสดงต่อสาธารณะ (performance rights organization หรือ PRO) ลำดับที่ห้าที่ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐฯ ผู้ได้รับอนุญาตของบริษัทประกอบด้วยบริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo และบริษัทอื่น ๆ อีกมากมาย Pro Music Rights ครองส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 7.4% ในสหรัฐอเมริกา โดยเป็นตัวแทนผลงานมากกว่า 2,500,000 ชิ้นจากศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBagg Yo, Larry June, Trae Pound, Sauce Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Trauma Tone, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Chingy, Lil Gnar, 3OhBlack, Curren$y, Fall Out Boy, Money Man, Dej Loaf, Lil Uzi Vert และศิลปินอื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วน อีกทั้งยังรวมถึงเพลงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) สร้างขึ้นด้วย

นอกจากนี้ Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) ยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์น้ำยาบ้วนปาก Listerine “Mouthwash” Antiseptic อีกทั้งผลงานเพลงของศิลปิน เช่น The Weeknd, Justin Bieber, Kanye West, Elton John, Mike Posner, blackbear, Lil Nas X, Lil Yachty, DaBaby, Stunna 4 Vegas, Miley Cyrus, Lil Wayne, XXXTentacion, Jeremih, Ty Dolla $ign, Eric Bellinger, Ne-Yo, MoneyBagg Yo, Halsey, Desiigner, DaniLeigh, Rihanna และอื่น ๆ อีกมากมาย

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า:

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าบางประการตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมโดยข้อยกเว้นความรับผิดที่สร้างขึ้น นักลงทุนได้รับคำเตือนว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถของ Music Licensing, Inc. & Pro Music Rights, Inc. ในการบรรลุแผนธุรกิจที่ระบุไว้ Music Licensing, Inc. & Pro Music Rights, Inc. เชื่อว่าสมมติฐานที่เป็นพื้นฐานของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในที่นี้มีความสมเหตุสมผล สมมติฐานใด ๆ อาจไม่ถูกต้องได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะพิสูจน์ได้ว่ามีความถูกต้อง เมื่อพิจารณาถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในที่นี้ การรวมข้อมูลดังกล่าวไม่ควรถือเป็นการเป็นตัวแทนของ Pro Music Rights, Inc., Music Licensing, Inc. หรือบุคคลอื่นใด

การเปิดเผยข้อมูลคำแนะนำที่ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย:

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย และแนะนำให้ผู้อ่านขอคำปรึกษาด้านกฎหมายสำหรับประเด็นทางกฎหมายหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในที่นี้

การเปิดเผยข้อมูลคำแนะนำที่ไม่ใช่คำแนะนำทางการลงทุน:

การสื่อสารนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้หมายความถึงหรือก่อให้เกิดคำแนะนำหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ พันธบัตร อนุพันธ์ หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่น ๆ ในทางใดทางหนึ่ง การตัดสินใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนควรทำหลังจากการวิจัยอย่างละเอียดและปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือการไม่ดำเนินการตามข้อมูลที่ให้ไว้ในการสื่อสารนี้

