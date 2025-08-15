Search
Close this search box.

EAACI เปิดตัวแคมเปญระดับโลกเพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับอาการแพ้ยาปฏิชีวนะในงานประชุม EAACI 2025 (EAACI Congress 2025)

ซูริค, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — EAACI ได้เปิดตัวแคมเปญสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาการแพ้ยาปฏิชีวนะในระหว่างการประชุม EAACI 2025 ที่เมืองกลาสโกว์ โครงการนี้เริ่มต้นความพยายามระดับโลกในการแก้ไขปัญหาการติดฉลากผิดและความเชื่อมโยงกับการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR)

การเรียกร้องให้ดำเนินการในระดับโลก

การติดฉลากผิดเกี่ยวกับอาการแพ้ยาปฏิชีวนะส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก ฉลากที่ไม่ถูกต้องทำให้หลีกเลี่ยงการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะชั้นต้นและการใช้ยาปฏิชีวนะชั้นสองมากเกินไป ซึ่งส่งเสริมการเกิด AMR EAACI เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการวินิจฉัยที่ถูกต้องและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมีความรับผิดชอบ

“เรากำลังเริ่มต้นการเคลื่อนไหว – ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาหนึ่ง” Maria Torres ประธาน EAACI กล่าว “ชีวิตของผู้คนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการติดฉลากแพ้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ ซึ่งจำกัดตัวเลือกในการรักษาและทำให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพแย่ลง แคมเปญนี้สร้างแรงผลักดันในการแก้ไขฉลาก ปรับปรุงความปลอดภัย และรักษายาปฏิชีวนะให้มีอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไป การแก้ไขฉลากหมายถึงการช่วยชีวิต ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต”

วัตถุประสงค์ของแคมเปญ:

  • เพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับอันตรายจากการติดฉลากแพ้ยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกต้อง
  • ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์มีเครื่องมือและการฝึกอบรม
  • ส่งเสริมโปรโตคอลการประเมินอาการแพ้ที่อิงตามหลักฐาน
  • ส่งเสริมการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะอย่างมีเหตุผลเพื่อปกป้องประสิทธิภาพในระยะยาว

การทำลายอุปสรรค

ผู้ป่วยหลายคนพกฉลากแพ้ที่ล้าสมัย ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ หรือรายงานด้วยตนเอง ซึ่งทำให้ตัวเลือกในการรักษาลดลงและเพิ่มความเสี่ยง แคมเปญนี้จัดการกับปัญหาเหล่านี้ผ่านการศึกษา การฝึกอบรม และการรณรงค์

ทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะสำคัญของแคมเปญคือวิดีโอการศึกษาสั้น ๆ ที่อธิบายเกี่ยวกับอาการแพ้ยาปฏิชีวนะและเหตุผลที่การติดฉลากที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ ชุดเครื่องมือการส่งเสริม 2025 มีเครื่องมือที่จะช่วยขยายแคมเปญนี้ไปยังแพลตฟอร์มต่าง ๆ

เข้าร่วมการเคลื่อนไหว

แคมเปญที่เปิดตัวภายใต้สโลแกน “Correct Labels, Better Lives” (ป้ายที่ถูกต้อง ชีวิตที่ดีกว่า) เชิญชวนผู้เชี่ยวชาญ ครู องค์กร และบุคคลทั่วไปให้เข้าร่วมความพยายามในการสร้างความตระหนักทั่วโลก ร่วมกัน เราสามารถปกป้องประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะได้

สำรวจแคมเปญและดาวน์โหลดทรัพยากร: https://eaaci.org/eaaci-antibiotic-allergy-awareness-campaign/

เกี่ยวกับ EAACI

สถาบัน European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) เป็นสมาคมวิชาชีพที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในด้านนี้ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการวิจัยและการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคภูมิแพ้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://eaaci.org

ข้อมูลติดต่อ: communications@eaaci.org | +41 44 205 55 33

ดูรูปภาพประกอบการเผยแพร่ข่าวนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f2d7cd4b-652b-4207-9c07-315528446450

GlobeNewswire Distribution ID 1001122910

Popular Posts
Advertisement
Calendar
August 2025
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2025 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.