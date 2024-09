Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ประกาศว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตในยุโรปเป็นสองเท่า

เทเมคิวลา, แคลิฟอร์เนีย, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (กลุ่มบริษัท) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจอุตสาหกรรมในเครือ Nikkiso Co. Ltd. ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองการขยายกิจการผลิตในเมืองเวอร์เซิน รัฐซัคโซนี ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมในพิธีปฐมฤกษ์ พื้นที่เพิ่มเติมนี้จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่มบริษัทนี้ที่อยู่ในยุโรปเป็นเกือบสองเท่า

การขยายโรงงานของ Nikkiso CE&IG

ด้วยพื้นที่เพิ่มเติมนี้ กลุ่มบริษัทจะต่อยอดธุรกิจการจับคาร์บอนที่มีอยู่เดิม และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใหม่ ๆ สำหรับการประกอบปั๊มไครโอเจนิกส์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และสถานีเติมไฮโดรเจน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสำหรับอุปกรณ์ไครโอเจนิกส์ และโซลูชันโรงงานที่ใช้ในโครงการพลังงานสะอาด เช่น สถานีเติมไฮโดรเจน สถานีแอลเอ็นจี และ“Nikkiso กำลังลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดพลังงานสะอาดและขยายกิจการของเราในเยอรมนี เนื่องจากสภาพตลาดที่เอื้ออำนวยมากขึ้นสำหรับโซลูชันพลังงานที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ” Peter Wagner ประธานกรรมการบริหาร Nikkiso CE&IG กล่าว

การขยายพื้นที่การผลิตและศักยภาพในยุโรปจะช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ และสร้างงานที่มีรายได้ดีให้กับคนในพื้นที่ โดยคาดว่าจะเติบโตราว 20 เปอร์เซ็นต์ในระยะสั้น และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

การขุดครั้งแรกในเมืองเวอร์เซิน

“Nikkiso มีประสบการณ์อันเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไครโอเจนิกส์ที่มีไม่กี่รายเท่านั้นที่สามารถเทียบเคียงได้” Adrian Ridge ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Nikkiso CE&IG กล่าว “โรงงานในเมืองเวอร์เซินจะเป็นศูนย์กลางการผลิตของ Nikkiso ในยุโรป และเสริมศูนย์บริการลูกค้าของเราในนอยเอนบวร์ก”

Michael Kretschmer นายกรัฐมนตรีแห่งรัฐซัคโซนี กล่าวเสริมว่า “การขยายโรงงานของ Nikkiso ในเมืองเวอร์เซินเป็นการลงทุนที่มองการณ์ไกล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของรัฐซัคโซนีในฐานะที่ตั้งธุรกิจสำหรับนักลงทุนต่างชาติ การเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสองเท่าเป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อมั่นที่เราภูมิใจได้ ด้วยการตัดสินใจครั้งนี้ Nikkiso จะกลายเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไฮโดรเจนที่พวกเราทุกคนที่รัฐซัคโซนีต้องการพึ่งพาในหลายทศวรรษข้างหน้า ผมรู้สึกยินดีที่เราร่วมกันเสริมสร้างความร่วมมือครั้งนี้ในทิศทางของพลังงานและนวัตกรรมสะอาด นี่ถือเป็นข่าวดีสำหรับเมืองเวอร์เซินและรัฐซัคโซนีในฐานะที่ตั้งธุรกิจ”

การดำเนินงานของโรงงานปัจจุบันและในอนาคตจะยังคงขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด เมื่อการขยายธุรกิจเสร็จสมบูรณ์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025

เกี่ยวกับ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group นั้นเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านอุปกรณ์ไครโอเจนิก เทคโนโลยีและการใช้งานสำหรับกลุ่มตลาดพลังงานสะอาดและก๊าซอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทนี้มีพนักงานมากกว่า 1,700 คนใน 22 ประเทศ และบริหารงานโดย Cryogenic Industries, Inc. ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Nikkiso Co. Ltd. เป็นเจ้าของทั้งหมด (TSE: 6376)

ติดต่อด้านสื่อ

เกี่ยวกับ Nikkiso Co. Ltd.

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1953 Nikkiso ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางสังคมโดยได้มีการคาดการณ์เวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีครั้งแรกและผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของโลกและญี่ปุ่น ในธุรกิจอุตสาหกรรม Nikkiso ได้สร้างตลาดใหม่โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเลือดในธุรกิจการแพทย์ โดยยังรวมถึงโครงสร้างการบิน CFRP (พลาสติกเสริมคาร์บอนไฟเบอร์) ในธุรกิจการบินและอวกาศ

