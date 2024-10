ทุก ๆ วินาทีในปีที่ผ่านมา เด็กหญิง 3 คนและเด็กชาย 2 คนต้องประสบกับความรุนแรงทางเพศในวัยเด็ก

Together for Girls เปิดตัว ‘Break the Record’ ซึ่งเป็นความพยายามทำลายสถิติในการยุติความรุนแรงทางเพศในวัยเด็ก

Every second this past year 3 girls experienced child sexual violence Every second this past year 2 boys experienced child sexual violence Break the Record ลอนดอน, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Together for Girls ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับโลกที่ทำงานเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและวัยรุ่น ได้เปิดเผยผลการวิจัยเชิงลึกที่ครอบคลุมซึ่งเผยให้เห็นถึงความชุกของความรุนแรงทางเพศในวัยเด็ก (CSV) ทั่วโลกในปีนี้ โดยประกอบด้วยข้อมูลจาก 193 ประเทศและเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของเด็กและเยาวชน 2.4 พันล้านคน ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เด็กหญิง 82 ล้านคนและเด็กชาย 69 ล้านคนต้องประสบกับความรุนแรงทางเพศในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งคิดเป็นเด็กหญิง 3 คนและเด็กชาย 2 คนต่อวินาทีโดยประมาณ ข้อมูลดังกล่าวรวบรวมโดย Together for Girls ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐจอร์เจีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งประเทศจีน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) และมหาวิทยาลัยเอดินบะระ

Together for Girls ได้จัดทำหนังสือชื่อ ‘Break the Record’ ซึ่งถือเป็นแนวทางใหม่ที่ไม่เหมือนใครในการวัดผลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศในวัยเด็ก อีกทั้งเสนอกรอบแนวทางปฏิบัติเพื่อยุติความรุนแรงดังกล่าว ความพยายามนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Break the Record ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอิทธิพลต่อผู้อื่นและผู้สนับสนุนทั่วโลก รวมถึง Brave Movement ซึ่งเป็นขบวนการรณรงค์ระดับโลกที่นำโดยผู้รอดชีวิตเพื่อยุติความรุนแรงทางเพศในวัยเด็ก และโครงการริเริ่มพิเศษของ Together for Girls นอกจากนี้ แคมเปญดังกล่าวจะพยายามคว้าตำแหน่ง GUINNESS WORLD RECORDS ในการเป็นแคมเปญที่มีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมมากที่สุดในการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับความรุนแรงในวัยเด็ก ในงานประชุมระดับรัฐมนตรีระดับโลกเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กที่จัดขึ้นในโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2024

หนังสือ Break the Record นำเสนอตัวเลขที่มีการดำเนินการจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่ การประมาณการระดับโลกและระดับภูมิภาคครั้งแรกของ UNICEF ซึ่ง Together for Girls และพันธมิตรด้านการวิจัยได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการนำเสนอด้วย โดยเปิดเผยให้เห็นว่าเด็กผู้หญิง 1 ใน 5 คนและเด็กผู้ชาย 1 ใน 7 คนจะประสบกับความรุนแรงทางเพศในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก่อนอายุครบ 18 ปี

ดร. Daniela Ligiero ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Together for Girls และผู้ก่อตั้ง Brave Movement กล่าวว่า “ความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก (SVAC) เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แพร่หลาย และร้ายแรง แต่เราก็รู้ว่ามีวิธีแก้ไขที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันความรุนแรงดังกล่าวได้ อีกทั้งเราเองก็รู้ดีว่าความรุนแรงทางเพศต่อเด็กนั้นเกิดขึ้นในมุมมืด สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กมีการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วคือการขาดการวัดผลในระดับโลก แม้ว่ารัฐบาลและองค์กรบางแห่งจะวัดผลในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค แต่เราก็ยังไม่เห็นการวัดผลที่เข้มงวดในระดับโลก การขาดการวัดผลในระดับโลกนี้ทำให้ไม่มีวิธีแก้ไขในระดับโลกที่มีประสิทธิผล ด้วยความพยายามครั้งแรกของโลกในการวัดผลจากประสบการณ์ของเยาวชน 1.5 พันล้านคน เราหวังว่าจะช่วยเปลี่ยนความเข้าใจของผู้คนที่มีต่อความรุนแรงทางเพศต่อเด็กและกระตุ้นให้รัฐบาลดำเนินการกับปัญหาดังกล่าว”

“ดังนั้น ในวันนี้ ก่อนที่การประชุมระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กครั้งแรกของโลกจะจัดขึ้น เราจึงได้เรียกร้องให้รัฐบาลและบุคคลากรต่าง ๆ ให้มีการดำเนินการ เพื่อจะได้เห็นว่า หากเราทุกคนมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่ออนาคตแล้ว ก็จะยังคงมีความหวังอยู่ ซึ่งได้แก่วิสัยทัศน์ที่จะทำให้โลกนี้เป็นโลกที่ผู้รอดชีวิตมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วม และความพยายามร่วมกันของรัฐบาล สังคมพลเมือง และภาคเอกชนจะร่วมกันทำให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนจะเติบโตขึ้นมาอย่างปลอดภัย อีกทั้งปราศจากความกลัวและความรุนแรง โดยจะเป็นโลกที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการป้องกัน การเยียวยา และความยุติธรรมได้”

หนังสือเล่มนี้ยังมีดัชนี Out of the Shadows (OOSI) รวมถึงข้อมูลจาก Childlight: Global Child Safety Institute ที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระ ซึ่งพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีมากกว่า 300 ล้านคนได้รับผลกระทบจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการล่วงละเมิดเด็กทางออนไลน์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จากข้อมูลของดัชนี Into the Light พบว่าเด็ก 1 ใน 8 คนทั่วโลกตกเป็นเหยื่อของการล่อลวงทางออนไลน์ และ 1 ใน 8 คนเคยถูกถ่าย แชร์ และ/หรือเปิดเผยภาพและวิดีโอทางเพศในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ดัชนี Into the Light รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจระดับชาติ การวิจัย และการปฏิบัติ เพื่อประเมินอัตราการเกิดการล่วงละเมิดและการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็กทางออนไลน์

ความรุนแรงทางเพศในวัยเด็กทั้งในรูปแบบการสัมผัสและไม่สัมผัสเหล่านี้ต่างก็ส่งผลกระทบทั้งด้านอารมณ์ สุขภาพ และจิตสังคมอย่างร้ายแรงต่อเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ด้วย

หากต้องการอ่านหนังสือในรูปแบบดิจิทัล โปรดไปที่

www.BreakTheRecord.org

ดูภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่

