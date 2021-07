Zoom เข้าซื้อ Five9

การผสานรวมแพลตฟอร์มการสื่ อสารที่แข็งแกร่งของ Zoom กับศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์ อัจฉริยะของ Five9 จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้ างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการติดต่อกับลูกค้าของตนได้

ซานโฮเซ่, แคลิฟอร์เนีย และซานราโมน, แคลิฟอร์เนีย, July 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) ได้ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้ เข้าสู่การเจรจาร่วมกันเกี่ยวกั บสัญญาหลักเพื่อเข้าซื้อ Five9, Inc. (NASDAQ: FIVN) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการศูนย์บริ การลูกค้าระบบคลาวด์อัจฉริ ยะแถวหน้า โดยมีมูลค่าประมาณ 14.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ การผสานโซลูชัน Contact Center as a Service (“CCaaS”) ของ Five9 เข้ากับแพลตฟอร์มการสื่ อสารวงกว้างของ Zoom จะเปลี่ยนโฉมวิธีที่ธุรกิจเชื่ อมต่อกับลูกค้า และสร้างแพลตฟอร์มความผูกพันกั บลูกค้าแห่งอนาคต

การเข้าซื้อกิจการนี้จะช่วยเพิ่ มความโดดเด่นของ Zoom กับลูกค้าองค์กร และช่วยเพิ่มโอกาสในการเติ บโตในระยะยาวด้วยการเพิ่มตลาดศู นย์บริการลูกค้ามูลค่า 24 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ Five9 เป็นผู้บุกเบิกซอฟต์แวร์ศูนย์ บริการลูกค้าระบบคลาวด์ ศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์ที่ ยืดหยุ่นและปลอดภัยของบริษัทมี ชุดแอปพลิเคชันใช้งานง่ายที่ ครอบคลุมรอบด้าน ซึ่งช่วยให้มีการจั ดการและการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ าที่มีประสิทธิภาพที่สุ ดในหลายช่องทาง

“เรากำลังมองหาวิธีการปรับปรุ งแพลตฟอร์มของเราอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่ม Five9 เข้ามานั้นเหมาะสมอย่างลงตัวเพื่ อที่จะมอบความสุขและคุณค่าให้กั บลูกค้าของเรามากยิ่งขึ้น” Eric S. Yuan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ ก่อตั้ง Zoom กล่าว “Zoom ถูกสร้างขึ้นจากความเชื่อหลักที่ ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารที่แข็ งแกร่งและเชื่อถือได้จะช่วยให้ เกิดปฏิสัมพันธ์ที่สร้างความเห็ นอกเห็นใจและความไว้วางใจได้ มากขึ้น และเราเชื่อว่าเป็นการสร้ างความผูกพันของลูกค้าอย่างแท้ จริง องค์กรต่างๆ สื่อสารกับลูกค้าผ่านทางศูนย์ บริการเป็นหลัก และเราเชื่อว่าการควบรวมกิ จการนี้จะสร้างแพลตฟอร์มความผู กพันของลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดนิยามใหม่ ในการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าให้ กับบริษัททุกขนาด เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่ วมงานกับทีม Five9 และผมรอคอยที่จะต้อนรั บพวกเขาเข้าสู่ครอบครัว Zoom”

“ธุรกิจต่างๆ ใช้ทรัพยากรจำนวนมากในแต่ละปี ไปกับศูนย์บริการลูกค้า แต่ยังคงต้องพยายามอย่างมากที่ จะมอบประสบการณ์ที่ไม่มีที่ติ ให้กับลูกค้าของตน” Rowan Trollope ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Five9 กล่าว “ภารกิจของ Five9 คือการทำให้ธุรกิจสามารถแก้ไขปั ญหานั้นได้ง่ายและมีส่วนร่วมกั บลูกค้าด้วยวิธีที่มี ความหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้ น การร่วมมือกับ Zoom จะทำให้ลูกค้าธุรกิจของ Five9 สามารถเข้าถึงโซลูชันที่ดีที่สุ ด โดยเฉพาะ Zoom Phone ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาตระหนักถึ งคุณค่าที่มากขึ้นและให้ผลลัพธ์ ที่แท้จริงสำหรับธุรกิ จของพวกเขา ซึ่งเมื่อรวมกับปรัชญา ‘การใช้งานง่าย’ และกลุ่มผลิตภัณฑ์การสื่อสารที่ มากมายของ Zoom จะช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้ างความผูกพันผ่านช่องทางที่ต้ องการได้”

การเข้าซื้อ Five9 ของ Zoom นั้นเป็นการเติมเต็มให้กั บความนิยมที่เพิ่มขึ้นของสิ่งที่ Zoom Phone มอบให้ได้ Zoom Phone เป็นระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ที่ทั นสมัยซึ่งนำเสนอทางเลือกดิจิทั ลแทนที่โทรศัพท์รุ่นเก่า ทำให้องค์กรสามารถเชื่อมต่ อและโต้ตอบในรูปแบบใหม่ และสะดวกสบายในการขับเคลื่อนธุ รกิจ

นอกจากนี้ การควบรวมยังสร้างโอกาสสำคั ญในการขายของทั้งสองบริษัทให้กั บฐานลูกค้าของกันและกันอีกด้วย ผลจากการเข้าซื้อกิจการนี้ ทำให้ Zoom มีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในการขั บเคลื่อนอนาคตดิจิทัลและทำให้ บริษัทและลูกค้าใกล้ชิดกันมากขึ้ น

หลังจากสรุปข้อตกลงได้แล้ว Five9 จะเป็นหน่วยปฏิบัติการของ Zoom และ Rowan Trollope จะกลายเป็นประธานของ Zoom และรับหน้าที่ CEO ของ Five9 ต่อไป โดยขึ้นตรงกับ Eric Yuan

รายละเอียดเกี่ยวกับข้ อเสนอการควบรวม

ส่วนหนึ่งของข้อตกลงระบุว่า ผู้ถือหุ้นของ Five9 จะได้รับหุ้นสามัญ Class A ของ Zoom Video Communications, Inc. จำนวน 0.5533 หุ้นสำหรับแต่ละหุ้นของ Five9, Inc. ที่มีอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาปิดหุ้ นสามัญ Class A ของ Zoom ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2021 ซึ่งแสดงถึงราคาต่อหุ้นสำหรับหุ้ นสามัญของ Five9 ที่ 200.28 เหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการควบรวมนี้ที่ประมาณ 14.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

คณะกรรมการบริษัทของ Zoom และ Five9 ได้อนุมัติการควบรวมดังกล่าวแล้ ว คณะกรรมการบริษัทของ Five9 ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นของ Five9 อนุมัติธุรกรรมดังกล่าวและยอมรั บข้อตกลงการควบรวมกิจการ การควบรวมนี้คาดว่าจะบรรลุในครึ่ งปีแรกของปีปฏิทิน 2022 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถื อหุ้น Five9 การได้รับการอนุมัติตามข้อบังคั บที่กำหนดและเงื่อนไขการปิ ดตามธรรมเนียมอื่นๆ

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่ อนไขของการควบรวมจะอยู่ ในรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K ที่ Zoom และ Five9 จะยื่นให้กับสำนั กงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ที่ปรึกษา

Goldman Sachs & Co. LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึ กษาทางการเงินเฉพาะและ Cooley LLP เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับ Zoom Qatalyst Partners ทำหน้าที่เป็นที่ปรึ กษาทางการเงินเฉพาะและ Watkins LLP เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับ Five9

ข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ ยวกับการควบรวม

Zoom และ Five9 จะจัดการสัมมนาผ่านเว็บของ Zoom สำหรับนักลงทุนในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2021 เวลา 5:30 น. ตามมาตรฐานแปซิฟิก / 8:30 น. ตามเขตเวลาตะวันออก นักลงทุนสามารถเข้าร่วมการสั มมนาผ่านเว็บของ Zoom ได้โดยไปที่: https:// investors.zoom.us/ โดยสามารถรับชมบันทึกการประชุ มได้หลังจากการประชุมสิ้นสุด

เกี่ยวกับ Zoom

Zoom คือสิ่งที่สร้างมาเพื่อคุณ เราช่วยให้คุณแสดงความคิด เชื่อมต่อกับผู้อื่น และต่อยอดไปสู่อนาคตที่ถูกจำกั ดเพียงจินตนาการของคุณ แพลตฟอร์มการสื่อสารที่ราบรื่ นของเราเป็นเพียงแพลตฟอร์มเดี ยวที่เริ่มต้นด้วยการมีวิดี โอเป็นรากฐาน และเราได้ตั้งมาตรฐานสำหรับนวั ตกรรมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เราจึงเป็นตัวเลือกที่ใช้งานง่ าย ปรับขนาดได้ และปลอดภัยสำหรับทั้งบุคคล ธุรกิจขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่ Zoom ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 มีการซื้อขายต่อสาธารณะ (NASDAQ:ZM) และมีสำนักงานใหญ่ในซานโฮเซ่ รัฐแคลิฟอร์เนีย เยี่ยมชม zoom.com และติดตาม @ zoom

เกี่ยวกับ Five9

Five9 เป็นผู้ให้บริการโซลูชันศูนย์ บริการลูกค้าระบบคลาวด์ชั้ นนำในอุตสาหกรรมที่นำพลังของนวั ตกรรมระบบคลาวด์มาสู่ลูกค้ ามากกว่า 2,000 รายทั่วโลก และสนับสนุนให้เกิดความผูกพันกั บลูกค้าหลายพันล้านรายในแต่ละปี ศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์อั จฉริยะของ Five9 สร้างความผูกพันทางดิจิทัล การวิเคราะห์ เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน และ AI ที่ใช้งานได้จริงเพื่อช่วยให้ลู กค้าได้สัมผัสประสบการณ์รู ปแบบใหม่ แพลตฟอร์ม Five9 ได้รับการออกแบบให้มีความน่าเชื่ อถือ ปลอดภัย เป็นไปตามกฎระเบียบ และปรับขนาดได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพการทำงานของพนักงานและหัวหน้ างาน เชื่อมโยงศูนย์บริการลูกค้าเข้ ากับธุรกิจ และให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้ องได้ในที่สุด ซึ่งรวมถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้ นและความไว้วางใจและความภักดี ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อมูลเชิงคาดการณ์ เหตุการณ์ในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับ Zoom, Five9 และการเข้าซื้อ Five9 โดย Zoom ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานมากมายที่อาจส่ งผลให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่ างไปจากที่ได้ระบุหรือบ่งบอกไว้ ในข้อความดังกล่าว ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบั บนี้ประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกั บประโยชน์ที่อาจเกิ ดจากการควบรวมสำหรับ Zoom, Five9 และลูกค้าของแต่ละบริษัท, แผนของ Zoom, เป้าหมาย, ความคาดหวังและเจตนาที่เกี่ยวกั บบริษัทที่ควบรวมกัน, โอกาสในธุรกิจบริการลูกค้าของ Zoom, สภาวะทางการเงิน, ผลการดำเนินงานและธุรกิจของ Zoom หรือ Five9 และระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ ของการปิดข้อเสนอการควบรวม

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกั บความสามารถในการเข้าซื้อให้ สมบูรณ์และในเวลาที่เหมาะสม, ความสามารถของ Zoom ในการผนวกรวมการปฏิบัติงานและบุ คลากรของ Five9 ให้ประสบความสำเร็จ, ความสามารถในการดำเนินแผน การคาดการณ์ และความคาดหวังอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของ Five9 หลังการควบรวมเสร็จสมบูรณ์ และทำได้ตามความร่วมมือที่ คาดไว้, ความพึงพอใจของเงื่อนไขก่ อนการบรรลุการควบรวม, ความสามารถของ Zoom ในการได้รับการอนุมัติ ตามกฎระเบียบเกี่ยวกับข้ อกำหนดที่คาดหวังในเวลาที่ เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องของกฎข้อบังคั บที่เปลี่ยนแปลงล่าสุดในสหรั ฐอเมริกาและที่อื่นๆ, ความสามารถในการบรรลุประโยชน์ที่ คาดไว้ของการเข้าซื้อ รวมถึงความเป็นไปได้ที่อาจไม่ บรรลุผลประโยชน์ที่ คาดจากการควบรวม หรือบรรลุไม่สำเร็จภายในช่ วงเวลาที่คาดไว้, การหยุดชะงักจากการเข้าซื้ อทำให้การรักษาความสัมพันธ์ ทางธุรกิจและการดำเนินงานทำได้ ยากขึ้น, ผลกระทบเชิงลบของการประกาศหรื อการบรรลุการเข้าซื้อต่ อราคาตลาดของหุ้นสามัญ Class A ของ Zoom หรือผลการดำเนินงานของ Zoom, ผลกระทบของต้นทุนการทำธุรกรรมที่ สำคัญและหนี้สินที่ไม่รับรู้ต่ อผลการดำเนินงานของ Zoom, ความเสี่ยงต่อการดำเนินคดีและ/ หรือการดำเนินการตามกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อ, เวลาของผู้บริหารและทรัพยากรของ Zoom รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกั บความยินยอมหรือการอนุมัติ ของหน่วยงานกำกับดูแลหรือของรั ฐ, ความเป็นไปได้ที่คู่แข่งอาจยื่ นข้อเสนอเพื่อเข้าซื้อ Five9, ผลกระทบของการประกาศหรือการเปิ ดเผยการเข้าซื้อต่อความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ, ผลการดำเนินงานและธุรกิจโดยทั่ วไปของ Zoom และ Five9, ผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 และมาตรการสุขภาพสาธารณะที่เกี่ ยวข้องกับธุรกิจของ Zoom และ Five9 และสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป, ผลกระทบของเหตุการณ์เกี่ยวกั บการเมืองระหว่างประเทศ, ประสิทธิภาพการให้บริ การและการรักษาความปลอดภัยของ Zoom รวมถึงทรัพยากรและค่าใช้จ่ายที่ จำเป็นในการหลีกเลี่ยงช่ วงเวลาที่ระบบไม่สามารถใช้ งานได้ซึ่งไม่คาดคิด ตรวจจับและแก้ไขการละเมิ ดความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น, การโจมตีทางไซเบอร์และช่องโหว่ ด้านความปลอดภัยที่อาจนำไปสู่ การลดรายได้ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การเรียกร้องความรับผิด หรือความเสียหายต่อชื่อเสียงหรื อตำแหน่งการแข่งขันของ Zoom, ความขัดข้องและการหยุดชะงั กของบริการออนไลน์ของ Zoom ที่มากเกินไปหาก Zoom ไม่สามารถรักษาโครงสร้ างการทำงานได้เพียงพอ, ปัจจัยด้านการแข่งขันรวมถึงผู้ เข้าตลาดใหม่และการเปลี่ ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการแข่งขั นที่เพิ่มขึ้น, ความต้องการผลิตภัณฑ์และบริ การของ Zoom จากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น, ความสามารถของ Zoom และ Five9 ในการดึงดูด ผสาน และรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมไว้ได้, ความสามารถของ Zoom ในการปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สิ นทางปัญญาและพัฒนาแบรนด์ ของตนเอง, ความสามารถของ Zoom ในการพัฒนาบริการและคุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์ใหม่, ผลการดำเนินงานและกระแสเงิ นสดของ Zoom, ผลกระทบของธุรกรรมนี้ต่อกลยุทธ์ ในการเข้าซื้อหรือลงทุนในธุรกิ จที่เกื้อหนุน การร่วมทุน บริการเทคโนโลยี และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Zoom, การเปลี่ยนแปลงด้านภาษี และกฎหมายอื่นๆ กฎระเบียบ อัตราและนโยบาย และผลกระทบของการแถลงการณ์ทางบั ญชีใหม่

ความเสี่ยงเหล่านี้ รวมทั้งความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อ จะได้รับการอธิบายไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมู ลการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม S-4 และหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ ชวนที่จะยื่นให้กับ SEC โดยเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อ แม้ว่ารายการปัจจัยที่แสดงในที่ นี้และรายการปัจจัยที่ จะแสดงในแบบแสดงรายการข้อมู ลการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม S-4 จะถือว่าเป็นตัวอย่าง ไม่ควรยึดว่ารายการดังกล่าวเป็ นแบบแสดงรายการข้อมูลความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนทั้งหมดที่ อาจเกิดขึ้นที่สมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกั บปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้ผลลัพธ์จริงแตกต่ างไปจากที่ระบุไว้ในข้อความเชิ งคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต โปรดดูที่รายงานตามกำหนดเวลาของ Zoom และ Five9 และเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นให้กับ SEC รวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่ระบุ ในรายงานประจำไตรมาสล่าสุดของ Zoom และ Five9 ในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K

ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตที่รวมอยู่ในข่าวประชาสั มพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ในที่นี้ Zoom ไม่มีภาระผูกพันและไม่มีเจตนาที่ จะปรับปรุงข้อความเชิงคาดการณ์ เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้ เว้นแต่จะเป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติมและแหล่งค้นหา

เกี่ยวกับการเสนอเข้าควบรวมนี้ Zoom ตั้งใจจะยื่นแบบแสดงรายการข้อมู ลการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม S-4 ให้กับ SEC ซึ่งจะรวมเอกสารที่ทำหน้าที่เป็ นหนังสือชี้ชวนของ Zoom และหนังสือมอบฉันทะของ Five9 (“หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ ชวน”) หลังจาก SEC ประกาศรับรองว่าแบบแสดงรายการข้ อมูลการจดทะเบียนมีผลบังคับใช้ แล้ว หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ ชวนจะถูกส่งให้กับผู้ถือหุ้นของ Five9 ก่อนทำการลงคะแนนเสียงหรือตัดสิ นใจลงทุน ผู้ถือหลักทรัพย์ของ Zoom และ FIVE9 ควรอ่านหนังสือมอบฉันทะ/หนังสื อชี้ชวน (รวมถึงส่วนแก้ไขและส่วนเพิ่ มเติมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิ จการที่จะยื่นให้กับ SEC เมื่อเอกสารดังกล่าวพร้อม เนื่องจากเอกสารดังกล่าวจะมีข้ อมูลสำคัญเกี่ยวกับการควบรวมกิ จการที่เสนอ นักลงทุนและผู้ถือหลักทรัพย์ สามารถขอรับสำเนาหนังสือมอบฉั นทะ/หนังสือชี้ชวน (เมื่อพร้อม) และเอกสารอื่นๆ ที่ Zoom และ Five9 ยื่นให้กับ SEC โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านเว็ บไซต์ที่ดูแลโดย SEC ที่ http://www.sec.gov รับสำเนาของเอกสารที่ Zoom ยื่นให้กับ SEC ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ ภายใต้หัวข้อเอกสารที่ยื่นให้กั บ SEC ของข้อมูลติดต่อสำหรับนักลงทุ นสัมพันธ์ของเว็บไซต์ Zoom ที่ https://investors.Zoom.us/ รับสำเนาของเอกสารที่ Five9 ยื่นให้กับ SEC ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ ภายใต้หัวข้อเอกสารที่ยื่นให้กั บ SEC ของข้อมูลติดต่อสำหรับนักลงทุ นสัมพันธ์ของเว็บไซต์ Five9 ที่ https://investors.five9. com/

ผู้มีสิทธิ์ในการชักชวน

Zoom และ Five9 และกรรมการและผู้บริหารของทั้ งสองบริษัทถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในการชักชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉั นทะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมที่เสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้ บริหารของ Zoom ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2021 และหนังสือมอบฉันทะสำหรั บการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2021 ของ Zoom ซึ่งยื่นให้กับ SEC ในวันที่ 18 มีนาคม 2021 และ 5 พฤษภาคม 2021 ตามลำดับ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและเจ้ าหน้าที่บริหารของ Five9 ระบุไว้ในแบบฟอร์ม 10-K ของ Five9 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020 และหนังสือมอบฉันทะสำหรั บการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2021 ของ Five9 ซึ่งยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2021 และ 29 มีนาคม 2021 ตามลำดับ ผู้ถือหุ้นสามารถรับข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ เข้าร่วมดังกล่าวได้โดยการอ่ านแบบแสดงรายการข้อมู ลการจดทะเบียนและหนังสือมอบฉั นทะ/หนังสือชี้ชวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ยวกับการรวมกิจการที่จะยื่ นให้กับ SEC เมื่อเอกสารดังกล่าวพร้อม นักลงทุนควรอ่านหนังสือมอบฉั นทะ/หนังสือชี้ชวนอย่างละเอี ยดเมื่อเอกสารดังกล่าวพร้อมก่ อนทำการลงคะแนนเสียงหรือตัดสิ นใจลงทุน

ห้ามเสนอหรือชักชวน

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถื อเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อหรื อลงคะแนนหรืออนุมัติ และห้ามมีการขายหลักทรัพย์ ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้ วยกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรื อการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรื อเขตอำนาจศาลดังกล่าว ห้ามเสนอขายหลักทรัพย์ยกเว้ นโดยวิธีการใช้หนังสือชี้ชวนที่ ตรงตามข้อกำหนดในมาตรา 10 ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม

