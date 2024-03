Zenas BioPharma แต่งตั้ง Patricia Allen ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท

วอลแทม รัฐแมสซาชูเซตส์ วันที่, March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — ในวันนี้ Zenas BioPharma บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ ระดับโลกซึ่งมุ่งมั่นที่จะเป็ นผู้นำในด้านการพั ฒนาและการจำหน่ายยาที่มุ่งรั กษาอาการอักเสบและภูมิคุ้มกันวิ ทยาได้ประกาศแต่งตั้ง Patricia Allen เป็นคณะกรรมการบริษัท โดยเธอจะดำรงตำแหน่ งประธานคณะกรรมการตรวจสอบอี กตำแหน่งหนึ่งด้วย คุณ Allen เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษั ทของ Zenas ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการเป็นผู้บริหารด้านการเงิ น นักลงทุนสัมพันธ์ การพัฒนาธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์ การปฏิบัติการ และเทคโนโลยีสารสนเทศในบริษัทด้ านเทคโนโลยีชีวภาพของภาครั ฐบาลและภาคเอกชนทั่วโลก

“เรายินดีต้อนรับคุณ Allen มาเข้าร่วมคณะกรรมการบริษั ทของเรา” Lonnie Moulder ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ บริหารของ Zenas BioPharma กล่าว “เธอประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ บริหารส่วนงานข้ามองค์กร และดำรงตำแหน่งเป็ นคณะกรรมการบริษัทของบริษัทด้ านเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในภาครั ฐบาลและภาคเอกชนทั่วโลก เราหวังว่าจะได้เห็นคุณ Allen มีส่วนร่วมในการเติบโตในระยะต่ อไปของ Zenas ในขณะที่เรามุ่งดำเนินภารกิ จในด้านการพัฒนาและการจำหน่ ายยารักษาด้วยวิธีการทางภูมิคุ้ มกันวิทยาที่จะช่วยสร้ างความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ป่ วยที่ต้องการความช่วยเหลือ”

“ดิฉันตั้งตารอที่จะร่วมงานกั บทีมงานที่มีประสบการณ์ และคณะกรรมการบริษัทของ Zenas ซึ่งกำลังสร้างบริษัทด้านชี วเภสัชภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่มุ่ งเน้นด้านการอักเสบและภูมิคุ้ มกันวิทยา โดยการปฏิบัติงานและการพัฒนาธุ รกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นระบบ” คุณ Allen กล่าว “ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่น่าตื่ นเต้นสำหรับ Zenas เนื่องจากทางบริษัทพยายามพั ฒนาโครงการต่าง ๆ ทางคลินิก เพื่อช่วยให้ผู้ที่เจ็บป่วยด้ วยโรคแพ้ภูมิตนเองมีคุณภาพชีวิ ตที่ดีขึ้นได้ในที่สุด”

โดยล่าสุด คุณ Allen ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายการเงินของ Vividion Therapeutics ซึ่งเธอเพิ่งเกษียณจากตำแหน่ งงานดังกล่าว ในระหว่างการปฏิบัติงานที่ Vividion เธอร่วมเป็นผู้นำในการระดมทุ นและการที่ Bayer AG เข้าซื้อกิจการของบริษัท ในขณะที่บริษัทกำลังเติบโตและพั ฒนาโครงการต่าง ๆ ด้านคลินิก ปัจจุบันเธอดำรงตำแหน่ งในคณะกรรมการบริษัทและเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ Deciphera Pharmaceuticals, SwanBio Therapeutics และ Anokion นอกจากนี้เธอยังเคยดำรงตำแหน่ งคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบของ Inversago Pharma และ Yumanity Therapeutics อีกด้วย

ก่อนที่จะร่วมงานกับ Vividion คุณ Allen ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายการเงินของ Zafgen, Inc. (ปัจจุบันคือ Larimer Therapeutics) ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็ นรองประธานฝ่ายการเงินและการคลั ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิ นของ Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ตลอดจนผู้อำนวยการฝ่ายการเงิ นของ Alkermes, Inc. และผู้ตรวจสอบบัญชีของ Deloitte & Touche, LLP เธอได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาบริหารธุรกิจจากวิทยาลั ยไบรอันท์

ข้อมูลเกี่ยวกับ Zenas BioPharma

Zenas BioPharma เป็นบริษัทด้ านชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลกซึ่งมุ่ งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการพั ฒนาและการจำหน่ายยาที่มุ่งรั กษาอาการอักเสบโดยใช้วิธี การทางภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับผู้ ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือทั่ วโลก Zenas กำลังพั ฒนาผลงานการรักษาโรคแพ้ภูมิ ตนเองที่อาจมีการเปลี่ ยนแปลงสภาพสำหรับความต้ องการทางการแพทย์ที่ยังขาดวิธี การรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ความสามารถในการพั ฒนาและการปฏิบัติการทางคลินิกทั่ วโลก เราใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ และความสามารถของทีมผู้บริ หารและเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้ นของเราทั่วทั้งอุตสาหกรรมชี วเภสัชภัณฑ์ ในขณะที่เราพยายามพัฒนาวิธี การรักษาซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เจ็ บป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิ ตนเองและโรคหายากต่าง ๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ Zenas BioPharma โปรดเข้าไปที่ www.zenasbio.com และติดตามเราได้ที่ X (ก่อนหน้านี้คือ Twitter) ที่ @ZenasBioPharma และ Linked In

