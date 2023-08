Zenas BioPharma ประกาศเรื่องการตีพิมพ์เกี่ยวกับการวิจัยระยะที่ 2 ของ Obexelimab ซึ่งเป็นการรักษาเชิงวิจัยสำหรับกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับ IgG4 (IgG4-RD) ในวารสาร The Lancet Rheumatology

การวิจัยพบว่า Obexelimab ให้ผลดีทางคลินิกอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการหายจากโรคโดยสิ้ นเชิงในผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มี อาการของโรค IgG4-RD

ผลการวิจัยสนับสนุนให้มีการพั ฒนา Obexelimab อย่างต่อเนื่องสำหรับการรั กษาโรค IgG4-RD และอาจเป็นไปได้ว่าจะช่วยรั กษาภาวะภูมิคุ้มกันต้านตนเองที่ เกี่ยวข้องกับบีเซลล์อื่น ๆ ด้วย

เมืองวอลแทม รัฐแมสซาชูเซตส์, Aug. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Zenas BioPharma บริษัทชีวเวชภัณฑ์ระดับโลกซึ่ งมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ นำในการพัฒนาและการตลาดด้านภูมิ คุ้มกันบำบัด ประกาศว่าวารสาร The Lancet Rheumatology ได้ตีพิมพ์ผลการวิจัยเพื่ อประเมิน Obexelimab ระยะที่ 2 สำหรับการรักษาผู้ป่วยซึ่งเป็ นโรคที่เกี่ยวข้องกับ IgG4 (IgG4-RD) จากผลการวิจัยนี้ ได้มีการดำเนินการวิจัยระยะที่ 3 ในผู้ป่วยที่เป็นโรค IgG4-RD เพื่อทำการวิจัยเพิ่มเติมถึ งประสิทธิศักย์และความปลอดภั ยของ Obexelimab ที่ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

IgG4-RD เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากการอั กเสบของเนื้อเยื่อพังผืดที่เกี่ ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออวั ยวะหลายส่วน รวมถึงต่อมน้ำลายใหญ่ เบ้าตา ต่อมน้ำตา ตับอ่อน ท่อน้ำดี ปอด ไต และโพรงหลังเยื่อบุช่องท้อง ในสหรัฐเพียงประเทศเดียวมีผู้ป่ วยประมาณ 20,000 รายที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรค IgG4-RD แม้โรคนี้จะเป็นที่รู้จักกั นมากขึ้น แต่ก็ยังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติ ม และมีทางเลือกในการรักษาที่มี ประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่เป็ นโรคที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอนี้

การใช้กลูโคคอร์ติคอยด์ได้รั บการพิจารณาอย่างกว้างขวางว่ าเป็นมาตรฐานในการดูแลรักษา IgG4-RD ทั่วโลก แต่ยังไม่มีตัวเลือกใดที่ได้รั บอนุมัติสำหรับการรักษาโรคนี้ กลูโคคอร์ติคอยด์และการรักษาเพื่ อทำลายเซลล์บีที่มีอยู่ซึ่งเป็ นวิธีที่ใช้รักษาโดยทั่วไปนั้น แทบจะไม่ช่วยให้มีการทุ เลาของโรคโดยไม่ต้องเข้ารั บการรักษาในระยะยาว และยังอาจมีความเสี่ยงสูงที่ จะก่อให้เกิดสารพิษในผู้ป่ วยเหล่านี้ การรักษาดังกล่าวยั งลดการตอบสนองต่อวัคซีน ซึ่งรวมถึงวัคซีน SARS-CoV-2 และวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ในการวิจัยนำร่องแบบเปิด โดยใช้การรักษาทางเดียวในศูนย์ วิจัยแห่งเดียว เพื่อประเมินประสิทธิศักย์ และความปลอดภัยของ Obexelimab ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรค IgG4-RD (การลงทะเบียน clinicaltrials.gov รหัส NCT02725476) Obexelimab ได้แสดงให้เห็นถึงผลที่ดีขึ้ นอย่างชัดเจนในดัชนี การตอบสนองต่อโรค IgG4-RD ซึ่งเป็นการวัดความรุนแรงของโรค ด้วยการยับยั้งการทำงานของบี เซลล์ โดยไม่ต้องทำลายบีเซลล์

บทความตีพิมพ์เรื่อง “Obexelimab for the Treatment of Patients with IgG4-Related Disease: An Open-Label, Single-Arm, Pilot Study to Evaluate Efficacy, Safety, and Mechanism of Action” นำเสนอทางออนไลน์และจะตีพิมพ์ ในวารสาร The Lancet Rheumatology 2023 ฉบับเดือนสิงหาคม 5(8) [E428-E429]

มีการสรุปผลการวิจัยที่สำคั ญในเอกสารดังต่อไปนี้

Obexelimab ให้ผลดีทางคลินิกอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการหายขาดจากโรคโดยสิ้ นเชิง(คะแนนดัชนี การตอบสนองของโรค IgG4-RD เท่ากับ 0) ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นโรค IgG4-RD

เซลล์ที่หมุนเวียน ซึ่งรวมถึงพลาสมาบลาสต์โดยไม่มี หลักฐานการตายของเซลล์ นอกจากนี้ การลดลงของบีเซลล์ที่หมุนเวี ยนและการกลับสู่ระดับใกล้ ภาวะปกติอย่างรวดเร็วหลังจากหยุ ดการรักษา ได้บ่งชี้ว่า Obexelimab อาจนำไปสู่การแยกบีเซลล์ในอวั ยวะน้ำเหลืองหรือไขกระดูก

นายแพทย์ John Stone ปริญญาโทด้านสาธารณสุข อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ที่ Harvard Medical School และประธาน Edward A. Fox คณะแพทยศาสตร์ที่ Mass General Hospital กล่าวว่า “ผลสรุปในการวิจัยของเราเป็นก้ าวสำคัญเพื่อมุ่งสู่ การทำความเข้าใจกลไกพื้ นฐานของโรคที่เกี่ยวข้องกับ IgG4 ซึ่งจะปูทางไปสู่กลยุทธ์การรั กษาที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น” “ทีมงานของเรารู้สึกเป็นเกียรติ ที่งานวิจัยของเราได้รั บการยอมรับจากวารสาร The Lancet Rheumatology และขอขอบคุณผู้ป่วยที่เข้าร่ วมในการวิจัยที่ทำให้เกิดการค้ นพบใหม่นี้เป็นอย่างยิ่ง”

เกี่ยวกับ Obexelimab

Obexelimab เป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ผลิ ตจากสัตว์ทดลอง ไม่ทำลายเซลล์ มีสองปลาย อยู่ในระยะที่ 3 ของการวิจัยซึ่งเลี ยนแบบการทำงานของสารประกอบเชิ งซ้อนแอนติเจน-แอนติบอดี โดยสร้างพันธะกับCD19 และ FcγRIIb เพื่อยับยั้งการทำงานของสายพั นธุ์บีเซลล์ อาสาสมัคร 198 คนได้รับการรักษาด้วย Obexelimab ในระหว่างการวิจัยทางคลินิ กระยะเริ่มแรกหลายครั้งสำหรั บโรคภูมิต้านตนเองหลายชนิด ในการวิจัยทางคลินิกเหล่านี้ Obexelimab ได้แสดงให้เห็นถึงการยับยั้ งการทำงานของบีเซลล์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพโดยไม่ทำลายเซลล์ และให้ผลการรักษาที่สร้างกำลั งใจให้แก่ผู้ป่วยโรคภูมิต้ านตนเองหลายชนิด Zenas ได้รับสิทธิ์ใน obexelimab จาก Xencor, Inc. แต่เพียงผู้เดียว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกั บการวิจัยระยะที่ 3 (INDIGO) สำหรับการรักษาโรคที่เกี่ยวข้ องกับ IgG4 ได้ที่ clinictrials.gov: NCT05662241

ข้อมูลเกี่ยวกับ Zenas BioPharma

Zenas BioPharma เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดั บโลกที่มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ นำในด้านการพัฒนาและการตลาดเกี่ ยวกับภูมิคุ้มกันบำบัดให้แก่ผู้ ป่วยทั่วโลก ด้วยการพัฒนาและการปฏิบัติ การทางคลินิกทั่วโลก Zenas กำลังสร้างผลงานด้านการบำบัดรั กษาเกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันต้ านตนเองในระดับโลกที่มีความสมดุ ลและลึกซึ้งที่เป็นไปได้ว่ านจะเป็นการรักษาที่ไม่เคยมี มาก่อนและที่ดีที่สุดในด้านที่ มีความจำเป็นทางการแพทย์ซึ่งยั งไม่ได้รับการตอบสนองสูง ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามข้ อกำหนดด้านคุณค่าของสภาพแวดล้ อมในการดูแลสุขภาพระดั บโลกแบบพลวัต ระบบวางแผนการขายของบริษัทเติ บโตอย่างต่อเนื่องผ่านกลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจที่ ประสบความสำเร็จของเรา ทีมผู้นำที่มีประสบการณ์และเครื อข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของเราขั บเคลื่อนความเป็นเลิศในการดำเนิ นงาน เพื่อส่งมอบการรักษาที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้ที่ เผชิญกับโรคภูมิต้ านทานตนเองและโรคที่พบได้ยากต่ าง ๆ ให้ดีขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Zenas BioPharma โปรดไปที่ www.zenasbio.com และติดตามพวกเราใน Twitter ที่ @ZenasBioPharma และ Linked In

ช่องทางติดต่อสำหรับนักลงทุ นและสื่อ:

Joe Farmer ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

Zenas BioPharma

IR@zenasbio.com

