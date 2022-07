VinFast บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนาม ติดตั้งระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะจาก HERE Technologies ในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น VF 8 และ VF 9

HERE ISA Map ( ระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะ ) จะถูกติดตั้งไว้ในรถยนต์ไฟฟ้า SUV ของ VinFast รุ่น VF 8 และ VF 9 สำหรับตลาดยุโรป ตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2565

ข้อมูลการจำกัดความเร็วจาก HERE ช่วยให้ VinFast ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุ โรปในการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ ผู้ขับขี่

VinFast ผู้ผลิตรถยนต์หรูชั้นนำของเวี ยดนาม เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะติดตั้งระบบ HERE ISA Map ไว้ในรถยนต์ VinFast รุ่น VF 8 และ VF 9 ซึ่งเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ าสำหรับเจาะตลาดยุโรป ทั้งนี้เพื่อให้เป็ นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยทั่ วไป (General Safety Regulations) ของสหภาพยุโรป เกี่ยวกับระบบควบคุมความเร็วอั จฉริยะ (Intelligent Speed Assistance – ISA) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่ มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่

ระบบ HERE ISA Map ได้รับการพัฒนาโดย HERE Technologies ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ มชั้นนำด้านเทคโนโลยีและข้อมู ลตำแหน่งที่ตั้ง (Location) โดย HERE ISA Map จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจำกั ดความเร็วตามที่ระบุไว้อย่างชั ดเจนบนป้ายจราจร รวมไปถึงการจำกัดความเร็วที่ไม่ ได้แสดงเป็นค่าตัวเลขบนป้ ายจราจร การให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ สำคัญนี้แก่ผู้ขับขี่นับว่ามี ประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ ขับขี่ไม่สามารถจดจำข้อกำหนดเกี่ ยวกับการจำกัดความเร็ วในสถานการณ์นั้น ๆ หรือในกรณีผู้ขับขี่เหม่อลอยชั่ วขณะ มองไม่เห็นป้ายจราจรและคำเตือน หรือทัศนวิสัยบกพร่องเนื่ องจากสภาพอากาศเลวร้าย

ISA เป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ ติดตั้งไว้ในรถยนต์ มีจุดมุ่งหมายเพื่ อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้ องถนน รวมไปถึงกรณีการบาดเจ็บหรือเสี ยชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจราจร ระบบดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ขับขี่ ทราบถึงข้อกำหนดการจำกัดความเร็ วบนท้องถนน แจ้งเตือนในกรณีที่ความเร็วเกิ นกำหนด

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป รถยนต์ รถตู้ รถบรรทุก และรถบัสรุ่นใหม่ทุกคันที่ วางจำหน่ายในยุโรปจะต้องติดตั้ งระบบ ISA และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ผู้ผลิตรถยนต์จะต้องติดตั้งฟั งก์ชั่น ISA ไว้ในรถใหม่ทุกคันที่วางจำหน่ ายในสหภาพยุโรป

การติดตั้งระบบ HERE ISA Map ไว้ในรถยนต์รุ่น VF 8 และ VF 9 สำหรับตลาดยุโรป นับเป็นเครื่องยืนยันถึ งความสามารถของ VinFast ในการนำเสนอโซลูชั่นด้ านความปลอดภัยที่เหนือกว่าให้ แก่ผู้บริโภค รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบี ยบความปลอดภัยทั่วไปของสหภาพยุ โรป (EU’s General Safety Regulations)

เล ถิ ถื่อ ถวี่ รองประธานกรรมการบริหารของ Vingroup และซีอีโอของ VinFast กล่าวว่า “VinFast มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบี ยบทางจราจรในประเทศและภูมิภาคต่ าง ๆ ทั่วโลก ระบบ HERE ISA Map จะช่วยให้ผู้ขับขี่ VinFast รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแม่ นยำเกี่ยวกับการจำกัดความเร็ วในรูปแบบที่สะดวกง่ายดาย ช่วยให้ประสบการณ์โดยรวมในการขั บขี่รถยนต์ของ VinFast มีความปลอดภัยและน่าพึ งพอใจมากยิ่งขึ้น”

เอ็ดซาร์ด โอเวอร์บีค ซีอีโอของ HERE Technologies กล่าวว่า “HERE คือพาร์ทเนอร์ที่ได้รับความไว้ วางใจจากผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก เพราะเทคโนโลยีของเราช่วยปรั บปรุงความปลอดภัยให้แก่ทั้งผู้ ขับขี่และท้องถนนควบคู่กันไป เรามุ่งมั่นที่จะยกระดั บมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้ขั บขี่ พร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตอย่ างรวดเร็วและความสำเร็จของ VinFast ในการรุกเข้าสู่ตลาดต่าง ๆ ในหลากหลายภูมิภาค”

HERE ISA Map จะพร้อมใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้ าอเนกประสงค์ VinFast VF 8 และ VF 9 ที่วางจำหน่ายในยุโรปตั้งแต่ช่ วงครึ่งหลังของปี 2565

เกี่ยวกับวินกรุ๊ป (Vingroup) และวินฟาสต์ (VinFast)

VinFast เป็นบริษัทในเครือของ Vingroup มีวิสัยทัศน์มุ่งขับเคลื่ อนการปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริ ยะระดับโลก VinFast ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2560 เป็นเจ้าของศูนย์การผลิตยานยนต์ ล้ำสมัยที่ตั้งอยู่ในเมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม ที่มีความสามารถรองรั บการขยายกำลังการผลิตในระดับโลก ด้วยการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ มากถึง 90%

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างสูงต่อภารกิ จเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสํ าหรับทุกคน VinFast สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง บริการอัจฉริยะขั้นสูง และประสบการณ์ที่ราบรื่นให้แก่ ลูกค้า รวมถึงกลยุทธ์ด้านการกํ าหนดราคาสําหรับทุกคนเพื่อสร้ างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าทั่ วโลก มาร่วมสร้างอนาคตที่ล้ำสมัยด้วย Smart Mobility และโลกที่ยั่งยืน เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่: https://vinfastauto.com

Vingroup ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 เป็นหนึ่งในกลุ่ม บริษัท เอกชนชั้นนําในภูมิภาค โดยมีมูลค่าบริษัทฯ รวมอยู่ที่ 35 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากบริษัทฯ สามแห่งที่ซื้อขายในตลาดหลักทรั พย์ (ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564) ปัจจุบัน Vingroup มุ่งเน้นไปที่สามแกนหลั กในการดำเนินธุรกิจได้แก่: เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม งานบริการและกิจการเพื่อสังคม เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่: https://www.vingroup.net/en

เกี่ยวกับ HERE Technologies

HERE ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยี และข้อมูล location data ที่มุ่งขับเคลื่อนผู้คน ธุรกิจและเมืองต่าง ๆ ให้พัฒนาไปข้างหน้าโดยการนำข้ อมูลตำแหน่งโลเคชั่นมาใช้อย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ ด้วยแพลตฟอร์มแบบเปิดของ Here จะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็ จและสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดี ขึ้น ตั้งแต่การช่วยให้เมืองจั ดการโครงสร้างพื้นฐานหรือช่ วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิ ภาพสินทรัพย์ที่มีอยู่ ไปจนถึงการแนะนําเส้นทางให้แก่ ผู้ขับขี่ยานพาหนะเดินทางไปยั งจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HERE ได้ที่เว็บไซต์ https://here.com และ https:// 360. here.com

