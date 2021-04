Tim ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานประจำภูมิภาคโอเชียเนียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

เทเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, April 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่ม”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะประกาศว่า Tim Born ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นรองประธานประจำภูมิภาคโอเชี ยเนียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส่วนขยายที่สำคัญในฝ่ายบริ หารของเรานี้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของแผนกอุตสาหกรรมของ Nikkiso ซึ่งก็คือการให้บริการและการสนั บสนุนลูกค้าของเราในพื้นที่เชิ งกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น

Tim เริ่มต้นทำงานในปี 1983 ในตำแหน่งวิศวกรการผลิตที่ BOC Gases และต่อมาได้ดำรงตำแหน่ งหลายตำแหน่งคือ ผู้จัดการโรงงาน วิศวกรการทดสอบระบบและวิ ศวกรกระบวนการอาวุโส และผู้จัดการบริการด้านวิ ศวกรรมลูกค้าในกลุ่มบริษัทเดี ยวกัน โดยดำรงตำแหน่งในออสเตรเลี ยและสหราชอาณาจักร

ในปี 1997 Tim ได้ร่วมงานกับ Porgera Joint Venture Gold Mine (PNG) ในตำแหน่งวิศวกรกระบวนการอาวุ โสที่ทำงานกับ ASU ขนาดใหญ่ จากนั้นจึงย้ายไปรับตำแหน่งผู้ จัดการฝ่ายติดตั้งและวิศวกรรมที่ Air & Gas Industries ในปี 1999

ในปี 2000 Tim ได้ร่วมงานกับ Cryoquip Pty Ltd ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป และได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการผู้จัดการของนิติบุ คคลดังกล่าวในออสเตรเลียเมื่อปี 2012

ในปี 2020 Tim ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็ นรองประธานของ Cryoquip ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Tim จบการศึกษาด้านวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์ นและจบปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิ จจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์

ด้วยประสบการณ์อันกว้ างขวางของเขาในการบริหารจั ดการและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Cryoquip ในออสเตรเลีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอินเดีย Tim จะเป็นผู้นำทีมงาน Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases ในภูมิภาคที่สำคัญแห่งนี้ และจะได้รับภารกิจในการเพิ่มส่ วนแบ่งตลาดอย่างยั่งยืนและสร้ างผลกำไร

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd.) บริษัทสมาชิกผลิตอุปกรณ์แปรรู ปก๊าซไครโอเจนทางวิ ศวกรรมและโรงงานที่มี กระบวนการขนาดเล็กสำหรับก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG), บริการที่ดีและอุตสาหกรรมก๊ าซสำหรับอุตสาหกรรม Cryogenic Industries ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว โดยเป็นบริษัทแม่ของ ACD, Cosmodyne และ Cryoquip และเป็นกลุ่มที่ควบคุมโดยทั่ วไปซึ่งมีหน่วยงานปฏิบัติ การประมาณ 20 แห่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.cryoind.com และ www.nikkiso.com