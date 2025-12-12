Search
Close this search box.

The Native Brand, P&G Studios และ dentsu Entertainment เปิดตัว “ไมโครโซป” ความยาวเต็มเรื่องที่แบรนด์ร่วมกันผลิตเป็นเรื่องแรกของอเมริกา สำหรับยุควิดีโอแนวตั้ง ผลิตโดย Pixie USA ในชื่อ “The Golden Pear Affair”

The Native Brand, P&G Studios และ dentsu Entertainment เปิดตัว “ไมโครโซป” ความยาวเต็มเรื่องที่แบรนด์ร่วมกันผลิตเป็นเรื่องแรกของอเมริกา สำหรับยุควิดีโอแนวตั้ง ผลิตโดย Pixie USA ในชื่อ “The Golden Pear Affair”

Leave a reply


ตัวอย่างและซีรีส์จะเปิดตัวในเดือนมกราคม 2026 โดยจะเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเป็นอันดับแรก ตามด้วยแอปพลิเคชันเฉพาะของแบรนด์

ลอสแอนเจลิส, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Native แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม P&G Studios ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Procter & Gamble และ dentsu Entertainment แผนกหนึ่งของ dentsu ในวันนี้ได้ประกาศเปิดตัว “ไมโครโซป” ความยาวเต็มเรื่องที่แบรนด์ร่วมกันผลิตเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา “The Golden Pear Affair” ซึ่งเป็นซีรีส์สั้นแบบมีบทพูด ผลิตโดย Pixie USA ได้ตีความละครโทรทัศน์คลาสสิกใหม่ โดยปรับให้เข้ากับยุควิดีโอแนวตั้งที่เน้นการรับชมผ่านมือถือเป็นหลัก “ไมโครโซป” รูปแบบใหม่นี้นำเสนอเรื่องราวที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว พร้อมจุดจบที่ชวนลุ้น และพัฒนาการของตัวละครในตอนสั้นกระชับ ซึ่งออกแบบมาเพื่อผู้ชมยุคใหม่ที่คุ้นเคยกับการไถหน้าจอ ไมโครโซปเรื่องนี้มีทั้งหมด 50 ตอน เล่าเรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์แบบราวกับภาพยนตร์ความยาวเต็มเรื่อง จากจุดเริ่มต้นที่ก้าวล้ำในยุคละครวิทยุ จนถึงผลงานในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น Beyond the Gates (CBS), P&G และพันธมิตรยังคงเป็นผู้นำในการพัฒนาวงการละครโทรทัศน์

ตัวอย่างซีรีส์ “The Golden Pear Affair” จาก Native จะเปิดตัวในเดือนมกราคม 2026 และซีรีส์จะเปิดตัวต่อเนื่องบนแพลตฟอร์มโซเชียลยอดนิยม ก่อนที่จะขยายไปยังแอปพลิเคชันเฉพาะของบริษัทเอง ผู้ชมจะได้พบกับเรื่องราวโรแมนติกผสานกับการผจญภัยสุดระทึกที่เพิ่มมิติใหม่ให้กับซีรีส์แนวตั้ง พร้อมทั้งคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Native นำแสดงโดย Nick Ritacco และ Aloyna Real สองนักแสดงละครแนวตั้งชั้นนำที่มีฐานแฟนจำนวนมาก เรื่องราวนี้ถ่ายทอดประเด็นการค้นหาตัวตน การเดินทาง การผจญภัย ความรัก และการตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง การเปิดตัวระยะแรกจะมุ่งเน้นที่ภูมิภาคอเมริกาเหนือ ซึ่งจะสอดรับกับคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันใหม่ของ Native ที่จะวางจำหน่ายบน nativecos.com และ Target ตั้งแต่ปลายธันวาคม 2025 คอลเลกชันนี้มาในชื่อ Global Flavors นำเสนอกลิ่นหอมที่ได้แรงบันดาลใจจากสถานที่ทั่วโลก เพื่อพาคุณออกเดินทางผจญภัยอย่างเพลิดเพลินในทุกครั้งที่อาบน้ำ กลิ่นหอมเหล่านี้และความมุ่งมั่นของ Native ในการใช้สูตรที่สะอาด ปราศจากสารที่ไม่จำเป็น ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับโครงเรื่องหลักและช่วงสำคัญ ๆ ของภาพยนตร์ ซึ่งจะพาคุณเข้าสู่การผจญภัยโรแมนซ์สุดตื่นเต้น

ด้วยการผนึกกำลังระหว่าง Native, P&G Studios และ Pixie USA บริษัท dentsu Entertainment ได้กำหนดทิศทางโครงการทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา เพื่อเล่าเรื่องราวที่สะท้อนบุคลิกแบรนด์อันมีเสน่ห์ของ Native และผลิตภัณฑ์ความงามสูตรสะอาดที่มีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ยึดโยงกับสารสำคัญของแบรนด์ที่ว่า คุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่า คุณคู่ควรกับผลิตภัณฑ์สะอาดที่ใช้แล้วเห็นผลจริง

ไมโครดรามา หรือที่รู้จักกันว่า “ซีรีส์แนวตั้งขนาดสั้น” ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วสู่ปรากฏการณ์บันเทิงระดับโลก โดยคาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้ทั่วโลกถึง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 โดยสหรัฐอเมริกากำลังกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดรองจากจีน กระแสการเติบโตนี้สะท้อนให้เห็นถึงขนาด โอกาส และแรงขับเคลื่อนของรูปแบบดังกล่าว

Dentsu ไม่ได้เพียงเข้ามามีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในการกำหนดอนาคตของวงการนี้ โดยล่าสุด Dentsu Ventures เพิ่งลงทุนในผู้บุกเบิกนวัตกรรมอย่าง Emole ผู้พัฒนาแอปดรามาขนาดสั้น ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแพลตฟอร์มการเล่าเรื่องแห่งอนาคต การลงทุนเชิงกลยุทธ์นี้เสริมแนวทางบูรณาการของ dentsu Entertainment ในการพัฒนาคอนเทนต์ที่มีแบรนด์และทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ทำให้ dentsu ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในเศรษฐกิจครีเอเตอร์และรูปแบบวิดีโอแนวตั้ง โครงการนี้เป็นผลงานล่าสุดจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่าง dentsu Entertainment และ P&G Studios ซึ่งได้ร่วมกันเปิดตัวคอนเทนต์ต้นฉบับมากมาย อาทิ สารคดี Culture of Winning: Polynesian Football Pride ที่ออกฉายเมื่อต้นปีนี้ และซีรีส์สารคดี The Cost of Winning ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Sports Emmy

คำคม

“ที่ P&G Studios เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับวิธีที่ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของเรา” Anna Saalfeld หัวหน้า P&G Studios กล่าว “ไมโครโซปเรื่องนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ขณะเดียวกันก็พยายามสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค พร้อมผลักดันการเติบโตของ Native ด้วยการผสมผสานการเล่าเรื่องราวของแบรนด์แบบคลาสสิกเข้ากับภูมิทัศน์บันเทิงบนมือถือที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรายังคงไว้ซึ่งรูปแบบละครโทรทัศน์ที่ P&G ช่วยบุกเบิกมา และปรับปรุงให้เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ที่เน้นโซเชียลเป็นหลัก”

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พา Native ก้าวสู่โลกบันเทิง ผ่านซีรีส์ ‘ไมโครโซป’ ที่ได้แรงบันดาลใจจากคอลเลกชัน Global Flavors ของเรา ดั่งเช่นกลิ่นหอมที่พาคุณเดินทางรอบโลกโดยไม่ต้องออกจากห้องน้ำ ซีรีส์นี้ก็จะถ่ายทอดการเดินทางผจญภัยของตัวละครเพื่อค้นหาตัวเองและสร้างความมั่นใจ เรามุ่งมั่นแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในทุกที่ที่พวกเขาอยู่ และซีรีส์ที่เน้นโซเชียลนี้คือรูปแบบการเล่าเรื่องที่ลงตัวที่สุด วิธีเป็นเสมือนผืนผ้าใบที่เหมาะอย่างยิ่งในการถ่ายทอดให้เห็นว่า กลิ่นหอมที่ใช่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไร ไม่ว่าคุณจะกำลังออกสำรวจสถานที่ใหม่ ๆ หรือค้นหาตัวตนของคุณเอง เราตั้งตารอที่จะได้เห็นผู้ชมค้นพบการเชื่อมโยงที่สนุกสนานกับคอลเลกชัน ซึ่งถูกสอดแทรกไว้ตลอดทั้งเรื่องราว” Chris Talbott, CEO ของ Native กล่าว

“Dentsu ยึดมั่นในนวัตกรรมมาโดยตลอด ค้นหาหนทางใหม่ในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชม และเชื่อมโยงแบรนด์ผ่านพลังของแฟนคลับ” Geneva Wasserman รองประธานบริหารระดับโลกฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาบันเทิงของ dentsu กล่าว “ไมโครดรามาหรือละครสั้นแนวตั้งกำลังสร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลก และการขยายบทบาทของ dentsu ในรูปแบบที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้ ร่วมกับทีมงานที่ยอดเยี่ยมจาก P&G และ Pixie USA ถือเป็นการจับคู่ที่ลงตัวอย่างยิ่ง แบรนด์อย่าง Native กำลังก้าวเดินอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งมั่นกับการผลิตในระยะสั้นและเข้มข้น พร้อมทดลองแนวทางใหม่ ๆ ในการเข้าถึงลูกค้า จนกลายเป็นมาตรฐานทองคำของคอนเทนต์แบรนด์ที่ทะเยอทะยาน”

“ไมโครดรามาคือวิวัฒนาการตามธรรมชาติของละครโทรทัศน์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ P&G ได้บุกเบิกเมื่อหลายทศวรรษก่อน” Jonas Barnes ผู้ก่อตั้ง Pixie USA สตูดิโอไมโครดรามาสำหรับแบรนด์ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย กล่าว “วันนี้เราภูมิใจที่จะได้สืบสานเจตนารมณ์นั้นเข้าสู่ยุคใหม่ร่วมกับ Native ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและส่วนบุคคล เรากำลังร่วมกันกำหนดอนาคตของการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยความบันเทิง”

เกี่ยวกับ Native

Native ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 เป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลที่ผลิตสินค้าสะอาดและมีประสิทธิภาพโดยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย เจลอาบน้ำ โลชั่นบำรุงผิว สบู่ล้างมือ ยาสีฟัน แชมพู และครีมนวดผม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nativecos.com หรือติดตาม Native ได้ทาง TikTokInstagramFacebook และ LinkedIn

เกี่ยวกับ P&G Studios

P&G Studios พัฒนาและสร้างสรรค์เรื่องราวที่ทรงพลังและน่าติดตาม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงอย่างเป็นธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ต่าง ๆ ของ P&G P&G Studios เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเบื้องหลังโครงการต่าง ๆ เช่น Beyond the Gates (CBS), Culture of Winning: Polynesian Football Pride (Tubi), Coded: The Hidden Love of J.C. Leyendecker (Paramount+) ซึ่งติดรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล Oscar®, A Radical Act: Renee Montgomery (Roku), Fair Play (Hulu), TIME Women of the Year, Queen Collective Films (BET) และการเปิดตัว Seneca Women’s Podcast Network P&G Studios ไม่เพียงเป็นพอร์ตโฟลิโอที่ทรงพลังของแบรนด์ที่มีคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และมีภาวะผู้นำเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในนวัตกรรมมากมายที่บริษัท Procter & Gamble นำเสนอเพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคทั่วโลกอีกด้วย โปรดไปที่ http://www.pg.com เพื่ออ่านข่าวสารและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ P&G และแบรนด์ต่าง ๆ ของบริษัท

เกี่ยวกับ dentsu Entertainment

Dentsu Entertainment เป็นแผนกบันเทิงเฉพาะทางของ dentsu และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจกีฬาและความบันเทิงระดับโลกของ dentsu Dentsu Entertainment มุ่งมั่นที่จะพัฒนา จัดหาเงินทุน ผลิต และทำการตลาดเนื้อหาที่สร้างความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม โดยส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ชม ผู้ถือลิขสิทธิ์ และพันธมิตรแบรนด์ ผลงานของบริษัทครอบคลุมทั้งภาพยนตร์ โทรทัศน์ อนิเมะ เกม และรูปแบบใหม่ ๆ โดยใช้ประโยชน์จากโมเดลเชิงพาณิชย์ที่ล้ำสมัยและความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ระดับโลก เพื่อสร้างเรื่องราวที่จุดประกายการสนทนาทางวัฒนธรรมและเข้าถึงผู้คนบนทุกแพลตฟอร์ม

ไฮไลท์ของผลงานปัจจุบัน ได้แก่ The Angry Birds Movie: 3 (ร่วมกับ Rovio, Flywheel Media และ Paramount Pictures) ซึ่งจะเข้าฉายในเดือนมกราคม 2027 และ Ball Games ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องใหม่ล่าสุดที่ร่วมมือกับ PGA of America และโปรดิวเซอร์ John Cohen (Despicable MeThe Angry Birds Movie)

โครงการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ dentsu ในด้านการลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมด้านความบันเทิง โดยเชื่อมโยงแฟน ๆ ของคอนเทนต์ระดับโลกเข้ากับแบรนด์ที่พวกเขารัก

เกี่ยวกับ dentsu
Dentsu เป็นพันธมิตรด้านการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการให้กับองค์กรชั้นนำระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1901 ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และปัจจุบันมีการดำเนินงานอยู่ในประมาณ 120 ประเทศและภูมิภาค บริษัทมีผลงานที่ได้รับการพิสูจน์ในด้านการบ่มเพาะและพัฒนานวัตกรรม โดยผสานความสามารถของเครือข่ายแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเพื่อพัฒนาโซลูชันการเติบโตแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้า Dentsu นำเสนอการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์แบบครบวงจร (EX) โดยบูรณาการบริการต่าง ๆ ในด้านสื่อ การจัดการประสบการณ์ลูกค้า (CXM) และความคิดสร้างสรรค์ ขณะเดียวกัน แนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (BX) ก็ช่วยผลักดันขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับแบรนด์ ผู้คน และสังคม

Dentsu, Innovating to Impact.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.dentsu.com / www.group.dentsu.com

เกี่ยวกับ Pixie USA

Pixie USA ก่อตั้งขึ้นในปี 2025 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในแอตแลนตา เป็นสตูดิโอผลิตละครสั้นที่เชี่ยวชาญด้านการเล่าเรื่องราวแนวตั้งคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับแบรนด์ สตูดิโอแห่งนี้ก่อตั้งโดยโปรดิวเซอร์ Jonas Barnes โดยพัฒนาและผลิตภาพยนตร์สั้นเชิงละครที่มีการสอดแทรกแบรนด์ต่าง ๆ เข้าไปในเนื้อเรื่องโดยตรง Pixie USA ยืนอยู่แถวหน้าของการเปลี่ยนแปลงในฮอลลีวูดที่มุ่งสู่เนื้อหาแบบซีรีส์ที่เน้นมือถือเป็นหลัก โดยกำหนดนิยามใหม่ให้กับวิธีที่ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับความบันเทิง และวิธีที่แบรนด์ต่าง ๆ จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว

www.pixieusa.com

ติดต่อ:
Matt Cross matt.cross@dentsu.com

ดูรูปภาพประกอบการเผยแพร่ข่าวนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d7f98f6-d0a5-4493-aaf0-a5db98d2c0e9

GlobeNewswire Distribution ID 1001144428


ตัวอย่างและซีรีส์จะเปิดตัวในเดือนมกราคม 2026 โดยจะเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเป็นอันดับแรก ตามด้วยแอปพลิเคชันเฉพาะของแบรนด์

ลอสแอนเจลิส, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Native แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม P&G Studios ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Procter & Gamble และ dentsu Entertainment แผนกหนึ่งของ dentsu ในวันนี้ได้ประกาศเปิดตัว “ไมโครโซป” ความยาวเต็มเรื่องที่แบรนด์ร่วมกันผลิตเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา “The Golden Pear Affair” ซึ่งเป็นซีรีส์สั้นแบบมีบทพูด ผลิตโดย Pixie USA ได้ตีความละครโทรทัศน์คลาสสิกใหม่ โดยปรับให้เข้ากับยุควิดีโอแนวตั้งที่เน้นการรับชมผ่านมือถือเป็นหลัก “ไมโครโซป” รูปแบบใหม่นี้นำเสนอเรื่องราวที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว พร้อมจุดจบที่ชวนลุ้น และพัฒนาการของตัวละครในตอนสั้นกระชับ ซึ่งออกแบบมาเพื่อผู้ชมยุคใหม่ที่คุ้นเคยกับการไถหน้าจอ ไมโครโซปเรื่องนี้มีทั้งหมด 50 ตอน เล่าเรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์แบบราวกับภาพยนตร์ความยาวเต็มเรื่อง จากจุดเริ่มต้นที่ก้าวล้ำในยุคละครวิทยุ จนถึงผลงานในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น Beyond the Gates (CBS), P&G และพันธมิตรยังคงเป็นผู้นำในการพัฒนาวงการละครโทรทัศน์

ตัวอย่างซีรีส์ “The Golden Pear Affair” จาก Native จะเปิดตัวในเดือนมกราคม 2026 และซีรีส์จะเปิดตัวต่อเนื่องบนแพลตฟอร์มโซเชียลยอดนิยม ก่อนที่จะขยายไปยังแอปพลิเคชันเฉพาะของบริษัทเอง ผู้ชมจะได้พบกับเรื่องราวโรแมนติกผสานกับการผจญภัยสุดระทึกที่เพิ่มมิติใหม่ให้กับซีรีส์แนวตั้ง พร้อมทั้งคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Native นำแสดงโดย Nick Ritacco และ Aloyna Real สองนักแสดงละครแนวตั้งชั้นนำที่มีฐานแฟนจำนวนมาก เรื่องราวนี้ถ่ายทอดประเด็นการค้นหาตัวตน การเดินทาง การผจญภัย ความรัก และการตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง การเปิดตัวระยะแรกจะมุ่งเน้นที่ภูมิภาคอเมริกาเหนือ ซึ่งจะสอดรับกับคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันใหม่ของ Native ที่จะวางจำหน่ายบน nativecos.com และ Target ตั้งแต่ปลายธันวาคม 2025 คอลเลกชันนี้มาในชื่อ Global Flavors นำเสนอกลิ่นหอมที่ได้แรงบันดาลใจจากสถานที่ทั่วโลก เพื่อพาคุณออกเดินทางผจญภัยอย่างเพลิดเพลินในทุกครั้งที่อาบน้ำ กลิ่นหอมเหล่านี้และความมุ่งมั่นของ Native ในการใช้สูตรที่สะอาด ปราศจากสารที่ไม่จำเป็น ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับโครงเรื่องหลักและช่วงสำคัญ ๆ ของภาพยนตร์ ซึ่งจะพาคุณเข้าสู่การผจญภัยโรแมนซ์สุดตื่นเต้น

ด้วยการผนึกกำลังระหว่าง Native, P&G Studios และ Pixie USA บริษัท dentsu Entertainment ได้กำหนดทิศทางโครงการทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา เพื่อเล่าเรื่องราวที่สะท้อนบุคลิกแบรนด์อันมีเสน่ห์ของ Native และผลิตภัณฑ์ความงามสูตรสะอาดที่มีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ยึดโยงกับสารสำคัญของแบรนด์ที่ว่า คุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่า คุณคู่ควรกับผลิตภัณฑ์สะอาดที่ใช้แล้วเห็นผลจริง

ไมโครดรามา หรือที่รู้จักกันว่า “ซีรีส์แนวตั้งขนาดสั้น” ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วสู่ปรากฏการณ์บันเทิงระดับโลก โดยคาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้ทั่วโลกถึง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 โดยสหรัฐอเมริกากำลังกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดรองจากจีน กระแสการเติบโตนี้สะท้อนให้เห็นถึงขนาด โอกาส และแรงขับเคลื่อนของรูปแบบดังกล่าว

Dentsu ไม่ได้เพียงเข้ามามีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในการกำหนดอนาคตของวงการนี้ โดยล่าสุด Dentsu Ventures เพิ่งลงทุนในผู้บุกเบิกนวัตกรรมอย่าง Emole ผู้พัฒนาแอปดรามาขนาดสั้น ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแพลตฟอร์มการเล่าเรื่องแห่งอนาคต การลงทุนเชิงกลยุทธ์นี้เสริมแนวทางบูรณาการของ dentsu Entertainment ในการพัฒนาคอนเทนต์ที่มีแบรนด์และทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ทำให้ dentsu ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในเศรษฐกิจครีเอเตอร์และรูปแบบวิดีโอแนวตั้ง โครงการนี้เป็นผลงานล่าสุดจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่าง dentsu Entertainment และ P&G Studios ซึ่งได้ร่วมกันเปิดตัวคอนเทนต์ต้นฉบับมากมาย อาทิ สารคดี Culture of Winning: Polynesian Football Pride ที่ออกฉายเมื่อต้นปีนี้ และซีรีส์สารคดี The Cost of Winning ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Sports Emmy

คำคม

“ที่ P&G Studios เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับวิธีที่ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของเรา” Anna Saalfeld หัวหน้า P&G Studios กล่าว “ไมโครโซปเรื่องนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ขณะเดียวกันก็พยายามสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค พร้อมผลักดันการเติบโตของ Native ด้วยการผสมผสานการเล่าเรื่องราวของแบรนด์แบบคลาสสิกเข้ากับภูมิทัศน์บันเทิงบนมือถือที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรายังคงไว้ซึ่งรูปแบบละครโทรทัศน์ที่ P&G ช่วยบุกเบิกมา และปรับปรุงให้เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ที่เน้นโซเชียลเป็นหลัก”

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พา Native ก้าวสู่โลกบันเทิง ผ่านซีรีส์ ‘ไมโครโซป’ ที่ได้แรงบันดาลใจจากคอลเลกชัน Global Flavors ของเรา ดั่งเช่นกลิ่นหอมที่พาคุณเดินทางรอบโลกโดยไม่ต้องออกจากห้องน้ำ ซีรีส์นี้ก็จะถ่ายทอดการเดินทางผจญภัยของตัวละครเพื่อค้นหาตัวเองและสร้างความมั่นใจ เรามุ่งมั่นแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในทุกที่ที่พวกเขาอยู่ และซีรีส์ที่เน้นโซเชียลนี้คือรูปแบบการเล่าเรื่องที่ลงตัวที่สุด วิธีเป็นเสมือนผืนผ้าใบที่เหมาะอย่างยิ่งในการถ่ายทอดให้เห็นว่า กลิ่นหอมที่ใช่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไร ไม่ว่าคุณจะกำลังออกสำรวจสถานที่ใหม่ ๆ หรือค้นหาตัวตนของคุณเอง เราตั้งตารอที่จะได้เห็นผู้ชมค้นพบการเชื่อมโยงที่สนุกสนานกับคอลเลกชัน ซึ่งถูกสอดแทรกไว้ตลอดทั้งเรื่องราว” Chris Talbott, CEO ของ Native กล่าว

“Dentsu ยึดมั่นในนวัตกรรมมาโดยตลอด ค้นหาหนทางใหม่ในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชม และเชื่อมโยงแบรนด์ผ่านพลังของแฟนคลับ” Geneva Wasserman รองประธานบริหารระดับโลกฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาบันเทิงของ dentsu กล่าว “ไมโครดรามาหรือละครสั้นแนวตั้งกำลังสร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลก และการขยายบทบาทของ dentsu ในรูปแบบที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้ ร่วมกับทีมงานที่ยอดเยี่ยมจาก P&G และ Pixie USA ถือเป็นการจับคู่ที่ลงตัวอย่างยิ่ง แบรนด์อย่าง Native กำลังก้าวเดินอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งมั่นกับการผลิตในระยะสั้นและเข้มข้น พร้อมทดลองแนวทางใหม่ ๆ ในการเข้าถึงลูกค้า จนกลายเป็นมาตรฐานทองคำของคอนเทนต์แบรนด์ที่ทะเยอทะยาน”

“ไมโครดรามาคือวิวัฒนาการตามธรรมชาติของละครโทรทัศน์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ P&G ได้บุกเบิกเมื่อหลายทศวรรษก่อน” Jonas Barnes ผู้ก่อตั้ง Pixie USA สตูดิโอไมโครดรามาสำหรับแบรนด์ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย กล่าว “วันนี้เราภูมิใจที่จะได้สืบสานเจตนารมณ์นั้นเข้าสู่ยุคใหม่ร่วมกับ Native ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและส่วนบุคคล เรากำลังร่วมกันกำหนดอนาคตของการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยความบันเทิง”

เกี่ยวกับ Native

Native ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 เป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลที่ผลิตสินค้าสะอาดและมีประสิทธิภาพโดยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย เจลอาบน้ำ โลชั่นบำรุงผิว สบู่ล้างมือ ยาสีฟัน แชมพู และครีมนวดผม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nativecos.com หรือติดตาม Native ได้ทาง TikTokInstagramFacebook และ LinkedIn

เกี่ยวกับ P&G Studios

P&G Studios พัฒนาและสร้างสรรค์เรื่องราวที่ทรงพลังและน่าติดตาม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงอย่างเป็นธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ต่าง ๆ ของ P&G P&G Studios เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเบื้องหลังโครงการต่าง ๆ เช่น Beyond the Gates (CBS), Culture of Winning: Polynesian Football Pride (Tubi), Coded: The Hidden Love of J.C. Leyendecker (Paramount+) ซึ่งติดรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล Oscar®, A Radical Act: Renee Montgomery (Roku), Fair Play (Hulu), TIME Women of the Year, Queen Collective Films (BET) และการเปิดตัว Seneca Women’s Podcast Network P&G Studios ไม่เพียงเป็นพอร์ตโฟลิโอที่ทรงพลังของแบรนด์ที่มีคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และมีภาวะผู้นำเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในนวัตกรรมมากมายที่บริษัท Procter & Gamble นำเสนอเพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคทั่วโลกอีกด้วย โปรดไปที่ http://www.pg.com เพื่ออ่านข่าวสารและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ P&G และแบรนด์ต่าง ๆ ของบริษัท

เกี่ยวกับ dentsu Entertainment

Dentsu Entertainment เป็นแผนกบันเทิงเฉพาะทางของ dentsu และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจกีฬาและความบันเทิงระดับโลกของ dentsu Dentsu Entertainment มุ่งมั่นที่จะพัฒนา จัดหาเงินทุน ผลิต และทำการตลาดเนื้อหาที่สร้างความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม โดยส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ชม ผู้ถือลิขสิทธิ์ และพันธมิตรแบรนด์ ผลงานของบริษัทครอบคลุมทั้งภาพยนตร์ โทรทัศน์ อนิเมะ เกม และรูปแบบใหม่ ๆ โดยใช้ประโยชน์จากโมเดลเชิงพาณิชย์ที่ล้ำสมัยและความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ระดับโลก เพื่อสร้างเรื่องราวที่จุดประกายการสนทนาทางวัฒนธรรมและเข้าถึงผู้คนบนทุกแพลตฟอร์ม

ไฮไลท์ของผลงานปัจจุบัน ได้แก่ The Angry Birds Movie: 3 (ร่วมกับ Rovio, Flywheel Media และ Paramount Pictures) ซึ่งจะเข้าฉายในเดือนมกราคม 2027 และ Ball Games ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องใหม่ล่าสุดที่ร่วมมือกับ PGA of America และโปรดิวเซอร์ John Cohen (Despicable MeThe Angry Birds Movie)

โครงการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ dentsu ในด้านการลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมด้านความบันเทิง โดยเชื่อมโยงแฟน ๆ ของคอนเทนต์ระดับโลกเข้ากับแบรนด์ที่พวกเขารัก

เกี่ยวกับ dentsu
Dentsu เป็นพันธมิตรด้านการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการให้กับองค์กรชั้นนำระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1901 ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และปัจจุบันมีการดำเนินงานอยู่ในประมาณ 120 ประเทศและภูมิภาค บริษัทมีผลงานที่ได้รับการพิสูจน์ในด้านการบ่มเพาะและพัฒนานวัตกรรม โดยผสานความสามารถของเครือข่ายแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเพื่อพัฒนาโซลูชันการเติบโตแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้า Dentsu นำเสนอการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์แบบครบวงจร (EX) โดยบูรณาการบริการต่าง ๆ ในด้านสื่อ การจัดการประสบการณ์ลูกค้า (CXM) และความคิดสร้างสรรค์ ขณะเดียวกัน แนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (BX) ก็ช่วยผลักดันขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับแบรนด์ ผู้คน และสังคม

Dentsu, Innovating to Impact.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.dentsu.com / www.group.dentsu.com

เกี่ยวกับ Pixie USA

Pixie USA ก่อตั้งขึ้นในปี 2025 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในแอตแลนตา เป็นสตูดิโอผลิตละครสั้นที่เชี่ยวชาญด้านการเล่าเรื่องราวแนวตั้งคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับแบรนด์ สตูดิโอแห่งนี้ก่อตั้งโดยโปรดิวเซอร์ Jonas Barnes โดยพัฒนาและผลิตภาพยนตร์สั้นเชิงละครที่มีการสอดแทรกแบรนด์ต่าง ๆ เข้าไปในเนื้อเรื่องโดยตรง Pixie USA ยืนอยู่แถวหน้าของการเปลี่ยนแปลงในฮอลลีวูดที่มุ่งสู่เนื้อหาแบบซีรีส์ที่เน้นมือถือเป็นหลัก โดยกำหนดนิยามใหม่ให้กับวิธีที่ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับความบันเทิง และวิธีที่แบรนด์ต่าง ๆ จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว

www.pixieusa.com

ติดต่อ:
Matt Cross matt.cross@dentsu.com

ดูรูปภาพประกอบการเผยแพร่ข่าวนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d7f98f6-d0a5-4493-aaf0-a5db98d2c0e9

GlobeNewswire Distribution ID 1001144428

Popular Posts
Advertisement
Calendar
December 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2025 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.