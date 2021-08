ธุรกิจที่ได้รับเกียรติในฐานะที่ ประสบความสำเร็จท่ามกลางโควิด- 19

ผู้ชนะรางวัล Stevie Award

FAIRFAX, Va., Aug. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — องค์กรและผู้บริหารที่ ประสบความสำเร็จจากทั่วโลกได้รั บการยอมรับในฐานะผู้ได้รับรางวั ล Stevie® Awards ระดับ Gold, Silver และ Bronze ใน Annual International Business Awards® ครั้งที่ 18 โปรแกรมรางวัลธุรกิจที่ครอบคลุ มระดับนานาชาติหนึ่งเดียวของโลก

ผู้ชนะถูกเลือกมาจากการเสนอชื่ อมากกว่า 3,700 ชื่อที่ส่งมาจากองค์กรต่างๆ จาก 65 ประเทศ

สามารถดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Gold, Silver และ Bronze จาก Stevie Award 2021 ทั้งหมดแยกตามหมวดหมู่ได้ที่ www.StevieAwards.com/IBA

ผู้บริหารมากกว่า 260 คนจากทั่วโลกได้มีส่วนร่วมเป็น 11 คณะผู้ตัดสินเพื่อตัดสินผู้ที่ จะได้รับรางวัล Stevie

ผู้ได้รับรางวัล Gold, Silver และ Bronze Stevies โดยรวมมากที่สุดได้แก่ Ayala Land of Makati City จากฟิลิปปินส์ ซึ่งได้ถึง 34 รางวัล องค์กรผู้ชนะอื่นๆ ที่ได้รับรางวัล Stevie Awards หลากหลายรายการ ได้แก่ LLYC (33), IBM (23), Viettel Group (22), HALKBANK (20), DHL Express Worldwide (16), Masks4Missions (16), Telkom Indonesia (15), Yapi Kredi (13), Wolters Kluwer (13), Jeunesse Global (11), Tata Consultancy Services (11), Dubai Municipality (10), Zer Central Services and Trade (10), Zimat Consultores (10), AXA Sigorta (9), Google (8), Ooredoo Group (8), Sberbank of Russia (8), Isbank (7), MTR Corporation Limited (7), Thai Life Insurance (7), pH7 Communications (7), Sleepem Global, Inc. (7), Ulled Asociadios C.R.P. S.A. (7), Uniomedia Communications (7) และ VNPT VinaPhone Corporation (7)

LLYC บริษัทการสื่อสารและที่ปรึกษาด้ านกิจการสาธารณะระดับโลกที่มี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุ งมาดริด ประเทศสเปน ได้รับ Gold Stevie Awards 14 รางวัล มากกว่าทุกองค์กรในการแข่งขัน

ทุกองค์กรทั่วโลกมีสิทธิ์เข้าร่ วมแข่งขัน IBA และสามารถส่งผู้เข้าแข่งขั นในหมวดหมู่ต่างๆ ในด้านความสำเร็จด้านการจัดการ การตลาด ประชาสัมพันธ์ การบริการลูกค้า ทรัพยากรมนุษย์ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เทคโนโลยี เว็บไซต์ แอป กิจกรรม และอื่นๆ

โดยจะทำการมอบรางวัลระหว่างพิธี มอบรางวัลแบบเสมือนในวันที่ 8 ธันวาคม 2021

เกี่ยวกับ Stevie® Awards

Stevie Awards มีจัดขึ้นทั้งหมด 8 โปรแกรม โดยมีรางวัล Asia-Pacific Stevie Awards, รางวัล German Stevie Awards, รางวัล Stevie Awards ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ, รางวัล American Business Awards®, รางวัล International Business Awards®, รางวัล Stevie Awards สำหรับพนักงานดีเด่น, รางวัล Stevie Awards สำหรับสตรีในธุรกิจ และรางวัล Stevie Awards สำหรับการขายและบริการลูกค้า การแข่งขัน Stevie Awards ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า 12,000 รายการในแต่ละปีจากองค์กรทั่ วโลกกว่า 70 ประเทศ นับเป็นเกียรติแก่องค์กรทุ กประเภทและขนาดรวมถึงบุคคลที่ อยู่เบื้องหลักองค์กรนั้นด้วย ซึ่งรางวัล Stevie เป็นเสมือนเครื่องหมายแห่ งผลงานอันโดดเด่นในที่ ทำงานจากทั่วโลก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stevie Awards ได้ที่ http://www. StevieAwards.com

ติดต่อด้านการตลาด

Nina Moore

[email protected]

+1 (703) 547-8389

รูปภาพประกอบของการแถลงนี้ สามารถรับชมได้ที่: https:// www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 481046f1-ae07-4101-90b5- 5dc3f84b9676/th