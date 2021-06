Sophi.io ชนะรางวัล INMA Global Media Awards สองรางวัล

ตรอนโต, June 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Sophi.io แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพและการคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ The Globe and Mail ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะรางวัล International News Media Association (INMA) Global Media Awards ในสองประเภท ได้แก่ การใช้ข้อมูลเพื่อทำให้เป็นอัตโนมัติหรือปรับให้เข้ากับตัวบุคคลได้ดีที่สุด (Best Use of Data to Automate or Personalize) และ Best in Show สำหรับอเมริกาเหนือ

“INMA Global Media Awards มุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในทุ กด้านของธุรกิจด้านสื่อ” Phillip Crawley ผู้เผยแพร่และ CEO ของ The Globe and Mail กล่าว “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ระบบ Paywall ไดนามิกแบบเรียลไทม์ของ Sophi ชนะรางวัลในสองประเภท และเทคโนโลยีการจัดรูปแบบการพิ มพ์อัตโนมัติที่ล้ำสมัยของ Sophi ได้รับการเสนอชื่อสำหรับการใช้ งานร่วมกับ Naviga และ Agderposten”

Sophi ยังได้รับอันดั บสองในประเภทแนวคิดริเริ่มที่ดี ที่สุดในการรับผู้สมัครใช้บริ การ (Best Initiative to Acquire Subscribers) และการใช้ข้อมูลเพื่อกระตุ้ นการสมัครใช้บริการ เนื้อหา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ดีที่ สุด (Best Initiative to Acquire Subscribers) และเข้ารอบสุดท้ายในประเภทต่ อไปนี้: แนวคิดริเริ่มที่ดีที่สุ ดในการลงทะเบียนผู้ใช้ (Best Initiative to Register Users) และผลิตภัณฑ์และนวั ตกรรมทางเทคโนโลยีที่ดีที่สุด (Best Product and Tech Innovation)

การแข่งขันในปีนี้มีผู้เข้าร่วม 644 รายการจาก 212 แบรนด์ข่าวใน 37 ประเทศ คณะผู้ตัดสินที่เป็นผู้เชี่ ยวชาญด้านสื่อ 44 คนที่มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ล้ำ สมัย แนวคิดที่โดดเด่น ความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยม การคิดเชิงนวัตกรรม และการประสานงานกันระหว่ างแพลตฟอร์มของผู้ชนะ

“การใช้ข้อมูลอย่างยอดเยี่ยมที่ มาพร้อมผลกระทบมหาศาล การปรับแต่ง Paywall เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็ จในธุรกิจระบบสมัครสมาชิกดิจิทั ลสำหรับสื่อข่าว การเข้าแข่งขันนี้แสดงถึงหลั กฐานเพิ่มเติมที่ทำให้เห็นว่ าทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นความจริง” หนึ่งในคณะผู้ตัดสินได้พูดเกี่ ยวกับเทคโนโลยี Paywall “การพัฒนาโมเดลคาดการณ์แนวโน้ มผู้ใช้และเนื้อหาเป็นแนวทางปฏิ บัติที่ดีที่สุดที่ผู้อื่ นสามารถเรียนรู้ได้” ผู้ตัดสินอีกคนกล่าว

ผู้ตัดสินอีกคนได้ตั้งข้อสั งเกตว่า: “การปรับแต่งได้ตามความต้ องการด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่น่ าเหลือเชื่อ และการตอบรับความต้องการที่ จะแทรกความสามารถด้านวิ ทยาศาสตร์ข้อมูลลงในองค์กรข่ าวได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผลกระทบและตัวเลขที่ยอดเยี่ยม”

ระบบ Paywall ไดนามิกแบบเรียลไทม์ของ Sophi ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อวิเคราะห์ทั้งเนื้ อหาและพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่ อกำหนดว่าเวลาใดที่จะเก็บเงิ นจากผู้อ่านหรือสอบถามอี เมลแอดเดรส และเวลาใดที่ไม่ควรทำ ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสมกั บผลลัพธ์หลายรายการพร้อมกัน (เช่น กลุ่มสินค้าหรือจุดราคาที่แตกต่ างกัน) และยังสามารถทำงานได้ดี ในสถานการณ์ที่ไม่มีข้อมูลได้

Sophi เป็นแพลตฟอร์ม AI ที่ช่วยให้ผู้เผยแพร่ระบุเนื้ อหาที่สำคัญที่สุดและใช้ ประโยชน์จากระบบดังกล่าวเพื่ อบรรลุเป้าหมายหลักทางธุรกิจได้ เช่น การสมัครสมาชิกสูงสุด ขณะนี้ผู้เผยแพร่ในสี่ทวีปใช้ เทคโนโลยี AI/ML ของ Sophi เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจด้าน Paywall, ระบบอัตโนมัติของเว็บไซต์ และการพิมพ์อัตโนมัติ

โซลูชันจัดรูปแบบการพิมพ์อั ตโนมัติของ Sophi ซึ่งขับเคลื่อน Naviga Publisher ได้รับการยกย่องในประเภทผลิตภั ณฑ์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ ดีที่สุด (Best Product and Tech Innovation) ผู้ตัดสิน INMA ได้ให้ความเห็นว่า: “Sophi ในฐานะที่เป็นโมเดลแรกที่สร้ างขึ้นมา เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ ยมของโซลูชันจัดรูปแบบการพิมพ์ อัตโนมัติ เป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่เห็นว่ าหน้าที่ของบรรณาธิการจะเหลื อแค่เพียงการเลือกเนื้อหาเท่านั้ น ระบบอัตโนมัติถึง 80% ของหน้าบรรณาธิการของหนังสือพิ มพ์อาจเป็นสิ่งที่จะเข้ามาเปลี่ ยนโฉมอุตสาหกรรมการพิมพ์”

ในปีที่ผ่านมา Sophi ยังได้รับรางวัล Online Journalism Award (OJA) สำหรับนวัตกรรมทางเทคนิ คในการให้บริการวารสารศาสตร์ดิ จิทัล ซึ่งมอบให้โดย Online News Association (ONA) และรางวัล World Digital Media Award และ North American Digital Media Award ที่มอบให้โดย The World Association of News Publishers (WAN-IFRA) ในประเภท Best Digital News Start-up

เกี่ยวกับ Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) ถูกพัฒนาขึ้นโดย The Globe and Mail เพื่อช่วยผู้เผยแพร่เนื้ อหาในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และยุทธวิธีที่สำคัญ ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือเพิ่ มประสิทธิภาพและการคาดการณ์ที่ ขับเคลื่อนด้วย AI และ ML ซึ่งประกอบด้วย Sophi Site Automation และ Sophi Dynamic Paywall รวมถึง Sophi Analytics ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสำหรับผู้เผยแพร่เนื้อหา Sophi ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงเมตริ กที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุ ณมากที่สุด เช่น การรักษาผู้สมัครสมาชิ กและการเข้าซื้อกิจการ การมีส่วนร่วม ความใหม่ ความถี่และปริมาณ