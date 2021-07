Sophi.io ของ The Globe and Mail คว้ารางวัล North American Digital Media Award จาก WAN-IFRA

โตรอนโต, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Sophi.io ระบบอัตโนมัติ การเพิ่มประสิทธิภาพ และการคาดการณ์ที่ใช้ปัญญาประดิ ษฐ์ของ The Globe and Mail ได้รับรางวัล North American Digital Media Award ประจำปี 2021 จาก WAN-IFRA ในหมวด Best Paid Content Strategy นี่เป็นรางวัลที่สี่ของ Sophi ในเดือนที่ผ่านมา

รางวัล North American Digital Media Awards มอบให้เป็นเกียรติแก่ผู้เผยแพร่ ที่ได้นำเสนอโครงการสื่อดิจิทั ลที่ล้ำสมัย โดดเด่น และไม่เหมือนใครในปีที่ผ่านมา

“เทคโนโลยี [Dynamic Paywall] ทำให้ The Globe and Mail เข้าใจพฤติกรรมของผู้อ่านอย่ างแท้จริง นำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุ ดในการโฆษณาและเนื้อหาที่ต้ องชำระเงิน พร้อมปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่ างชาญฉลาด” WAN-IFRA กล่าวในตอนที่ประกาศผล

Phillip Crawley, CEO และผู้เผยแพร่ของ The Globe and Mail กล่าวว่า: “การได้รับรางวัล WAN-IFRA North American Digital Media Award เป็นปีที่สองติดต่อกัน แสดงถึงความสามารถของ Sophi ในการแสดงให้อุตสาหกรรมการพิมพ์ เห็นว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร เราภูมิใจที่สามารถนำเสนอเครื่ องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ ML เหล่านี้ให้กับองค์กรทั่วโลก”

Sophi.io ถูกพัฒนาขึ้นโดย The Globe and Mail เพื่อช่วยห้องข่าวในการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีที่ สำคัญ ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่ ประกอบด้วย Sophi Automation และ Sophi for Paywalls รวมถึง Sophi Analytics ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสำหรับห้องข่าว

Sophi เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ช่ วยให้ผู้เผยแพร่ระบุและใช้ ประโยชน์จากเนื้อหาที่มีค่าที่ สุดของตนได้ ซึ่งจะมี ความสามารถในการคาดการณ์ที่มี ประสิทธิภาพ โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ Sophi Dynamic Paywall เป็น Paywall ระบบอัตโนมัติบนไซต์แบบไดนามิ กเรียลไทม์เต็มรูปแบบที่ปรับแต่ งได้ตามต้องการที่วิเคราะห์ทั้ งเนื้อหาและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อกำหนดว่าเวลาใดที่จะเก็ บเงินจากผู้อ่านหรือสอบถามอี เมลแอดเดรส และเวลาใดที่ไม่ควรทำ

ในฐานะผู้ชนะรางวัลในอเมริ กาเหนือ ทำให้ตอนนี้ Sophi เป็นผู้แข่งขันสำหรับ WAN-IFRA World Digital Media Awards ซึ่งมีผู้ชนะจากอเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อินเดีย และตะวันออกกลางเข้าแข่งขัน

เกี่ยวกับ Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) เป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิ ภาพและการคาดการณ์ที่ขับเคลื่ อนโดย AI ที่พัฒนาโดย The Globe and Mail บริษัทสื่อข่าวระดับแนวหน้ าของแคนาดา เพื่อช่วยผู้เผยแพร่เนื้ อหาในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และยุทธวิธีที่สำคัญ โซลูชันของ Sophi มีให้บริการตั้งแต่ Sophi Site Automation และ Sophi for Paywalls ไปจนถึง Sophi Analytics ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสำหรับผู้เผยแพร่เนื้อหา Sophi ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงเมตริ กที่มีความสำคัญต่อธุรกิจมากที่ สุด เช่น การรักษาผู้สมัครสมาชิ กและการเข้าซื้อกิจการ การมีส่วนร่วม ความใหม่ ความถี่และปริมาณ