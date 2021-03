Sea Electric นัดเจรจาซื้อชุดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 1,000 ชุดจาก Soundon New Energy Technology Co.

การซื้อแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ กำหนดไว้สำหรับสหรัฐอเมริกาหลั งจากการจัดหาเงินทุนเพื่อการถื อหุ้น 42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับ SEA Electric

Soundon New Energy Technology Co

ลอสแองเจลิส, March 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — บริษัทเทคโนโลยียานยนต์ระดั บโลก SEA Electric พร้อมด้วยเทคโนโลยี SEA-Drive® ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งเป็นเคล็ดลับเบื้องหลั งความเป็นผู้นำของบริษัทในด้ านระบบไฟฟ้าของยานพาหนะเพื่ อการพาณิชย์ ได้ขยายขอบเขตการเข้าถึงไปทั่ วโลกด้วยการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ไฟฟ้า 1,000 ชุดจากพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่ ยาวนาน Soundon New Energy Technology Co. ข้อตกลงใหม่นั้นเกิดขึ้นทันที หลังจากที่ SEA Electric ได้ประกาศข่าวการจัดหาเงินทุ นจำนวน 42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เนื้อหาและรูปภาพเต็ม: https:/ /www.dropbox.com/sh/ dulvd9izcotdfsm/ AACe1q0VJpjuGHNfaWgbFPBpa?dl=0 )

Soundon ผู้ให้บริการแบตเตอรี่แต่เพี ยงผู้เดียวของ SEA Electric ตั้งแต่ปี 2012 ได้พัฒนาโซลูชันแบตเตอรี่ SEA-Drive® เจ็ดรายการในระหว่ างการร่วมงานกันของทั้งสองบริษั ทในด้านของรถยนต์ไฟฟ้าเพื่ อการพาณิชย์ ด้วยความสัมพันธ์ใหม่นี้ SEA Electric ได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ด้านต้ นทุนของความเชี่ยวชาญด้านเทคนิ คด้านแบตเตอรี่และอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์พลังงานของ Soundon รวมถึงประสิทธิภาพในการผลิต ส่งผลให้การผลิตแบตเตอรี่อยู่ ระหว่างดำเนินการโดยคาดว่าจะแล้ วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2021 ข้อตกลงดังกล่าวยังช่วยให้ SEA Electric สามารถลดต้นทุนต่อหน่วยของกิ โลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ได้สูงถึง 36 เปอร์เซ็นต์

SEA-Drive® 120 ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ SEA Electric ที่บรรจุพลังงาน 138 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)

ตามที่ Tony Fairweather ประธานและผู้ก่อตั้ง SEA Electric ได้กล่าวว่า Soundon ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำระดั บโลกในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี แบตเตอรี่เท่านั้น แต่ยังได้รับการยกย่องในด้านคุ ณภาพของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบที่ตรงเวลา และการตั้งราคาเพื่อแข่งขัน “ความสัมพันธ์ระยะยาวของเรากับ Soundon เป็นการร่วมงานเชิงพาณิชย์ที่ ประสบความสำเร็จอย่ างมากและเราคาดหวังว่าจะแบ่งปั นความสำเร็จระดับโลกของเราอย่ างต่อเนื่องตลอดเส้นทาง” ในขณะที่แบตเตอรี่ 1,000 ชุดเริ่มต้นส่วนใหญ่กำหนดไว้ สำหรับสหรัฐอเมริกา ยอดคงเหลือจะถูกส่งไปยังคลังสิ นค้าของ SEA Electric ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ พร้อมกับการเข้าสู่ตลาดยุโรปครั้ งแรกของบริษัท

เทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะและเป็ นกรรมสิทธิ์ของ SEA Electric เหมาะสำหรับแพลตฟอร์ม OEM หลายร้อยแพลตฟอร์มด้วยคำสั่งซื้ อขนาดใหญ่ที่สามารถใช้งานได้กั บรุ่นระบบไฟฟ้าหลักสามรุ่น:

SEA-Drive ® 70 – บรรจุพลังงาน 88 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)

70 – บรรจุพลังงาน 88 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) SEA-Drive ® 100 – บรรจุพลังงาน 101 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)

100 – บรรจุพลังงาน 101 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) SEA-Drive® 120 – บรรจุพลังงาน 138 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)

การดำเนินการผลิตระดับโลกของ Soundon ตั้งอยู่บนพื้นที่แปดตารางไมล์ ภายในมณฑลหูหนานในประเทศจีน และใช้การผสมผสานระหว่างหุ่ นยนต์ สติปัญญาขั้นสูง ระบบดิจิทัลขั้นสูง และระบบอัตโนมัติขั้นสูงเพื่ อผสานรวมโซลูชันโรงงานอัจฉริ ยะที่ครอบคลุม ตั้งแต่การผลิตที่เข้ มงวดและการจัดการด้านสิ่งแวดล้ อมไปจนถึงการประกันคุณภาพ โรงงานแห่งนี้ถือเป็นอันดับหนึ่ งและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลั งงานใหม่

Wu Peng รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของ Soundon ให้ความเห็นว่า “เหตุการณ์ครั้งนี้เป็ นความสำเร็จครั้งสำคัญในการร่ วมมือกับ SEA Electric การได้รับคำสั่งซื้อ 1,000 ชุดนี้ไม่เพียงแต่ จะอำนวยความสะดวกในการเติบโตทั่ วโลกของ SEA Electric แต่ยังทำให้ Soundon เป็นผู้นำในตลาดส่งออกสำหรั บรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อีกด้วย ซึ่งเป็นชัยชนะสำหรับทุกฝ่าย”

หลังจากการเติบโตอย่ างมากในตลาดใหม่ SEA Electric ได้ประกาศปิดการจัดหาเงินทุ นสำหรับบุคคลในวงจำกัดเบื้องต้ นสำหรับรายได้รวมประมาณ 42 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รายได้สุทธิจากการลงทุนจะช่ วยให้ SEA Electric สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กั บตำแหน่งผู้นำตลาดด้านระบบไฟฟ้ าของยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์อี กทั้งยังระดมทุนยอดแบ็คล็ อคจำนวนมากและอำนวยความสะดวกให้ กับโครงการนำร่องกับผู้ปฏิบัติ งานมากขึ้น

ด้วยสำนักงานใหญ่ระดั บโลกและการเป็นผู้ นำในลอสแองเจลิส ปัจจุบัน SEA Electric มีการดำเนินงานใน 5 ประเทศและมีการทดสอบและการให้ บริการของผู้รับจ้างผลิตอุปกรณ์ ตามแบบฐาน (“OEM”) มากกว่าหนึ่งล้านไมล์ในทุกตลาด

ปัจจุบัน SEA Electric เป็นพันธมิตรกับ OEM ของยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการและ Upfitter เพื่อส่งมอบรถบรรทุกที่ไม่มี การปล่อยมลพิษรุ่นใหม่และมี กำหนดส่งมอบยานพาหนะไฟฟ้าเพื่ อการพาณิชย์มากกว่า 1,000 คันในปีนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าจะมี ยานพาหนะมากกว่า 15,000 คันบนท้องถนนก่อนสิ้นปี 2023

เกี่ยวกับ SEA Electric

บริษัทเทคโนโลยียานยนต์ระดับโลก SEA Electric ก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียในปี 2012 โดยสร้างเทคโนโลยีระบบพลั งงานไฟฟ้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ ของตน (รู้จักกันในชื่อ SEA-Drive®) สำหรับกลุ่มยานพาหนะขนส่ งและกระจายสินค้าในเมืองทั่วโลก

SEA Electric ได้รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางในฐานะผู้นำตลาดด้ านระบบไฟฟ้าของยานพาหนะเพื่ อการพาณิชย์ในระดับโลกโดยมี การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานใน 7 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไทย อินโดนีเซียและแอฟริกาใต้ โดยมีการดำเนินการระหว่ างประเทศที่ผ่านการทดสอบโดย OEM และการให้บริการโดยอิสระมากกว่ าหนึ่งล้านไมล์

บริษัทมีตัวแทนฝ่ายขาย ฝ่ายให้บริการหลังการขายและวิ ศวกรรมในบริษัทในเครือทั้งหมด โดยที่ SEA Electric ในอเมริกาเหนือมีกำลังการผลิตที่ มากที่สุดที่มากกว่า 30,000 หน่วยต่อปี

เกี่ยวกับ Soundon New Energy Technology Co.

Soundon New Energy Technology Co., Ltd. เป็นบริษัทส่วนใหญ่ของ Sound Group ซึ่งเป็นองค์กรอุตสาหกรรมปกป้ องสิ่งแวดล้อมชั้นนำของจีน Soundon เป็นผู้ให้บริการครบวงจรที่เชี่ ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาพลั งงานแบตเตอรี่ลิเธียมและโซลูชั นแบบบูรณาการ Soundon New Energy ตั้งอยู่ในเมือง Xiangtan มณฑลหูหนาน ประเทศจีนมุ่งมั่นที่จะวิจั ยและผลิตพลังงานแบตเตอรี่ลิเธี ยมและโซลูชันระบบไฟฟ้า

ติดต่อ: Deb Pollack/Strategic Communications

(t) 805.320.9248 (e) [email protected]

สามารถรับชมรู ปภาพประกอบของการแถลงนี้ได้ที่: https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ acb07b92-7f95-4d0d-b452- e83784b8e1f2/th

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 156f694e-1090-48df-ad48- 4122d3550912/th