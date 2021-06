Nikkiso Cryogenic Services ประกาศว่า Asas Aljood (ซาอุดิอาระเบีย) จะเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

เทเมคูลา, แคลิฟอร์เนีย, June 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (ต่อไปนี้ขอเรียกว่า “กลุ่ม”) บริษัทในเครือ Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) ภูมิใจที่จะประกาศว่าพวกเขาได้ ลงนามในข้อตกลงเพื่อให้ Asas Aljood เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับอนุ ญาตสำหรับ Nikkiso Cryogenic Services (NCS) ในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

ด้วยการเติบโตของตลาดตะวั นออกกลาง ข้อตกลงนี้จะช่วยให้กลุ่มเป็นที่ รู้จักอย่างกว้างขวางในภูมิ ภาคของตนในด้านก๊าซสำหรับอุ ตสาหกรรม ไฮโดรเจน การแปรรูปก๊าซธรรมชาติและอุ ตสาหกรรมปิโตรเคมี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป Asas Aljood จะใช้การประชุมเชิงปฏิบัติ การในพื้นที่ของตนเพื่อส่ งมอบบริการหลังการขายและการสนั บสนุนสำหรับทั้งปั๊มและตั วขยายเทอร์โบ รวมถึงการบรรจุ การซ่อมแซม อะไหล่ และบริการภาคสนาม

Asas Aljood ตั้งอยู่ในเมืองดัมมาม จะให้บริการเพื่อให้ธุรกิจเป็ นที่รู้จักมากขึ้นกว่าเดิมในภู มิภาคของเรา นอกเหนือจากการดำเนินงานในตะวั นออกกลางของกลุ่มในเมืองชาร์ จาห์ (UAE)

“ความร่วมมือครั้งใหม่นี้ระหว่ าง Nikkiso และ Asas Aljood ทำให้เราเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้ นระดับภูมิภาคในซาอุดิอาระเบีย และเสริ มความสามารถของเราในการให้บริ การตลาดตะวันออกกลางได้ดียิ่งขึ้ น” Jim Estes ประธานของ Nikkiso Cryogenic Services กล่าว “ผมหวังว่าจะยังคงให้บริ การและการสนับสนุนที่มีคุณภาพสู งสุดแก่ลูกค้าของ Nikkiso ต่อไปโดยขจัดการขัดข้ องของระบบที่มีค่าใช้จ่ายสู งในการดำเนิ นงานและกระบวนการของพวกเขา”

Asas Aljood เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านบริ การสนับสนุนและบำรุงรักษาในอุ ตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ปิโตรเคมีและพลังงาน เป็นต้น

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd.) บริษัทสมาชิกผลิตอุปกรณ์แปรรู ปก๊าซไครโอเจนทางวิ ศวกรรมและโรงงานที่มี กระบวนการขนาดเล็กสำหรับก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG), บริการที่ดีและอุตสาหกรรมก๊ าซสำหรับอุตสาหกรรม Cryogenic Industries ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว เป็นบริษัทแม่ของ ACD, Cosmodyne และ Cryoquip และเป็นกลุ่มที่ควบคุมโดยทั่ วไปซึ่งมีหน่วยงานปฏิบัติ การประมาณ 20 แห่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com

