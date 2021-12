เตเมคูลา รัฐแคลิฟอร์เนีย วันที่, Dec. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (กลุ่มบริษัท) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Nikkiso Co., Ltd (Japan) มีความภูมิใจที่จะประกาศว่ าทางกลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมกับ California Fuel Cell Partnership (CaFCP) ในฐานะตัวแทน

สมาคมดังกล่าวกำลังผลักดันให้มี การจัดตั้งสถานีเติมเชื้อเพลิ งไฮโดรเจน 200 แห่งภายในปี 2025 เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยช่วยให้รถยนต์ รถบรรทุก และรถโดยสารปล่อยมีการปล่อยมลพิ ษเป็นศูนย์ การร่วมเป็นสมาชิกของ CaFCP เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่ นของกลุ่มบริษัทในการเป็นผู้ นำด้านการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่ ผู้คนมีสุขภาพดีขึ้น นอกจากนี้ ทางกลุ่มบริษัทยังได้ ขยายการดำเนินธุรกิจทั่วโลก โดยเปิดศูนย์วิศวกรรมและบริ การแห่งใหม่ในฮูสตันและเกาหลี ในปีนี้ และศูนย์แห่งใหม่ในเยอรมนีในปี 2022

Peter Wagner ประธานกรรมการบริหารของ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่ วนหนึ่งของ CaFCP ในการจัดหาทางเลือกเพื่อพลั งงานสะอาด และหวังว่าจะได้ร่วมมือกับสมาชิ กรายอื่น ๆ ของ CaFCP ในตลาดเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเซลล์ เชื้อเพลิงต่อไป”

ขณะนี้กำลังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไฮโดรเจนใหม่ ๆ หลายประเภท เช่น ปั๊มเติมเชื้อเพลิ งไฮโดรเจนแบบเคลื่อนที่เครื่ องแรก ปั๊มไฮโดรเจนแบบลูกสูบความจุสูง / แรงดันสูง และสถานีเติมเชื้อเพลิ งไฮโดรเจนเหลวแบบบรรจุในภาชนะ นอกเหนือจากความสามารถในการให้ บริการด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ และโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็ จเต็มรูปแบบ

ข้อมูลเกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

บริษัทสมาชิก Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตอุปกรณ์แปรรูปก๊ าซไครโอเจนทางวิ ศวกรรมและโรงงานขนาดเล็กสำหรั บแปรรูปก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) บริการจัดการหลุมปิโตรเลียมหลั งการขุดเจาะ และอุตสาหกรรมก๊าซสำหรับอุ ตสาหกรรม Cryogenic Industries ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว โดยเป็นบริษัทแม่ของ ACD, Cosmodyne และ Cryoquip และเป็นกลุ่มที่ควบคุมโดยทั่ วไปซึ่งมีหน่วยงานปฏิบัติ การประมาณ 20 แห่ง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com