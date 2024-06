Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group เตรียมส่งมอบสถานีไฮโดรเจนที่มาจากของเหลวประมาณสองโหลในเกาหลีใต้

รถบัสไฮโดรเจน

เตเมคูลา, แคลิฟอร์เนีย, June 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกอุตสาหกรรมของ Nikkiso Co. Ltd. ประกาศว่าหลังจากที่ได้มีการรับรางวัลจากทาง SK Plug Hyverse ไปล่าสุด ทางกลุ่มบริษัทได้มีสัญญาในการสร้างและบำรุงรักษาสถานีบริการน้ำมันไฮโดรเจนที่มาจากของเหลว (LH2) ปริมาณประมาณสองโหลในเกาหลีใต้

เนื่องจากรถบัสและรถบรรทุกสำหรับการทำงานก่อสร้างหรืองานหนักมีจำนวนมากขึ้นและพากันต่างมองหาวิธีที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในขณะที่ยังคงรักษาความสามารถในการขับขี่ในระยะทางไกลได้ ผู้ให้บริการกลุ่มยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ขนส่ง และหน่วยงานต่าง ๆ ต่างมองกันไปที่ไฮโดรเจนเหลวเป็นโซลูชันสำหรับการเติมน้ำมันอย่างรวดเร็วและสำหรับการเดินทางไกล ประสบการณ์ในการพัฒนาและผลิตปั๊มไครโอเจนิกมานานกว่า 70 ปีและสถานีเติมเชื้อเพลิงทางเลือกมาเป็นเวลา 26 ปีของ Nikkiso นั้นกำลังเป็นที่สนใจของบริษัทต่าง ๆ ในการเข้ามาเป็นพันธมิตรเช่น SK Plug Hyverse ที่มีความสามารถเพื่อช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจไฮโดรเจนของเกาหลีใต้

“SK Plug Hyverse เป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่สำหรับ Nikkiso ในเกาหลีใต้ เพราะเราร่วมกันนำความสามารถที่ยอดเยี่ยมและบุคลากรมาสนับสนุนแนวทางที่ก้าวหน้าของเกาหลีใต้ในการสร้างเศรษฐกิจไฮโดรเจนที่สามารถแข่งขันได้” Peter Wagner ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases กล่าว “Nikkiso ชื่นชมแนวทางที่มีประสิทธิผลและใช้งานได้จริงของเกาหลีใต้ในการขยายขนาดเศรษฐกิจไฮโดรเจน และเราหวังว่าจะมีโอกาสเพิ่มเติมที่จะได้สนับสนุนความพยายามของพวกเขา”

“มีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่มีสถานีเติมเชื้อเพลิงแบบบูรณาการในแนวดิ่งของ Nikkiso พร้อมระบบการทำให้เป็นของเหลวภายในองค์กรและระบบการโหลดรถพ่วง ปั๊มไครโอเจนิก ท่อหุ้มฉนวนสุญญากาศ ถังฉนวนสุญญากาศ เครื่องระเหยไอความเย็นจัด การควบคุมทางอุตสาหกรรม การอนุญาต การติดตั้งและการบริการบำรุงรักษา ” Mike Mackey ประธานฝ่ายการเติมเชื้อเพลิงและโซลูชันของ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases กล่าว “เราสร้างสถานีเติมเชื้อเพลิงทางเลือกมาตั้งแต่ปี 1998 และเราภูมิใจที่งานที่เราทำนั้นได้สนับสนุนให้โลกนี้สะอาดและดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น”

สถานีไฮโดรเจนเหลวหลายแห่งในเกาหลีใต้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ซึ่งประสบความสำเร็จในการเติมเชื้อเพลิงให้กับรถโดยสารกันอย่างต่อเนื่องกัน และเรากำลังเพิ่มกำลังการผลิต สถานีที่เหลือในเกาหลีใต้จะเริ่มเปิดให้บริการในอีก 12 เดือนข้างหน้า

เกี่ยวกับกลุ่ม Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

กลุ่ม Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group นั้นเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านอุปกรณ์ไครโอเจนิก เทคโนโลยีและการใช้งานสำหรับกลุ่มตลาดพลังงานสะอาดและก๊าซอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทมีพนักงานมากกว่า 1,600 คนใน 22 ประเทศและบริหารงานโดย Cryogenic Industries, Inc. ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ Nikkiso Co., Ltd. เป็นเจ้าของทั้งหมด (TSE: 6376)

ติดต่อด้านสื่อ

Lisa Adams

Lisa.adams@nikkisoceig.com

โทร: +1 (405) 492-1689

เกี่ยวกับ Nikkiso Co. Ltd.

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1953 Nikkiso ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางสังคมโดยได้มีการคาดการณ์เวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีครั้งแรกและผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของโลกและญี่ปุ่น ในธุรกิจอุตสาหกรรม Nikkiso ได้สร้างตลาดใหม่โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเลือดในธุรกิจการแพทย์ โดยยังรวมถึงโครงสร้างการบิน CFRP (พลาสติกเสริมคาร์บอนไฟเบอร์) ในธุรกิจการบินและอวกาศ

เกี่ยวกับ SK Plug Hyverse

SKPH เป็นการร่วมทุนระหว่าง SK E&S และ Plug Power Inc ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันไฮโดรเจนแบบครบวงจรสำหรับเศรษฐกิจไฮโดรเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เพื่อดำเนินธุรกิจโซลูชันแบบครบวงจรตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าไฮโดรเจนสะอาดในเอเชีย

