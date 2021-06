Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ประกาศจัดตั้งบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd ในมาเลเซีย

เทเมคูลา, แคลิฟอร์เนีย, June 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Group) บริษัทในเครือ Nikkiso Co., Ltd (Japan) มีความภูมิใจที่จะประกาศการก่ อตั้งบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 บริษัทนี้เป็นตั วแทนของการรวมหน่วยธุรกิจสองแห่ งในประเทศมาเลเซียของเรา: Cryogenic Industries และ Cryoquip ในโรงงานร่วมแห่งใหม่

การควบรวมกิจการครั้งนี้ถือเป็ นอีกก้าวหนึ่งในกลยุทธ์การเติ บโตขององค์กรโดยรวมของกลุ่ม โดยเน้นถึ งความสามารถของตนในการให้การสนั บสนุนทั้งในระดับสากลและระดับภู มิภาคสำหรับการขายและการบริการ การเปลี่ยนชื่อจะเน้นการสนับสนุ นและความแข็งแกร่งของกลุ่มใหญ่ ขึ้น โดย Clean Energy เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตและ Industrial Gases เป็นรากฐานหลัก

โรงงานแห่งใหม่ที่ใหญ่ขึ้นนี้ ให้โครงสร้างการสนับสนุนที่แข็ งแกร่งสำหรับการเติบโตในอนาคต สถานที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุ ดในภูมิภาคเพื่อรองรับลูกค้ ารายสำคัญและให้ความสำคัญกับพลั งงานสะอาดมากขึ้น อาคารขนาด 56,400 ตารางฟุตนี้มีขนาดใหญ่เป็ นสองเท่าของศูนย์เดิม โดยมีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้ นสำหรับความคล่องตั วของการโหลดและการผลิตสำหรั บเครื่องทำไอระเหย, กลุ่มผลิตภัณฑ์สูญญากาศ, กระบวนการผลิตและการประกอบ Skid, งานตกแต่งใหม่ ตลอดจนชิ้นส่วนและบริการของปั๊ม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มี การแบ่งปันทรัพยากรกับบริษั ทในกลุ่ม Nikkiso อื่นๆ (สนับสนุน Nikkiso Cryo หรือการผลิต LEWA SEA และ/หรือ Skid สำหรับ Geveke Malaysia)

ตามที่ Tim Born รองประธานของ Nikkiso CE&IG สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโอเชียเนียได้กล่าว

“โรงงานแห่งใหม่นี้จะเป็นแหล่ งรวมอุปกรณ์ การติดตั้ง และบริ การในกระบวนการไครโอเจนของ Nikkiso CE&IG Group แบบครบวงจร การควบรวมธุรกิจสองแห่ งของเราในมาเลเซียและความตั้ งใจที่จะขยายสิ่ งอำนวยความสะดวกและความสามารถขอ งเราเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่ นของกลุ่มของเราในภูมิภาคนี้ โรงงานแห่งใหม่ของเราจะให้ การสนับสนุนในท้องถิ่นอย่างทั นท่วงทีสำหรับผลิตภัณฑ์และบริ การทั้งหมดของเรา และผมหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกั บลูกค้าและทีมงาน Nikkiso CE&IG ในท้องถิ่นที่มี ความสามารถของเราในการจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริการที่ภูมิภาคนี้ต้ องการ”

Nikkiso CE&IG (SEA) รับผิดชอบธุรกิจในเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ เวียดนาม บรูไน ลาว และกัมพูชา ตลอดจนไต้หวัน บังคลาเทศ และปากีสถาน และให้การสนับสนุนแก่กลุ่ มประเทศตะวันออกกลาง ตะวันออก อินเดีย แอฟริกา และออสเตรเลีย

ข้อมูลการติดต่อ:

Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd 199601016333

(เดิมชื่อ Cryoquip Sdn. Bhd 388684-P)

Lot 862, Jalan Subang 8, Taman Perindustrian Subang

47600 Subang, Selangor, Malaysia

โทร: +60 3 8081 8330

โทรสาร: +60 3 8081 8360

อีเมล: [email protected] com เว็บไซต์: www.nikkisoCEIG. com

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd.) บริษัทสมาชิกผลิตอุปกรณ์แปรรู ปก๊าซไครโอเจนทางวิ ศวกรรมและโรงงานที่มี กระบวนการขนาดเล็กสำหรับก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG), บริการที่ดีและอุตสาหกรรมก๊ าซสำหรับอุตสาหกรรม Cryogenic Industries ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว เป็นบริษัทแม่ของ ACD, Cosmodyne และ Cryoquip และเป็นกลุ่มที่ควบคุมโดยทั่ วไปซึ่งมีหน่วยงานปฏิบัติ การประมาณ 20 แห่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com