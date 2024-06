Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ประกาศการเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารในวันที่ 1 กรกฎาคม 2024

เตเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, June 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — ในวันนี้ หลังจากการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการ Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376) ได้ประกาศว่า Adrian Ridge จะเข้ามารับตำแหน่งต่อจาก Peter Wagner ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกอุตสาหกรรมของ Nikkiso) โดยจะมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2024 Wagner จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในฐานะประธานกรรมการบริหารของ Nikkiso CE&IG Group

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Ridge ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการและการผลิตของ Nikkiso CE&IG Group จะขับเคลื่อนผลการดำเนินงานและการเงิน และเตรียมกลุ่มบริษัทให้พร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต บทบาทใหม่ของ Wagner ในฐานะประธานกรรมการบริหารจะมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ระยะยาวของกลุ่มบริษัทในฐานะที่ปรึกษา

“ในระยะเวลาหกปีภายใต้การนำของ Peter Nikkiso CE&IG มีธุรกิจเพิ่มขึ้นมากกว่าสี่เท่า และอยู่ในตำแหน่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่แข็งแกร่ง” Toshihiko Kai ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nikkiso กล่าว “ผมอยากจะขอบคุณ Peter ความเป็นผู้นำของเขา และขอต้อนรับ Adrian ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของกลุ่มบริษัท”

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Nikkiso ในปี 2018 Wagner ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของ LEWA Group Ridge เข้าร่วมกับ Nikkiso ในปี 2022 หลังจากทำงานที่ Atlas Copco ประมาณ 30 ปีในตำแหน่งผู้นำต่าง ๆ ที่หลากหลาย

เกี่ยวกับ Nikkiso Co. Ltd.

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1953 Nikkiso ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมโดยคาดการณ์เวลาการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์แห่งแรกของโลกและในญี่ปุ่น ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม Nikkiso ได้สร้างตลาดใหม่โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเลือดในธุรกิจการแพทย์ และโครงสร้างยานพาหนะทางอากาศ CFRP (พลาสติกเสริมคาร์บอนไฟเบอร์) ในธุรกิจการบินและอวกาศ

เกี่ยวกับ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group คือผู้นำด้านการจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยี และการใช้งานไครโอเจนิกสำหรับกลุ่มตลาดพลังงานสะอาดและก๊าซอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทมีพนักงานมากกว่า 1,600 คนใน 22 ประเทศ และบริหารงานโดย Cryogenic Industries, Inc. ในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376)

