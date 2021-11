บริษัทใช้งานแพลตฟอร์มรับส่งข้ อความที่มีการเข้ารหัสซึ่งได้ มาตรฐาน HIPAA/GDPR เพื่อหยุดการใช้งานแอปรับส่งข้ อความระดับผู้บริโภคทั่วไป และช่วยให้การสื่อสารภายในองค์ กรและการสื่อสารกับผู้ป่วยมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ชิคาโก, Nov. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — NetSfere ผู้ให้บริการโซลูชันระดับโลกด้ านระบบรับส่งข้อความและระบบเคลื่ อนที่แห่งอนาคตซึ่งปลอดภั ยและได้มาตรฐาน ในวันนี้ได้แถลงข่าวความร่วมมื อกับ Deutsche Telekom หนึ่งในบริษัทโทรคมนาคมบู รณาการชั้นนำของโลก เพื่อนำแพลตฟอร์มรับส่งข้ อความผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ ปลอดภัยของ NetSfere มาใช้ในโรงพยาบาลทุกแห่งของ St. Augustinus กลุ่มบริษัทด้านการดูแลสุขภาพชั้ นนำของเยอรมัน

เครื่องมือการสื่อสารที่รวดเร็ วทันใจนั้นให้ประโยชน์ในด้ านประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่ างพนักงานอย่างไม่ต้องสงสัย อย่างไรก็ตาม St. Augustinus ก็พบว่าพนักงานมีแนวโน้มใช้อุ ปกรณ์ส่วนตัวและแอปรับส่งข้ อความยอดนิยมอย่าง WhatsApp มากขึ้นอย่างน่าตกใจ ซึ่งอาจเกิดก่อให้เกิดความเสี่ ยงด้านความเป็นส่วนตัวและการปฏิ บัติตามกฎระเบียบที่ร้ายแรง เพื่อเป็นการตอบสนองปัญหานี้ NetSfere และ Deutsche Telekom จึงได้ร่วมมือกันเพื่อแพลตฟอร์ มรับส่งข้อความของ NetSfere ที่ได้มาตรฐาน HIPAA และ GDPR มาใช้งาน ซึ่งให้ฟังก์ชันไม่ต่างจากแอปอื่ นๆ อย่างเช่น WhatsApp แต่มีการเข้ารหัสแบบ End-to-end ที่มีความปลอดภัยระดับสูงสุดผ่ านศูนย์ข้อความที่ปลอดภัยมากของ Deutsche Telekom

“NetSfere ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ สอดคล้องกับข้อกำหนดด้ านความปลอดภัยและกฎระเบียบต่างๆ ในแวดวงจำเพาะที่มีการกำกับดูแล รวมถึงวงการดูแลสุขภาพ” กล่าวโดย Franz Obermayer รองผู้อำนวยการของ NetSfere สาขายุโรป “งานของบุคลากรทางการแพทย์นั้ นมีความกดดันสูงและเปลี่ยนชีวิ ตของผู้คน จึงต้องการแพลตฟอร์มการสื่ อสารที่ช่วยให้พวกเขาสื่อสารกั นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การร่วมมือระหว่างเรากับ St. Augustinus Group มอบทางเลือกการรับส่งข้อความที่ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และยืดหยุ่น ทำให้พนักงานไม่ต้องหันไปใช้ แอปส่งข้อความที่มีความเสี่ยง ด้วย NetSfere การแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่ วยจะได้รับการปกป้องในระดับสู งสุด”

ต่างจากแอปรับส่งข้อความระดับผู้ บริโภค NetSfere นั้นมอบฟังก์ชันระดับองค์กรที่ ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานร่ วมกันและอำนวยความสะดวกในการสื่ อสารต่างๆ รวมถึงฟังก์ชันรับส่งข้อความส่ วนบุคคลและกลุ่ม, การโทรระบบเสียงแบบ HD, การแชร์หน้าจอ และการโทรระบบวิดีโอแบบกลุ่ม ฟีเจอร์ใหม่ของแพลตฟอร์ม NetSfere Lifeline เป็นฟีเจอร์การเผยแพร่ฉุกเฉินช่ วยให้ทีมทรัพยากรมนุษย์และทีมรั บมือวิกฤตสามารถกระจายคำเตือนที่ มีลำดับความสำคัญสูงและข้อมู ลเหตุฉุกเฉินให้กับทีมงานเป้ าหมายหรือทั้งองค์กรได้อย่ างรวดเร็วในรูปแบบที่เตะตา St. Augustinus ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ การเผยแพร่ของ NetSfere ภายในโรงพยาบาลเพื่อช่วยให้พนั กงานได้ทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ ยวกับโรคระบาดผ่านช่องทางของ NetSfere Lifeline “Corona Ticker”

“ในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ที่ ละเอียดอ่อน เราจะต้องสื่อสารได้อย่างรวดเร็ วและปลอดภัย NetSfere เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบส่ งข้อความด่วนภายในบริษัทต่างๆ ขณะที่ Telekom มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย การให้คำปรึกษา และการให้บริการ การร่วมมือกันทำให้เราสามารถปฏิ บัติตามระเบียบข้อบังคับพิ เศษของวงการ ซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้ างจำเป็นในปัจจุบัน” กล่าวโดย Hagen Rickmann ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายลูกค้าธุ รกิจ, Telekom Deutschland GmbH “ด้วยวิธีนี้ เราสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของพนั กงานได้โดยตรง และให้การสนับสนุนเพื่อการดู แลผู้ป่วยที่เต็มประสิทธิภาพ”

“เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจั ดเตรียมเครื่องมือที่เหมาะสมให้ กับพนักงาน พวกเขาจะต้องสามารถทำงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกัน เราก็ต้องปกป้องความเป็นส่วนตั วของผู้ป่วยด้วย” Rainer Pappert ผู้อำนวยการบริหารของ St. Augustinus Group กล่าว “ด้วยการเปิดตัวของ NetSfere พนักงานของเราก็จะได้ในสิ่งที่ ต้องการ นั่นคือ พวกเขาต้องการใช้อุปกรณ์ของตั วเอง และพวกเขาต้องการใช้แอปรับส่งข้ อความที่ใช้งานง่าย ดังนั้น เราจึงเปิดตัว NetSfere สำหรับการสื่อสารภายในองค์กรอย่ างรวดเร็ว ด้วยระบบดังกล่าว พนักงานของเราจึงทำงานได้มากขึ้ น และร่วมงานกันอย่างมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ได้เป็นผลดีแค่ระหว่างที มเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีกับทั้งกลุ่มบริษั ทด้วย และนั่นก็เท่ากับจำนวนคนถึง 5,600 คน”

เหตุผลที่ St. Augustinus เลือก NetSfere เป็นโซลูชันสำหรับพนักงานนั้น ไม่ใช่แค่ฟังก์ชันการทำงานที่ เชื่อถือได้ แต่เพราะโซลูชันยังเป็นที่ยอมรั บในวงการอีกด้วย ในปี 2018 และ 2019 ทาง NetSfere ได้รับเลือกโดย Entscheiderfabrik แพลตฟอร์มสำหรับผู้มีหน้าที่ตั ดสินใจทาง IT ของโรงพยาบาลในเยอรมนีมากกว่า 800 แห่ง ให้เป็นผู้ชนะรางวัลในหมวด “Digitization Topic of the German Healthcare Industry” (หัวข้อการปรับระบบดิจิทั ลของวงการดูแลสุ ขภาพประเทศเยอรมนี)

“ไฮไลต์สำคัญจาก VoTE ของเราที่เผยแพร่ล่าสุด: Digital Pulse, Business Reinvention & Transformation 2021 แสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยของข้ อมูล ผลิตภาพของพนักงาน และความต่อเนื่องทางธุรกิจ ยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งผู้ มีหน้าที่ตัดสินใจทาง IT คำนึงถึง” กล่าวโดย Raúl Castañón-Martinez นักวิเคราะห์อาวุโสด้านการร่ วมมือของแรงงานจาก 451 Research ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่าย S&P Global Market Intelligence ปัจจัยเหล่านี้จะขับเคลื่อนข้ อกำหนดของตลาดสำหรับการสื่ อสารและร่วมงานทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่, รีโมต/ไฮบริด และพนักงานแนวหน้ าในแวดวงจำเพาะต่างๆ และกรณีการใช้งาน เช่น พนักงานภาคสนามและผู้ให้บริ การด้านการดูแลสุขภาพ”(1)

1. 451 Research ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายงานจาก S&P Global Market Intelligence, “สถานที่ทำงานแบบไฮบริด ตอนที่ 3: ข้อกำหนดที่เกิดใหม่และกรณี การใช้งานสำหรับการสื่ อสารและการร่วมงานแบบเรียลไทม์” (สิงหาคม 2021)

เกี่ยวกับ NetSfere

NetSfere เป็นบริการและแพลตฟอร์มรับส่งข้ อความระดับองค์กรที่ปลอดภัยของ Infinite Convergence Solutions, Inc NetSfere มอบการรักษาความปลอดภัยระดับชั้ นนำของวงการและศักยภาพในการรั บส่งข้อความ ซึ่งรวมถึงความพร้อมในการให้บริ การผ่านคลาวด์ในระดับโลก, การเข้ารหัสระหว่างอุปกรณ์ถึงอุ ปกรณ์, ฟีเจอร์ที่ทำงานตามตำแหน่งที่ตั้ ง และการควบคุมเชิงบริหาร นอกจากนี้เรายังให้บริการโดยร่ วมมือกับ Deutsche Telekom GmbH หนึ่งในบริษั ทโทรคมนาคมครบวงจรชั้นนำแห่งหนึ่ งของโลก และ NTT Ltd. ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารข้ อมูลและเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อร่วมมือกันนำเสนอ NetSfere ให้กับลูกค้าทั่วโลก บริการนี้ ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของ Infinite Convergence ในการส่งมอบโซลูชันความคล่องตั วแก่ผู้ประกอบการมือถือระดับชั้ น 1 ทั่วโลก และเทคโนโลยีที่สนับสนุนผู้สมั ครบริการมากกว่า 400 ล้านคน และข้อความมากกว่าล้านล้ านรายการในแต่ละปี นอกจากนี้ NetSfere ยังปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคั บระดับโลก อย่างเช่น GDPR, HIPAA, Sarbanes-Oxley, ISO 27001 และอื่นๆ Infinite Convergence Solutions มีสำนักงานในสหรัฐอเมริกา เยอรมนี อินเดีย และสิงคโปร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.netsfere.com

เกี่ยวกับ Deutsche Telekom

Deutsche Telekom เป็นหนึ่งในบริษั ทโทรคมนาคมครบวงจรชั้นนำของโลก ด้วยลูกค้าระบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ 242 ล้านราย, เครือข่ายแบบเดินสาย 27 ล้านสาย และเครือข่ายบรอดแบนด์ 22 ล้านสาย เราให้บริการเครือข่ ายแบบประจำที่/บรอดแบนด์, การสื่อสารผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ , อินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์และบริการ IPTV สำหรับผู้บริโภค รวมถึงโซลูชันเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับลูกค้าระดับธุรกิจและองค์ กร Deutsche Telekom ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศต่างๆ มากกว่า 50 ประเทศ ด้วยพนักงาน 226,300 คน (สถิติเมื่อ 31 ธันวาคม 2020) ทั่วโลก เราสร้างรายได้ 1.01 แสนล้านยูโรในปีงบประมาณ 2020 ซึ่งประมาณ 66 เปอร์เซ็นต์นั้นมาจากนอกเยอรมนี

เกี่ยวกับ St. Augustinus Group

องค์กรไม่หวังผลกำไรชาวคริสเตี ยน St. Augustinus Group เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุ ดและประสบความสำเร็จสูงสุ ดในวงการสุขภาพและสังคมของ Rhineland บริษัทเน้นให้บริการด้านโซมาติ กส์ จิตเวช และการให้ความช่วยเหลือผู้สู งอายุและผู้พิการ กลุ่มบริษัทมี 3,000 เตียง พนักงานมากกว่า 5,600 คนจาก 68 เชื้อชาติ มีศูนย์ปฏิบัติงาน 85 แห่ง และรายได้ประมาณ 345 ล้านยูโร (ปี 2019)

