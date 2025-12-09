Mavenir ยืนยันจะใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนทิศทางขององค์กรด้าน Mobile Core และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ AI พร้อมขยายทีมผู้นำเพื่อเร่งวางกลยุทธ์เครือข่าย AI แบบเนทีฟ
ริชาร์ดสัน, รัฐเท็กซัส, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Mavenir บริษัทซอฟต์แวร์ผู้สร้างเครือข่ายมือถือที่เน้น AI (AI-by-Design) ได้ประกาศเปิดตัวทีมผู้นำที่แข็งแกร่งเพื่อเร่งสร้างวิสัยทัศน์สำหรับการสร้างเครือข่ายบนระบบคลาวด์แบบเนทีฟและเน้น AI ซึ่งให้ความสำคัญกับโทรคมนาคมเป็นอันดับแรก การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดจากการปรับโครงสร้างทุนครั้งล่าสุดของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ปรับใหม่ซึ่งเน้นที่ Mobile Core, ระบบอัตโนมัติที่รองรับ AI และแพลตฟอร์มระบบคลาวด์แบบเนทีฟ
รูปแบบการดำเนินงานใหม่ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญ
การลงทุนในด้าน AI ที่ประสบความสำเร็จจะเริ่มจากการใช้แนวทางการผสานรวม AI, การปรับใช้แบบมีเป้าหมายที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจงได้โดยที่มีความเสี่ยงต่ำ, การหยุดทำงานต่ำ และผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่ทางบริษัทจะต้องไม่ใช่เพียงแค่ใช้ AI เป็นความสามารถแบบแยกส่วนเพื่อนำมาเสริมประสิทธิภาพให้กระบวนการที่มีอยู่ สิ่งสำคัญคือต้องสร้างระบบตั้งแต่วันแรกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ AI ตามวิสัยทัศน์ด้าน AI ที่เน้นการดำเนินงานที่มีปณิธานและจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่า โดยให้มีระบบอัจฉริยะอยู่ทั่วทุกที่
แผนงานด้าน AI ของ Mavenir ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านจากเครือข่ายที่ผสานรวม AI (AI-Integrated) ไปเป็นเครือข่าย AI แบบเนทีฟ (AI-Native) ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉมวิธีการที่ผู้ให้บริการดำเนินงานและสร้างรายได้จากโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทขนานใหญ่ เครือข่ายที่ผสานรวม AI จะนำ AI ไปใช้กับฟังก์ชันบางรายการเท่านั้น ส่วนเครือข่าย AI แบบเนทีฟจะฝังระบบอัจฉริยะไว้ในสถาปัตยกรรมหลัก จึงช่วยให้เกิดการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ การเพิ่มประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ และสามารถสร้างรายได้ในระดับอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการและพัฒนาแผนงานเครือข่ายที่ผสานรวม AI เป็นเครือข่าย AI แบบเนทีฟ ทาง Mavenir จึงจะปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เป็นธุรกิจสองส่วนที่ทำงานประสานกัน โดยทั้งสองส่วนนี้มีจุดมุ่งเน้นร่วมกันเป็นการทำงานอัตโนมัติของ AI ดังนี้:
- Packet Core, การส่งข้อความ, ความปลอดภัย
- ระบบเสียงพูด, เทคโนโลยีการเข้าถึงวิทยุ (Radio Access Technology)
โดยมีแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีระบบคลาวด์ รวมถึงโซลูชันทางธุรกิจคอยสนับสนุน
การแบ่งโครงสร้างเช่นนี้ทำให้กำหนดความรับผิดชอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และดำเนินการในกลุ่มผลิตภัณฑ์และงานวิจัยและพัฒนาต่างๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ทีมผู้นำระดับอาวุโสที่แข็งแกร่ง
เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานใหม่ Mavenir จึงจะแต่งตั้งกลุ่มผู้นำที่มีประสบการณ์หลายรายให้เข้ามาดำรงตำแหน่งสำคัญ โดยมีผลทันที:
- Uli Dopfer,
รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)
มีประสบการณ์ความเป็นผู้นำฝ่ายการเงินมากว่า 20 ปี โดยมีตำแหน่งล่าสุดเป็น CFO ของ ADTRAN Holdings Uli จะกำกับดูแลเรื่องการเงินขององค์กร การดำเนินงานทางการเงิน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาว รวมถึงทรัพยากรบุคคล
- Dejan Leskaroski,
รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ (CRO)
ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นผู้นำการมีส่วนร่วมหลักด้าน Mobile Core เชิงกลยุทธ์และการจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของ Mavenir Dejan จะเป็นผู้กำหนดและนำกลยุทธ์รายได้ทั่วโลกและการเติบโตเชิงพาณิชย์ของ Mavenir ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- Michael Cooper,
รองประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Packet Core, ความปลอดภัย และการส่งข้อความ
Michael มีประสบการณ์ความเป็นผู้นำในการสร้างการเติบโตของหน่วยธุรกิจ Packet Core ที่ได้ผ่านการพิสูจน์แล้ว ปัจจุบันบทบาทของเขาได้เพิ่มขึ้นโดยครอบคลุมทั้งธุรกิจ Packet Core, ความปลอดภัย และการส่งข้อความ นอกจากนี้ยังมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมในการวิจัยและพัฒนาด้านการส่งเสริมการใช้งานดิจิทัล (MDE) ของ Mavenir อีกด้วย
- Santhosh Kumar,
รองประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายแพลตฟอร์มและระบบคลาวด์
เขาดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่ปี 2008 และเป็นผู้นำด้าน IMS ระดับโลกและด้านการปรับใช้การส่งข้อความ รวมถึงด้านวิศวกรรมแพลตฟอร์มในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ RAN และ IMS ต่างๆ อีกด้วย บทบาทนี้ของ Santhosh จะทำให้เขาเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมแพลตฟอร์ม ศูนย์การจัดส่ง (COD) และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทั่วโลก โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริมการทำงานที่สอดคล้องของแพลตฟอร์ม เร่งการเปลี่ยนไปใช้ระบบคลาวด์ และปรับขนาดประสิทธิภาพการทำงานทั่วทั้งบริษัท
- Sachin Karkala,
รองประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย IMS และ RAN
Sachin เป็นผู้นำของ Mavenir มานานกว่า 18 ปี เขาเป็นผู้ผลักดันการเปลี่ยนไปใช้ระบบคลาวด์แบบเนทีฟและ AI, โซลูชันเครือข่ายขั้นสูง และการใช้งาน Open RAN ขนาดใหญ่ รวมถึงเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมด้าน IMS/VoLTE และการโทรผ่าน WiFi อีกด้วย ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย IMS และ RAN ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านระบบเสียงพูดและเทคโนโลยีการเข้าถึงวิทยุ มีหน้าที่เร่งการพัฒนา AI แบบเนทีฟ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงสร้างโซลูชันที่ล้ำสมัยให้แก่ผู้ให้บริการทั่วโลก
- Sandeep Singh,
รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโซลูชันธุรกิจ
Sandeep จะรับผิดชอบด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของ Mavenir นอกจากความรับผิดชอบที่มากขึ้นนี้แล้ว Sandeep ยังรับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปสำหรับหน่วยธุรกิจการส่งเสริมการใช้งานดิจิทัล (MDE) อีกด้วย โดยเขาจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเติบโตในระบบสนับสนุนของธุรกิจต่อไป
ทีมผู้นำระดับอาวุโสของ Mavenir ยังคงแข็งแกร่งและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี Pardeep Kohli (ประธานและประธานกรรมการบริหาร), Bejoy Pankajakshan (รองประธานกรรมการบริหารและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและกลยุทธ์), BG Kumar (ประธานฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลก ฝ่ายปฏิบัติการการขายและ SCMP), Chuck Gilbert (รองประธานกรรมการบริหารและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย), Brandon Larson (รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกลยุทธ์ทางธุรกิจด้านระบบคลาวด์, AI และ IMS) และ Ilia Abramov (รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายความปลอดภัย) ยังดำรงตำแหน่งปัจจุบันต่อไป ความเป็นผู้นำและการร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของผู้นำเหล่านี้จะมอบความต่อเนื่องและการสนับสนุนการปฏิบัติงานเมื่อทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อเร่งสร้างนวัตกรรม เสริมสร้างนโยบายการมุ่งเน้นลูกค้า และบรรลุปณิธานการสร้างเครือข่าย AI แบบเนทีฟของ Mavenir
การโยกย้ายของผู้นำ
บริษัทประกาศว่า Terry Hungle รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, Bahram Jalalizadeh รองประธานกรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด, Ashok Khuntia ประธานฝ่ายโครงข่ายหลักของระบบสื่อสาร (Core Network) และ Anup Mahajan รองประธานอาวุโสของฝ่ายวิศวกรรม จะย้ายออกจากตำแหน่งดังกล่าวในช่วงปลายเดือนมกราคม 2026 บริษัทขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่ผู้นำเหล่านี้ได้ให้การสนับสนุน การเป็นผู้นำ และความทุ่มเทที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของ Mavenir อย่างไรก็ดี Terry จะยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษของคณะกรรมการ และ Bahram จะยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพื่อคอยช่วยเหลือโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ที่กำลังดำเนินการอยู่ต่อไป
เร่งสร้างนวัตกรรมและส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า
Pardeep Kohli ผู้เป็นประธานและประธานกรรมการบริหารกล่าวว่า “Mavenir เป็นบริษัทแรกที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ระบบคลาวด์แบบเนทีฟ และมีผู้ให้บริการมากกว่า 300 รายที่ให้บริการผู้ใช้บริการกว่า 3.5 พันล้านราย ขณะที่ลูกค้าเริ่มนำเครือข่าย AI แบบเนทีฟมาใช้ เราก็ได้พัฒนารูปแบบการดำเนินงานของเราให้ตอบสนองได้รวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย” “เรายินดีอย่างยิ่งที่จะต้อนรับผู้นำที่มากความสามารถเหล่านี้สู่ Mavenir เมื่อมีทีมงานที่แข็งแกร่งและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เราก็จะมีความพร้อมในการมอบนวัตกรรมและคุณค่าที่ไม่ธรรมดาให้กับลูกค้าของเรา”
Hubert de Pesquidoux ประธานบริหารและพันธมิตรผู้บริหารของ Siris กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นของ Mavenir ในการนำเสนอโซลูชันแบบเน้น AI ถือว่าสอดคล้องกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหลักของเราในด้าน Mobile Core” “ทีมผู้นำที่ขยายขึ้นนี้จะนำความเชี่ยวชาญที่จำเป็นมาขับเคลื่อนแผนการเติบโตที่สร้างกำไรและเสริมสร้างความมั่นคงของเราในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรม” เรามีความตั้งใจที่จะเร่งสร้างนวัตกรรมและมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย”
เป้าหมายในอนาคต
Mavenir พร้อมรูปแบบการดำเนินงานแบบรวมศูนย์ แผนงานเชิงกลยุทธ์ใหม่ที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว และความสามารถของทีมผู้นำที่เพิ่มขึ้น ตั้งมั่นจะวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมจากการใช้เครือข่ายที่ผสานรวม AI ไปเป็นเครือข่าย AI แบบเนทีฟ ซึ่งจะมอบการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ความชาญฉลาด และความคล่องตัวในแบบที่ผู้ให้บริการต้องการในยุคต่อไปแห่งการเปลี่ยนแปลงทางโทรคมนาคม
เกี่ยวกับ Mavenir
Mavenir ทำให้เครือข่ายมีความอัจฉริยะ เป็นอัตโนมัติ และตั้งโปรแกรมได้ ผ่านการพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโดยใช้ AI ในระบบคลาวด์เนทีฟและมุ่งเน้นโทรคมนาคมเป็นอันดับแรก สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกของบริษัทในด้านโทรคมนาคมได้รับการพิสูจน์แล้วจากการนำไปปรับใช้กับผู้ให้บริการกว่า 300 รายทั่วโลก ในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งรวมกันแล้วเท่ากับผู้ใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรผู้ใช้โทรคมนาคมทั่วโลก Mavenir นำประสบการณ์อันลึกซึ้งด้านโทรคมนาคมมาผสานพลังกับความเชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์และไอที รวมถึงชุดทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าพบจริงๆ โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนี้ได้รับการออกแบบโดยใช้ AI เพื่อมอบอนาคตที่เป็น AI เนทีฟและวิวัฒนาการของผู้ให้บริการสู่การเป็น TechCo
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com
ข้อมูลติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Mavenir:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com
