Lithium Werks แต่งตั้ง Jack Perkowski เป็นคณะกรรมการในตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ออสติน, เท็กซัสและ ENSCHEDE, เนเธอร์แลนด์, Feb. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Lithium Werks BV มีความภูมิใจที่จะประกาศการแต่ งตั้ง Jack Perkowski เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริ หารของคณะกรรมการบริษัท Lithium Werks โดย Perkowski จะร่วมกับผู้ก่อตั้ง T. Joseph Fisher, III และ Christian R. Ringvold เป็นกรรมการของบริษัท

Perkowski มาพร้อมประสบการณ์และความรู้ มากมายในด้านกลยุทธ์องค์กร การระดมทุน และการรวบรวมทีมผู้บริหาร

Perkowski ก่อตั้ง ASIMCO Technologies ในปี 1994 และตั้งแต่ปี 1994 ถึงปี 2008 เขาได้ดำรงตำแหน่ งประธานคณะกรรมการของ ASIMCO และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริษัท ภายใต้การนำของ Perkowski ทำให้ ASIMCO กลายเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคั ญที่สุดในอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์ของจีนและได้รับชื่ อเสียงในด้านการพัฒนาการบริ หารจัดการในท้องถิ่นและการบู รณาการการดำเนินงานในวงกว้ างของจีนเข้ากับเศรษฐกิจโลก

ในปี 2009 Perkowski ได้ก่อตั้ง JFP Holdings ซึ่งเป็นบริษัทธนาคารเพื่อการค้ าที่ประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่ งประธานกรรมการ JFP Holdings ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยผนวกรวมผู้ ให้บริการเทคโนโลยีที่ดีที่สุ ดในโลกและความรู้เข้ากับเศรษฐกิ จที่เติบโตอย่างรวดเร็วของจี นโดยช่วยให้บริษัทต่างชาติ สามารถเข้าถึงตลาดจีนและช่วยบริ ษัทในประเทศพัฒนาขอบเขตการดำเนิ นงานทั่วโลก

ปัจจุบัน Perkowski ทำหน้าที่ในสภาที่ปรึ กษาประเทศจีนของ Magna International Inc. ซึ่งเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ รถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก, คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ กลางสำหรับตลาดเกิดใหม่มหาวิ ทยาลัย Northeastern University, คณะที่ปรึกษาระหว่ างประเทศของการจั ดการและเศรษฐศาสตร์ (IABME) ที่มหาวิทยาลัย Tianjin University ในประเทศจีน และในฐานะสมาชิกคณะกรรมการบริษั ท ADOMANI, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

Perkowski ได้รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางว่าเป็นผู้เชี่ ยวชาญในการทำธุรกิจในประเทศจีน ซึ่งเขาเป็นผู้เขียน Managing the Dragon: How I’m Building a Billion Dollar Business in China นอกจากนี้ Perkowski เป็นนักพูดและนักบรรยายเกี่ยวกั บเรื่องของจีนไปยังสื่ อกระจายภาพและเสียงบ่อยครั้ง

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรั บ Jack สู่คณะกรรมการของเรา การติดต่อระหว่ างประเทศและไหวพริบทางธุรกิ จระดับโลกของเขาจะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อ Lithium Werks เนื่องจากเรายังคงเติ บโตและขยายธุรกิจในระดับสากลอย่ างต่อเนื่อง” T. Joseph Fisher, III ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้ าที่บริหารได้ให้ความเห็น

Lithium Werks เป็นผู้ครอบครองวัสดุลิเธี ยมไอออนฟอสเฟต เซลล์ สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา LFP และผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากที่ สุดในโลก Lithium Werks ดำเนินธุรกิจในจีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่ www. lithiumwerks.com

ติดต่อ:

[email protected]