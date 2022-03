LeddarTech annonce la nomination de Derek Aberle et de Nick Stone au sein de son conseil d’administration

Derek Aberle, ancien président de Qualcomm, et Nick Stone, ancien vice-président de TPG Capital, sont des dirigeants d’entreprise possédant une vaste expérience en technologie, en génération de croissance et en marchés de capitaux

LeddarCar

QUÉBEC, 09 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection précise, robuste et polyvalente pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d’annoncer la nomination de Derek Aberle et de Nick Stone au sein de son conseil d’administration.

L’expérience de M. Derek Aberle comprend des rôles de cadre supérieur dans de grandes entreprises technologiques mondiales et dans la communauté financière. M. Aberle a passé 17 ans chez Qualcomm Incorporated, un leader mondial des technologies et produits mobiles et connexes, dans une variété de rôles de cadre supérieur. De 2014 à 2018, il a été président de Qualcomm, où il était responsable de toutes les unités d’affaires, notamment ses activités relatives aux licences et aux semiconducteurs, ainsi que de son organisation marketing et de ses bureaux régionaux pour le monde entier. Auparavant, il était vice-président exécutif et président du groupe ainsi que vice-président exécutif et président de Qualcomm Technology Licensing. Il a été membre du comité exécutif de Qualcomm pendant plus d’une décennie, durant laquelle il a aidé à piloter la stratégie globale de l’entreprise. M. Aberle a dirigé de nombreuses initiatives de croissance mondiale de Qualcomm, y compris dans des marchés autres que les téléphones intelligents, ainsi que l’expansion de l’entreprise en Chine. Il a aussi dirigé les activités de licence de technologie et de propriété intellectuelle de Qualcomm durant une période de croissance et de rentabilité exceptionnelles, établi son programme de licence 4G et 5G, ainsi que structuré et négocié les principales ententes de licence de Qualcomm et autres accords stratégiques. Depuis son départ de Qualcomm, M. Aberle a cofondé XCOM Labs, une entreprise axée sur le développement et la commercialisation de technologies sans fil avancées, et où il occupe actuellement le poste de vice-président exécutif. Il est également chef de la direction de Prospector Capital Corp., une société d’acquisition à vocation spécifique.

M. Aberle est titulaire d’un B.A. en économie d’entreprise de l’Université de Californie à Santa Barbara et d’un doctorat en jurisprudence de la faculté de droit de l’Université de San Diego. Il est membre du conseil d’administration de XCOM Labs, Prospector Capital Corp., Jaws Juggernaut Acquisition Corp., Alliance for SoCal Innovation et EvoNexus (un incubateur du sud de la Californie).

M. Nick Stone possède plus de vingt années d’expérience dans le secteur de l’investissement et est partenaire auprès de FS Investors depuis 2010. Il a précédemment occupé le poste de vice-président de TPG Capital, l’un des plus grands fonds de capital-investissement au monde, et a été professionnel de l’investissement chez Kohlberg Kravis Roberts Co. et Morgan Stanley. M. Stone apporte ainsi sa vaste connaissance de la finance, des marchés mondiaux et des investissements de haut niveau. Au cours de sa brillante carrière, il a participé à des investissements totalisant 20 milliards de dollars et environ 2,5 milliards de dollars en capitaux propres.

M. Stone est diplômé avec distinction de Harvard, a été bénéficiaire de la bourse Arjay Miller de la Stanford Graduate School of Business et réside à La Jolla, en Californie.

« Je suis très fier d’accueillir Derek et Nick », a déclaré M. Michel Brûlé, président du conseil d’administration de LeddarTech. « Notre conseil d’administration est composé d’un groupe exceptionnel de dirigeants hautement qualifiés et expérimentés représentant différents secteurs et domaines d’expertise, y compris d’anciens cadres supérieurs et PDG d’entreprises comme Bosch, Texas Instruments, NXP, Tata Motors, GM, Faurecia, Geely, BMW et la Banque de développement du Canada ». M. Brûlé a poursuivi : « L’arrivée de Derek et de Nick avec leur vaste expérience de la technologie, des marchés mondiaux et de la finance consolidera encore davantage l’expertise du conseil d’administration ainsi que notre capacité à accélérer la croissance et le succès de LeddarTech », a conclu M. Brûlé.

« Nous avons le privilège d’accueillir Derek et Nick au sein de notre conseil d’administration », a fait remarquer M. Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech. « Il ne fait aucun doute que le leadership de notre entreprise sera renforcé par le solide bagage de Derek dans le secteur de la technologie, en particulier dans la conduite de stratégies mondiales, ainsi que par sa connaissance des marchés internationaux, de l’intelligence artificielle et de la technologie sans fil, de même que par les décennies d’expérience de Nick sur les marchés financiers, où il a piloté des investissements clés dans de nombreux secteurs et zones géographiques », a ajouté M. Boulanger, avant de conclure : « L’arrivée de ces personnes exceptionnelles et respectées dans notre conseil d’administration contribuera sans aucun doute à renforcer l’élan vers la réalisation de nos ambitieux objectifs stratégiques ».

À propos de LeddarTech

Fondée en 2007, LeddarTech propose des solutions de détection environnementale exhaustives et intégrées qui permettent à ses clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection, de fusion de données et de perception tout au long de la chaîne de valeur. LeddarTech offre des solutions de perception optimisées et évolutives appuyant les niveaux d’autonomie 2+ (aide à la conduite) jusqu’à 5 (autonomie complète) avec LeddarVision™, une plateforme de fusion de données brutes de capteurs et de perception qui génère un modèle environnemental 3D détaillé à partir d’une variété de configurations et de types de capteurs. LeddarTech soutient également les fabricants de LiDARs et les fournisseurs automobiles de rang 1 et 2 en proposant des blocs technologiques clés comme l’orientation numérique du faisceau LeddarSteer™ ou le LiDAR XLRator™, la solution de développement de LiDARs solid-state de classe automobile basée sur le LeddarEngine™ et qui intègre des composants clés provenant de leaders mondiaux des semiconducteurs. Détentrice de plus de 100 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance), la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection de pointe destinées au marché automobile et de la mobilité et qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

Contact :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et relations avec les investisseurs mondiaux, LeddarTech Inc.

Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l’adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 509e1e00-3336-4581-acf4- 69895b4cc0db/fr