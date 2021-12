LeddarTech เชิญผู้ผลิต LiDAR ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ระดับ 1-2 ผู้วางระบบ และ OEM ยานยนต์ มาค้นพบเทคโนโลยีการตรวจจั บและการรับรู้ ADAS และ AD ล่าสุดที่บูธ 7061 วันที่ 5-8 มกราคมที่ CES

ควิเบก, Dec. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech® ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการจั ดหาเทคโนโลยี ADAS และการตรวจจับ AD ที่ยืดหยุ่น เปี่ยมประสิทธิภาพ และแม่นยำที่สุด ยินดีที่จะประกาศการเข้าร่วมที่ CES Las Vegas 5 แห่ง ในวันที่ 5-8 มกราคม 22 ในสถานที่จัดแสดง LeddarTech จะสาธิตโซลูชันชั้นนำสี่ รายการที่ช่วยให้ OEM ซัพพลายเออร์ระดับ 1-2 ผู้รวมระบบ และผู้ผลิต LiDAR สามารถแก้ปัญหาความท้าทายในเรื่ องของการตรวจจับและการรับรู้ที่ จำเป็นของ ADAS และ AD ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่ าในการตลาดของยานยนต์ การสัญจร และรถยนต์แบบออฟโรดได้ นอกจากนี้ LeddarTech จะยังแสดงอยู่ที่สถานที่ตั้ งของพันธมิตรระบบนิเวศทางธุรกิ จสี่แห่งอีกด้วย

แนะนำ LeddarTech Showcase (บูธ #7061, LVCC West Hall)

ธีมของบูธปลายทาง CES ของ LeddarTech (#7061) คือ “การแก้ปัญหาความท้ าทายของการตรวจจับและการรับรู้ ที่จำเป็นใน ADAS และ AD” บูธที่ตั้งอยู่ใน LVCC West Hall ใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นศูนย์กลางของส่ วนเทคโนโลยีการขนส่ง/ยานพาหนะ จะนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่ ล้ำหน้า

LeddarTech ยินดีต้อนรับผู้แทน CES เพื่อพบกับโซลูชันโดยตรงที่แก้ ไขปัญหาสำคัญที่ลูกค้าเผชิญ:

พบกับประโยชน์ของการรวมข้อมูลดิ บด้วย LeddarVision™

โซลูชันฟิวชั่นเซ็นเซอร์เปิ ดและการรับรู้ที่ครอบคลุมสำหรั บยานยนต์อุตสาหกรรมและยานยนต์ ออฟโรด ADAS และแอปพลิเคชันการขับขี่ L2-L5 แบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพ LiDAR ด้วย LeddarSteer™ DBSD ซึ่งเป็นอุปกรณ์บังคับเลี้ ยวแบบลำแสงดิจิตอล (DBSD) แบบ automotive-grade โดยเป็นโซลิดสเตต (solid-state หรือเป็นวงจรที่ไม่มีหลอดสุ ญญากาศ) ที่เชื่อถือได้ ดัดแปลงและปรับขนาดได้สำหรับผู้ ผลิต LiDAR และนักพัฒนาระบบวิชันซิสเต็ม โดยมันจะปรับปรุงช่ วงและความละเอียดในขณะที่ปรับต้ นทุนและปัจจัยรูปแบบให้เหมาะสม สำรวจโซลูชันการพัฒนา LiDAR ที่ช่วยลดความเสี่ยง ต้นทุน และเวลา ช่วยให้ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นด้ วย LiDAR XLRator™

แพลตฟอร์มการพัฒนา LiDAR อเนกประสงค์และโซลูชั นการออกแบบอ้างอิงเกรดอัตโนมัติ XLRator ขับเคลื่อนโดย LeddarEngine (ซอฟต์แวร์ SoC และการประมวลผลสัญญาณ) และส่วนประกอบที่สำคัญจากผู้ ทำงานร่วมกันในการพัฒนา, ams OSRAM, STMicroelectronics และ TE First Sensor ที่ช่วยให้ผู้ผลิต LiDAR และผู้ประกอบระบบ Tier 1-2s ในการพัฒนาเซ็นเซอร์ LiDAR แบบ automotive-grade ที่ผ่านข้อกำหนดเฉพาะของ OEM ได้ นอกจากนี้แพลตฟอร์ม XLRator ยังรวม LeddarSteer DBSD ไว้ด้วย ดูประโยชน์ของ LeddarEcho™เครื่องมือจำลองเพื่ อลดเวลาในการพัฒนา

แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์จำลองเซ็ นเซอร์ SiL สำหรับนักพัฒนาระบบ ADAS/AD และผู้รวมระบบซึ่งจำลองสถาปั ตยกรรมและส่วนประกอบเซ็นเซอร์ต่ าง ๆ เพื่อพัฒนาการออกแบบ LiDAR ที่เหมาะสมที่สุดและตรวจสอบผลลั พธ์ประสิทธิภาพที่ได้ภายในกรณี การใช้งานแอปพลิเคชันเฉพาะ

นอกจากนี้ โปรดเยี่ยมชม LeddarTech ที่สถานที่ตั้งของพันธมิ ตรระบบนิเวศทางธุรกิจ:

dSPACE (บูธ #3555, LVCC West Hall) บริษัทที่โซลูชันได้เร่งการพั ฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่เป็นนวั ตกรรมมานานหลายทศวรรษ จะจัดกิจกรรม LeddarTech ในการสาธิ ตโมเดลและแบบจำลองการจำลองที่มี ความแม่นยำสูงของ LeddarEcho ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับและเร่ งการพัฒนาและตรวจสอบเซ็นเซอร์ LiDAR ที่ใช้ LeddarEngine อย่างมีนัยสำคัญ และระบบ ADAS & AD ที่เกี่ยวข้อง

The Canadian Automotive Parts and Manufacturers’ Association (APMA) (บูธ #6367 LVCC West Hall) เป็นสมาคมระดับชาติของแคนาดา ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ผลิตชิ้นส่ วน อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ และบริการเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรั บอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก LeddarTech เป็นสมาชิกที่น่าภาคภูมิ ใจของสมาคมและเป็นผู้ให้การสนั บสนุนด้านเทคนิคในโครงการรถยนต์ ไร้คนขับ “Project Arrow”

Gouvernement du Québec – Investissement Québec (บูธ #51827 , The Venetian Expo, 2nd floor, 201 Sands Avenue, Las Vegas) เป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดั บนานาชาติที่คิดจะไปตั้งฐานที่ ควิเบก พวกเขายังสนับสนุ นความพยายามของบริษัทในควิ เบกในการเข้าถึงและขยายไปสู่ ตลาดนวัตกรรม

LeddarTech ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนในภารกิ จการค้า CES บริษัทจะเน้นย้ำโซลูชั่นเซ็ นเซอร์สำหรับ ITS และแอพพลิเคชั่นเคลื่อนที่

กำหนดการประชุมกับ LeddarTech ที่ CES:

LeddarTech จะมีตัวแทนจากทุกหน่วยงาน คุณได้รับเชิญในการเตรี ยมการประชุมล่วงหน้า ที่นี่ สำหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์ การสัมภาษณ์สื่อ นักวิเคราะห์อุตสาหกรรม หรือการอภิปรายของนักลงทุน สอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วม Leddar™ Ecosystem หรือเรียนรู้เกี่ยวกั บโอกาสทางอาชีพที่น่าทึ่งที่ว่ างอยู่ ทีมงานจะอยู่ที่นั่นเพื่อทั กทายคุณที่บูธหรือพบกับคุณ – เฉพาะการนัดหมายเท่านั้น – ใน ห้องรับรองธุรกิจ LeddarTech #W318 ที่ LVCC West Hall – ชั้น 3

เกี่ยวกับ LeddarTech

LeddarTech มอบเทคโนโลยีการตรวจจับที่ยื ดหยุ่น แข็งแกร่ง และแม่นยำที่สุดสำหรับระบบช่ วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS) และการขับขี่อัตโนมัติ (AD) LeddarTech ช่วยให้ลูกค้าสามารถแก้ปั ญหาการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การผสมผสานและการรับรู้ที่สำคั ญทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด บริษัทนำเสนอโซลูชันที่คุ้มค่ าและปรับขนาดได้ เช่น LeddarVision™ ฟิวชั่นเซ็นเซอร์ข้อมูลดิ บและแพลตฟอร์มการรับรู้ที่สร้ างแบบจำลองด้านสิ่งแวดล้อม 3 มิติที่ครอบคลุมพร้อมการสนับสนุ นเซ็นเซอร์หลายตัวสำหรั บการกำหนดค่ากล้อง เรดาร์ และ LiDAR LeddarTech สนับสนุนผู้ผลิต LiDAR และผู้ประกอบระบบยานยนต์ Tier 1-2 ด้วย LeddarSteer™ อุปกรณ์บังคับเลี้ยวแบบลำแสงดิ จิทัล และโซลูชันการพัฒนา LiDAR XLRator สำหรับ LiDAR แบบโซลิดสเตต automotive-grade โดยอิงจาก LeddarEngine™ และส่วนประกอบหลักจากพันธมิ ตรเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก LeddarTech รับผิดชอบด้านนวัตกรรมการตรวจจั บระยะไกลที่ล้ำสมัยหลายอย่าง โดยมีเทคโนโลยีที่จดสิทธิบั ตรมากกว่า 100 รายการ (ที่ได้รับหรืออยู่ระหว่างดำเนิ นการ) ที่ช่วยเสริม ADAS และความสามารถในการขับขี่อั ตโนมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LeddarTech ได้ที่ www.leddartech.com และบน LinkedIn, Twitter, Facebook และ YouTube

ติดต่อ:

Daniel Aitken รองประธาน ฝ่ายการตลาดระดับโลก การสื่อสารและการจัดการผลิตภั ณฑ์ LeddarTech Inc.

โทร.: 1-418-653-9000 ต่อ. 232

daniel.aitken@leddartech.com

